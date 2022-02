La série The Last of Us d'HBO n'arrivera pas cette année

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce n'est plus une surprise : HBO diffusera bien une adaptation en série TV du très fameux jeu de Naughty Dog, The Last of Us. D'ailleurs, depuis sa toute première annonce, nous avons eu le droit à quelques images, non officielles, du tournage et nous connaissons le casting. En effet, c'est Bella Ramsey (Game of Thrones) qui jouera le rôle d'Ellie. Pour Joël, c'est Pedro Pascal (The Mandalorian) qui a été choisi. Et si le tournage a débuté lors de l'été 2021, la sortie de la série n'est pas pour tout de suite.Beaucoup de joueurs et de joueuses, fans et amoureux de la licence, l'attendent avec impatience. Malheureusement, il faudra s'armer de plus de patience, car la mauvaise nouvelle est tombée :. Le responsable des contenus HBO et HBO Max, Casey Bloys, s'est récemment confié à The Hollywood Reporter . Il a déclaré : « The Last of Us est en train de se tourner en ce moment même au Canada. Nous n’avons pas encore annoncé de date de diffusion. Mais ce n’est pas en 2022. Ils sont toujours en train de tourner à Calgary ». Une nouvelle qui attriste, mais qui prouve surtout la volonté, de la part des réalisateurs et scénaristes, de prendre le temps nécessaire pour créer une belle adaptation de la licence vidéoludique.Pour rappel,etsont disponibles sur PS4. D'ailleurs, le studio Naughty Dog travaillerait actuellement sur trois projets, selon Neil Druckmann, et il se pourrait qu' un remake du premier opus soit en cours de développement pour une sortie sur PS5