The Last of Us : De nouvelles histoires avec Joel prévues dans les prochaines années ?

Si The Last of Us Part II a choqué les admirateurs de Joel, le personnage pourrait bien revenir sous une forme ou une autre. C'est en tout cas ce qu'espère Troy Baker, qui lui a prêté sa voix dans les jeux.

Qu'il s'agisse de The Last of Us ou de The Last of Us: Part II, la duologie imaginée par Naughty Dog a laissé une trace indélébile dans le cœur de ceux qui y ont joué. Si la série a permis à un plus large public de découvrir cette histoire, de nombreuses personnes ont été marquées par le personnage de Joel.

Interprété à l'écran par Pedro Pascal, il est doublé par Troy Baker dans les deux titres de Naughty Dog. Cependant, le deuxième opus a brisé tout espoir de voir le personnage dans une potentielle suite. Néanmoins, Troy Baker est persuadé que Joel continuera de vivre via d'autres histoires.

L'histoire de Joel dans The Last of Us, aussi poignante que traumatisante

Il a fait cette confidence dans le cadre d'un entretien exclusif avec le média Eurogamer. Dans un premier temps, il s'est attardé sur la série de HBO, avouant qu'il avait adoré la prestation de Pedro Pascal et le travail d'adaptation de l'œuvre. L'acteur trouve que son histoire est plus accessible au grand public et il remercie Neil Druckmann d'avoir accepté de décliner The Last of Us en série.

Il (Neil Drockmann) savait que l'histoire de Joel et Ellie était importante, et parfois, il faut savoir la rendre accessible. Certains ne toucheront jamais une manette de leur vie et ne découvriront jamais cette histoire, et ce serait vraiment dommage. Alors, faisons-la découvrir d'une autre manière.

« Je souhaite que ce personnage soit décliné et réinterprété dans différents médias »

Même si Joel ne pourra pas être présent dans un troisième opus de The Last of Us, Troy Baker est « certain que nous n'avons pas fini d'entendre parler de Joel, que ce soit chez Naughty Dog ou ailleurs. » Si aucun projet n'est à l'ordre du jour, l'acteur est convaincu que Joel a d'autres histoires à nous raconter, notamment avant sa rencontre avec Ellie.

Il souhaite que ce dernier soit « décliné et réinterprété dans différents médias, que ce soit à la télévision, au cinéma, dans d'autres jeux vidéo ou en bandes dessinées. » Mais selon vous, faut-il faire des spin-off axés sur Joel ou limiter ses apparitions aux deux premiers jeux et à la série ?