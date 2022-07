The Last of Us Part I : Le portage PC arrivera peu de temps après la version PS5

Glad to hear you're hyped man! PC version should come out a bit later, but very soon after the PS5 release! — Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) July 23, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La sortie officielle de, le remake du premier opus de la licence éponyme, approche. Le titre se rendra tout d'abord disponible sur la dernière console PlayStation, avant de débarquer, plus tard, sur PC. Depuis, Naughty Dog n'a pas dévoilé de date ni même de fenêtre de sortie pour cette version de The Last of Us Part I.Or, dernièrement, l'un des développeurs du titre a indiqué que. En effet, Jonathan Benaino, occupant le poste de « senior environment texture artist », a, récemment, répondu à un utilisateur Twitter, à ce sujet, et a alors déclaré : « La version PC devrait sortir un peu plus tard, mais très peu de temps après la sortie sur PS5 ». Ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses sévissant sur PC.À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de précisions quant à la date de sortie officielle de The Last of Us Part I sur PC. Il faut donc attendre une communication officielle de la part de Naughty Dog, pour en savoir plus à ce sujet. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Rappelons que le remake The Last of Us Part I disposera d'améliorations graphiques significatives, ainsi que d'un gameplay modernisé. Notons que nous vous avions concocté un article recensant les différences entre la version remake PS5 et l'édition remasterisée PS4 , ce qui pourrait répondre à plusieurs de vos questions. Sachez que The Last of Us Part I comporte le jeu de base ainsi que l'extension Left Behind et est disponible selon plusieurs éditions