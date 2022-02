Naughty Dog : Trois jeux sont en développement, selon Neil Druckmann

We’re growing! Come join us and work on 🤫, 🤐, and 🤭! https://t.co/rKL3u4iZaq — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 4, 2022

Jak & Daxter,, Uncharted... autant de licences qui ont su marquer l'esprit des joueurs et des joueuses, et qui présentent à elles seules le savoir-faire du studio de développement, Naughty Dog. S'ils ont su convaincre avec The Last of Us Part II et qu'ils ont récemment sorti, les développeurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.C'est très récemment que nous apprenions la nouvelle, notamment grâce à un tweet de Neil Druckmann, le réalisateur de The Last of Us. Reprenant le tweet concernant les offres d'embauche du compte Naughty Dog Jobs,Ces derniers sont représentés par trois émojis différents. Pour le moment,mais il n'en fallait pas plus pour que les joueurs se questionnent et émettent leurs propres hypothèses.D'ailleurs, depuis quelques mois maintenant, plusieurs sources mentionnent le fait que, un projet laissé à l'abandon tant le deuxième volet des aventures de Joël et Ellie avait demandé beaucoup de travail de leur côté. Par ailleurs, de nombreuses rumeurs laissent penser qu': en décembre dernier, nous apprenions que le projet 1TX aurait été confié à Naughty Dog, suite à une décision de Sony. Ce projet codé, originellement pensé par le studio de Michael Mumbauer, serait le remake de The Last of Us. En avril 2021, le journaliste Jason Schreier en parlait déjà.Or, il ne s'agit là que de rumeurs ou d'hypothèses. Aucune de ces idées de projet n'a été confirmée. Il faut donc se montrer patient et attendre une communication officielle de la part de Naughty Dog afin d'avoir de plus amples informations et éléments de réponse quant à ces trois jeux actuellement en phase de développement.