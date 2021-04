The Last of Us : Un remake sur PS5 serait en cours de développement

Annoncée en mars 2020, la série The Last of Us accueille un nouveau réalisateur, Kantemir Balagov suite au départ de Johan Renck.

The Last of Us

The Last of Us

Les jeux de Naughty Dog regorgent d'easter egg, et malgré sa sortie en 2013, l'un des concepteurs de The Last of Us vient d'en dévoiler un dont les joueurs ignoraient l'existence.

The Last of Us

The Last of Us

The Last of Us

The Last of Us : La série permettra d'étoffer et de développer l'histoire

Nous en découvrons davantage quant à la série de The Last of Us produite par HBO. Cette dernière permettra d'apporter plus d'éléments à l'histoire, et non de la détruire.