The Last of Us : Le remake pourrait débarquer à la fin de l'année

Depuis de nombreux mois maintenant, plusieurs rumeurs et sources laissent penser que Naughty Dog développerait un remake de The Last of Us , premier du nom, à destination de la PS5. Pour le moment, le studio à l'origine de la licence n'a pas fait d'annonce officielle, bien que Neil Druckmann avait déclaré, il y a peu de temps, que le les équipes de Naughty Dog travaillaient actuellement sur trois projets vidéoludiques Récemment, le remake de The Last of Us a refait parler de lui. En effet, le journaliste Jeff Grubb a participé au dernier épisode de Kinda Funny Games, diffusé sur YouTube le 18 mai dernier. Durant l'épisode, le journaliste affirme que le remake de, d'après ce qu'il a entendu.Or, à l'heure actuelle, Naughty Dog n'a pas confirmé ou infirmé ces propos, et les joueurs et les joueuses attendent toujours une communication officielle de la part du studio, à ce sujet-là. Ainsi, il convient donc, pour le moment, de prendre ces informations avec de grosses pincettes. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés si de plus amples précisions sont disponibles.Rappelons que Jeff Grubb a précédemment indiqué qu'un événement PlayStation pourrait avoir lieu prochainement , soit au début du mois de juin. Ainsi, si l'événement est bel et bien prévu et qu'il voit le jour, il se pourrait qu'une annonce autour desoit faite à ce moment-là, ce qui ravirait très certainement les fans des aventures de Joel et Ellie.Rappelons que The Last of Us etsont disponibles sur PS4 et PS5. Si vous désirez vous procurer les titres, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur des cartes PSN :