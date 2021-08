The Last of Us: Part II : Un dataminer découvre des fichiers concernant un battle royale

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Un dataminer, connu sous le nom desur YouTube, a trouvé plusieurs données intéressantes mentionnant le multijoueur deDans un premier temps, des indications ont désigné des objets liés au mode online comme une télévision portative, un dispositif de mode écoute, ainsi qu'un collier. Bien qu'il soit assez difficile à l'heure actuelle de déterminer les rôles du collier et de la télé, nous pouvons néanmoins facilement deviner que le dispositif de mode écoute serait l'équivalent de celui disponible dans. Pour rappel, ce mode permet aux personnages de voir apparaître dans un certain rayon les ennemis se trouvant non loin. D'autre part, plusieurs armures et sacs à dos ont également été découverts, ainsi qu'un élément plus important, une carte.Celle-ci présente une zone assez vaste composée de plusieurs lieux présents dans l'histoire, comme le port de Camallito, le parc Adler, ou encore la station-service. Cette carte devrait très certainement servir de terrain de jeu pour le multijoueur de, et sa taille. Bien que le dataminer n'ait pas explicitement parlé de ce mode, il a amené quelques précisions supplémentaires en signifiant la découverte d'une roue à emotes, d'une boussole, et un système de décompte des joueurs.Quoi qu'il en soit, nous allons devoir prendre notre mal en patience avant d'en savoir davantage sur ce probable battle royale, mais aussi afin d'avoir la confirmation de son arrivée pardans The Last of Us: Part II . Il peut s'agir d'un projet qui a finalement été laissé de côté, comme cela arrive très souvent.