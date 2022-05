PlayStation : Un événement pourrait avoir lieu en juin ou pas avant septembre

I've also heard nothing will happen until September. The more pessimistic rumors never get put in era threads, though. https://t.co/a5QEOCDbLF — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 14, 2022

Il y a plusieurs semaines maintenant, nous apprenions que l'édition 2022 de l'E3 était annulée . Néanmoins, plusieurs éditeurs, studios ou constructeurs ont prévu des conférences afin de montrer leur(s) projet(s) vidéoludique(s) aux joueurs et aux joueuses.C'est notamment le cas de Xbox et Bethesda ou de 505 Games, pour ne citer que ces exemples. Mais qu'en est-il de PlayStation/Sony ? Jeff Grubb a récemment communiqué à ce sujet : dans le dernier épisode de GB Decides, il dit que « selon plusieurs personnes »Néanmoins, Jeff Grubb a tout de suite nuancé ses propos et ajoute qu'il ne peut pas confirmer cela, notamment parce qu'il aurait également entendu qu'D'ailleurs, aucune précision n'a été donnée et nous ne savons pas si l'événement sera un State of Play ou un PlayStation Showcase, s'il a bien lieu dans les prochaines semaines.De ce fait, et vous l'aurez compris,Il ne s'agit là que de rumeurs et bruits de couloir. PlayStation/Sony n'a pas confirmé ces dires. Il est donc préférable de prendre son mal en patience et d'attendre une communication officielle de la part de la firme. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que de plus amples informations seront disponibles à ce sujet.