The Last of Us: Part II : Du « nouveau contenu » sera dévoilé ce mois-ci

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'occasion du, anciennement appelé le Outbreak Day,a dévoilé sur le blog officiel de PlayStation plusieurs nouveaux produits dérivés de sa célèbre licence The Last of Us.Selon les détails disponibles dans la publication, les fans d'Ellie et de Joel ont désormais la possibilité de craquer pour une toute nouvelle collection avec de nouveaux t-shirts, bonnets, blousons, ainsi que plusieurs packs de guitare comprenant des guitares avec des médiators. Par ailleurs,, jour durant lequel l'épidémie mondiale a déchiré le monde de The Last of Us,Bien que le studio reste mystérieux quant à ce « nouveau contenu »,, qui était disponible dans le premier opus paru en 2013, ou bien du battle royale récemment découvert dans les données du jeu. D'autre part, nous supposons grâce à certaines rumeurs que le studio travaille également sur le remake de ce premier titre pour une version destinée à la PS5.Nous en saurons davantage durant la journée du 26 septembre, mais en attendant, nous vous rappelons que The Last of Us: Part II est disponible sur PS4 et PS5.