The Last of Us Online annulé alors qu'il était acclamé par ses développeurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 avril 2026 à 16h30
L'abandon du projet The Last of Us Online a été un véritable drame pour les passionnés de la franchise, mais aussi pour les développeurs qui le décrivent encore comme « le meilleur jeu multijoueur auquel ils aient jamais joué ».
The Last of Us Online annulé alors qu'il était acclamé par ses développeurs

Comptant parmi les projets les plus attendus par les joueurs, The Last of Us Online a connu un destin tragique. Le titre qui permettait d'incarner un survivant dans ce monde post-apocalyptique a finalement été annulé en décembre 2023. À l'époque, Naughty Dog avait déclaré que le titre serait trop exigeant une fois qu'il serait disponible car il faudrait développer du contenu pendant plusieurs années. 

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Si les équipes sont très occupées avec le développement d'Intergalactic: The Heretic Prophet, les développeurs en charge de ce mode online annulé discutent toujours de ce dernier. D'ailleurs, ils sont nombreux à dire qu'il s'agissait du « meilleur jeu multijoueur auquel ils aient jamais joué ».

Le mode Online de The Last of Us, un titre « incroyable » que les joueurs ne connaîtront jamais

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C'est ce qu'a révélé Vinit Agarwal, ex-directeur de The Last of Us Online dans une publication partagée sur X/Twitter. Le 25 avril dernier, il précise que « C'est fou de voir combien de mes anciens collègues m'envoient encore aujourd'hui des messages pour me dire à quel point TLOU Online allait être incroyable ». Mais il poursuit sa déclaration en faisant une promesse à celles et ceux qui suivent son travail. 

Je ne laisserai plus jamais un projet sur lequel je travaille ne pas voir le jour. Merci à tous pour votre soutien et votre confiance !

Cette déclaration est d'autant plus marquante que Vinit Agarwal a dédié plusieurs années de sa vie à ce projet. En effet, il a travaillé sur The Last of Us Online de 2016 jusqu'à 2023. Mais profondément marqué par l'annulation du titre, il a préféré quitter Naughty Dog juste après cette révélation. 

Une volonté de ressentir un sentiment très particulier via le gameplay du titre

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Dans une interview, Vinit Agarwal a donné quelques précisions sur le gameplay de ce mode online. Il a notamment révélé que « The Last of Us est un monde post-apocalyptique où les gens peuvent se chasser pour se nourrir, pour obtenir un peu de provisions. Sachant cela, l'une des meilleures sources de provisions, c'est de tuer l'autre joueur, pas vrai ? »

Le fait d'être traqué, de se cacher pour échapper à d'autres sont des émotions intenses que Vinit Agarwal voulait que les joueurs vivent avec cette expérience dérivée de The Last of Us: Part II. Cependant, Naughty Dog ne s'était pas rendu compte du travail et de l'attention à accorder à un mode en ligne pour qu'il puisse perdurer. Même s'il était presque terminé, il a donc été abandonné au profit d'Intergalactic.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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