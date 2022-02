The Last of Us : Pedro Pascal affirme que la série ne décevra pas les fans

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!"



Après la diffusion d'images de tournage et une information concernant la fenêtre de sortie de la série The Last of Us , c'est l'acteur incarnant Joël, Pedro Pascal (connu pour son rôle dans Game of Thrones et The Mandalorian) qui s'est récemment exprimé. Une affirmation qui ravira, à coup sûr, les fans et amoureux de la licence de Naughty Dog.En effet, comme l'ont remarqué les journalistes de chez Dualshockers , Pedro Pascal a récemment accordé une interview au magazine allemand, du nom de Neelix. Il a ainsi confirmé la volonté des réalisateurs et scénaristes en déclarant : « Je pense que l'adaptation cinématographique peut plus que correspondre au jeu original. Je n'ai absolument aucun doute que nous ne décevrons pas les fans du jeu ni les nouveaux téléspectateurs ». D'ailleurs, en septembre, Neil Druckmann, qui dirigera probablement quelques épisodes, s'était rendu sur le tournage et avait partagé un tweet dans lequel il disait : « Quand je les ai vus pour la première fois sur le plateau en costume complet, je me suis dit : Merde ! C'est Joel & Ellie ! ».Pour rappel, la série. Elle est actuellement en tournage, et on peut s'attendre à ce qu'elle passe en post-production après cet été 2022.