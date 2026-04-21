The Last of Us : Ellie ne serait pas la seule personne immunisée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 avril 2026 à 12h05
Un ancien développeur de chez Naughty Dog a expliqué que plusieurs personnes seraient immunisées dans l'univers The Last of Us, selon les propos de Neil Druckmann.
The Last of Us : Ellie ne serait pas la seule personne immunisée

Comme vous le savez probablement déjà, les deux opus de la licence The Last of Us sont construits, entre autres, autour du fait qu'Ellie est immunisée contre le cordyceps. Toutefois, Neil Druckmann aurait, par le passé, indiqué qu'Ellie n'est pas la seule personne immunisée dans l'univers The Last of Us.

L'immunité d'Ellie ne serait pas unique 

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En effet, c'est au cours d'une interview de Kiwi Talkz que Gabriel Betancourt, ancien développeur chez Naughty Dog, a fait une révélation plutôt importante concernant l'univers The Last of Us. Gabriel Betancourt a ainsi parlé d'une conversation passée qu'il a eue avec Neil Druckmann. Durant cet échange, Neil Druckmann aurait expliqué que « plusieurs personnes sont immunisées » et qu'il existerait même « toute une communauté de personnes de ce genre ».

De ce fait, et selon ces propos, Ellie pourrait ne pas être la seule personne à être immunisée dans l'univers de Last of Us. D'ailleurs, Neil Druckmann pourrait utiliser cette idée pour une potentielle suite.

Miniature vidéo

Plus de personnes immunisées dans The Last of Us Part 3 ?

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Gabriel Betancourt a également expliqué que Neil Druckmann voulait « raconter une histoire plus complexe » avec « plusieurs personnages et développer un peu tout ça ». Ainsi, il se peut que l'hypothétique The Last of Us Part 3, qui n'a pas été officialisé par Naughty Dog, s'intéresse à cette idée selon laquelle plusieurs personnes sont immunisées. Pour autant, soulignons le fait qu'il ne s'agit que d'une supposition, à l'heure actuelle. Neil Druckmann a pu changer d'avis depuis, d'autant plus que cette conversation avec Gabriel Betancourt date très certainement de plusieurs années.

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Reste à savoir, donc, ce que Naughty Dog nous réserve pour l'avenir de la franchise The Last of Us.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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