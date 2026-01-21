PS Store : Profitez de belles réductions sur des jeux grâce aux Offres de la nouvelle année

Le PlayStation Store s'est, très récemment, offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir les Offres de la nouvelle année, proposant des titres à moindre coût.

Les Offres de la nouvelle année du PS Store sont disponibles (jusqu'au 5 février 2026)

EA Sports FC 26 Édition Ultimate (PS4 et PS5) → 43,99 € au lieu de 109,99 €.

(PS4 et PS5) → 43,99 € au lieu de 109,99 €. Raft (PS5) → 16,07 € au lieu de 23,99 €.

(PS5) → 16,07 € au lieu de 23,99 €. Days Gone Remastered (PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €. Assassin's Creed Shadows Édition numérique Deluxe (PS5) → 49,99 € au lieu de 99,99 €.

(PS5) → 49,99 € au lieu de 99,99 €. The Last of Us Part II (PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €. Resident Evil Village (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. Resident Evil 2 (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. Little Nightmares II (PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €. Until Dawn (PS5) → 38,89 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 38,89 € au lieu de 69,99 €. Fallout 76 (PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €. Cult of the Lamb (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €. Lords of the Fallen (PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €. Moss (PS5) → 11,99 € au lieu de 23,99 €.

(PS5) → 11,99 € au lieu de 23,99 €. Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 11,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 11,99 € au lieu de 39,99 €. Far Cry 3 Classic Edition (PS4) → 7,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 7,49 € au lieu de 29,99 €. Bloodborne Game of the Year Edition (PS4) → 17,49 € au lieu de 34,99 €.

(PS4) → 17,49 € au lieu de 34,99 €. Star Wars Outlaws Édition Gold (PS5) → 35,99 € au lieu de 199,99 €.

(PS5) → 35,99 € au lieu de 199,99 €. Hi-Fi Rush (PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €. Journey (PS4) → 7,49 € au lieu de 14,99 €.

(PS4) → 7,49 € au lieu de 14,99 €. MediEvil (PS4) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 14,99 € au lieu de 29,99 €. Rematch Pro Edition (PS5) → 23,44 € au lieu de 34,99 €.

(PS5) → 23,44 € au lieu de 34,99 €. BioShock Infinite The Complete Edition (PS4) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 7,99 € au lieu de 19,99 €. Forspoken (PS5) → 23,99 € au lieu de 79,99 €.

Il y a peu de temps, le(aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit. Celle-ci, qui propose des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants, permet aux joueurs et aux joueuses d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Soulignons le fait queComme à l'accoutumée, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.