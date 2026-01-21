PS Store : Profitez de belles réductions sur des jeux grâce aux Offres de la nouvelle année

Le PlayStation Store s'est, très récemment, offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir les Offres de la nouvelle année, proposant des titres à moindre coût.
Il y a peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit les Offres de la nouvelle année. Celle-ci, qui propose des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants, permet aux joueurs et aux joueuses d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Soulignons le fait que les Offres de la nouvelle année se terminent le 5 février 2026.
Les Offres de la nouvelle année du PS Store sont disponibles (jusqu'au 5 février 2026)
Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Offres de la nouvelle année du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
EA Sports FC 26 Édition Ultimate (PS4 et PS5)→ 43,99 € au lieu de 109,99 €.
Raft (PS5) → 16,07 € au lieu de 23,99 €.
Days Gone Remastered (PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
Assassin's Creed Shadows Édition numérique Deluxe (PS5) → 49,99 € au lieu de 99,99 €.
The Last of Us Part II (PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
Resident Evil Village (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
Resident Evil 2 (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
Little Nightmares II (PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.
Until Dawn (PS5) → 38,89 € au lieu de 69,99 €.
Fallout 76 (PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
Cult of the Lamb (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
Lords of the Fallen (PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
Moss (PS5)→ 11,99 € au lieu de 23,99 €.
Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 11,99 € au lieu de 39,99 €.
Far Cry 3 Classic Edition (PS4) → 7,49 € au lieu de 29,99 €.
Bloodborne Game of the Year Edition (PS4) → 17,49 € au lieu de 34,99 €.
Star Wars Outlaws Édition Gold (PS5) → 35,99 € au lieu de 199,99 €.
Hi-Fi Rush (PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.
Journey (PS4) → 7,49 € au lieu de 14,99 €.
MediEvil (PS4) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
Rematch Pro Edition (PS5) → 23,44 € au lieu de 34,99 €.
BioShock Infinite The Complete Edition (PS4) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
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