The Last of Us : La série d'HBO devrait arriver au début de l'année 2023

Comme vous le savez probablement déjà, une série The Last of Us doit arriver sur nos écrans. Le casting est, d'ailleurs, connu depuis un bon moment : Joel sera joué par Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones) et Bella Ramsey (Game of Thrones) incarne Ellie. Par ailleurs, Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story) prête ses traits à Tommy tandis que Marlène est incarnée par Merle Dandridge (The Flight Attendant).Il y a quelques mois, nous avons appris que la série The Last of Us ne débarquera, malheureusement, pas en 2022. En effet, le responsable des contenus HBO et HBO Max, Casey Bloys, s'était confié à ce sujet, au micro des journalistes de The Hollywood Reporter, en février dernier Depuis, très peu d'informations officielles ont été dévoilées. Or, c'est désormais chose révolue :. En effet, Casey Bloys s'est, de nouveau, exprimé à ce sujet. Le responsable des contenus HBO a, récemment, été interrogé par The Hollywood Reporter et a donné une fenêtre de sortie. Casey Bloys a indiqué que lPour le moment, nous ne disposons pas de plus amples informations à ce sujet-là. En revanche, il y a de fortes chances que nous en apprenions plus, dans les prochaines semaines. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.Rappelons finalement The Last of Us devrait comporter une dizaine d'épisodes au total. L'histoire narrée suivra les événements du premier opus vidéoludique, développé par Naughty Dog et qui profitera d' un remake en septembre . D'ailleurs, Pedro Pascal avait déclaré , en février 2022 : « Je pense que l'adaptation cinématographique peut plus que correspondre au jeu original. Je n'ai absolument aucun doute que nous ne décevrons pas les fans du jeu ni les nouveaux téléspectateurs ».