The Last of Us Part I : Une longue vidéo présente les améliorations graphiques et de gameplay

Lors de la conférence du Summer Game Fest 2022, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir la date de sortie officielle et précise de, le remake PS5 du premier opus. Ce qui a également permis d'en savoir plus au sujet des éditions prévues pour le titre. Au début du mois de juillet , Naughty Dog avait indiqué que de plus amples détails concernant The Last of Us Part I seraient dévoilés prochainement. C'est désormais chose faite. En effet, le studio et PlayStation viennent tout juste de partager une nouvelle vidéo, d'une durée de plus de 10 minutes. Grâce à cette nouvelle communication visuelle, comprenant les commentaires des développeurs, nous en apprenons plus au sujetdistillées dans The Last of Us Part I.De plus, nous pouvons nous attendre à une, tant du point de vue des ennemis que des alliés. Par ailleurs, Naughty Dog a ajouté de: The Last of Us Part I proposera, dont le « Permadeth » et un autre pour les speedrunners. Les joueurs et les joueuses pourront égalementet pourront profiter deFinalement, The Last of Us Part I mettre en exergueetde la Dualsense. Sans oublier le fait que le titre supporte la 3D audio. Selon les informations partagées sur le site PlayStation Blog , le remake proposera du 4K natif en 30 FPS ou bien du 4K dynamique en 60 FPS.The Last of Us Part I arrive donc le 2 septembre prochain, sur PS5. Un portage sur PC est prévu, mais ne dispose pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure actuelle.