PS Store : Profitez de belles réductions sur des jeux grâce aux Offres de la nouvelle année

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 janvier 2026 à 17h21
Le PlayStation Store s'est, très récemment, offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir les Offres de la nouvelle année, proposant des titres à moindre coût.
PS Store : Profitez de belles réductions sur des jeux grâce aux Offres de la nouvelle année
Il y a peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit les Offres de la nouvelle année. Celle-ci, qui propose des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants, permet aux joueurs et aux joueuses d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Soulignons le fait que les Offres de la nouvelle année se terminent le 5 février 2026.

Les Offres de la nouvelle année du PS Store sont disponibles (jusqu'au 5 février 2026)

the-last-of-us-part-II-plan-rouge-ellie
Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Offres de la nouvelle année du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
  • EA Sports FC 26 Édition Ultimate (PS4 et PS5) → 43,99 € au lieu de 109,99 €.
  • Raft (PS5) → 16,07 € au lieu de 23,99 €.
  • Days Gone Remastered (PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Assassin's Creed Shadows Édition numérique Deluxe (PS5) → 49,99 € au lieu de 99,99 €.
  • The Last of Us Part II (PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Resident Evil Village (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Resident Evil 2 (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Little Nightmares II (PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.
  • Until Dawn (PS5) → 38,89 € au lieu de 69,99 €.
  • Fallout 76 (PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Cult of the Lamb (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
  • Lords of the Fallen (PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Moss (PS5) → 11,99 € au lieu de 23,99 €.
  • Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 11,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Far Cry 3 Classic Edition (PS4) → 7,49 € au lieu de 29,99 €.
  • Bloodborne Game of the Year Edition (PS4) → 17,49 € au lieu de 34,99 €.
  • Star Wars Outlaws Édition Gold (PS5) → 35,99 € au lieu de 199,99 €.
  • Hi-Fi Rush (PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Journey (PS4) → 7,49 € au lieu de 14,99 €.
  • MediEvil (PS4) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Rematch Pro Edition (PS5) → 23,44 € au lieu de 34,99 €.
  • BioShock Infinite The Complete Edition (PS4) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Forspoken (PS5) → 23,99 € au lieu de 79,99 €.
Miniature vidéo
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie
TLOU 2 22 juin 2026

The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie

Le mod multijoueur de Speclizer a profité d'une nouvelle vidéo, tout en révélant une fenêtre de sortie.
The Last of Us Online annulé alors qu'il était acclamé par ses développeurs
TLOU 2 27 avril 2026

The Last of Us Online annulé alors qu'il était acclamé par ses développeurs

L'abandon du projet The Last of Us Online a été un véritable drame pour les passionnés de la franchise, mais aussi pour les développeurs qui le décrivent encore comme « le meilleur jeu multijoueur auquel ils aient jamais joué ».
The Last of Us : De nouvelles histoires avec Joel prévues dans les prochaines années ?
TLOU 2 23 avril 2026

The Last of Us : De nouvelles histoires avec Joel prévues dans les prochaines années ?

Si The Last of Us Part II a choqué les admirateurs de Joel, le personnage pourrait bien revenir sous une forme ou une autre. C'est en tout cas ce qu'espère Troy Baker, qui lui a prêté sa voix dans les jeux.

commentaire (0)