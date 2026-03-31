The Last of Us 3 officiellement teasé par le directeur de Naughty Dog ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 31 mars 2026 à 16h44
Jusqu'à présent, l'idée de voir arriver un troisième opus de The Last of Us était de l'ordre du fantasme. Mais il semble que Neil Druckmann ait partagé un indice qui confirmerait son développement.
The Last of Us 3 officiellement teasé par le directeur de Naughty Dog ?
Malgré les succès du premier jeu, de la série télévisée et de The Last of Us: Part II, la licence semble avoir été mise de côté par Naughty Dog. En effet, les équipes sont actuellement très occupées avec le développement d'Intergalactic: The Heretic Prophet.

Même si ce dernier ne possède pas encore de date de sortie, cela n'empêche pas Neil Druckmann de penser à l'avenir et de faire grimper le rythme cardiaque des admirateurs d'Ellie et de Joel.

Des croquis qui allaient devenir The Last of Us et The Last of Us Part II

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L'information a été découverte sur Instagram et provient directement du compte personnel de Neil Druckmann. Dans cette publication, il partage plusieurs dessins qu'il confie avoir retrouvés dans son garage en faisant du tri. La description précise que ces dessins sont des « croquis originaux de 2003 pour un pitch de jeu sur un homme et sa fille de substitution, dans un périple à travers une Amérique brisée ». 
 
 
 
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Une publication partagée par Neil Druckmann (@druckmann)


Pour les passionnés de coulisses de développement ou de dessin, cette publication anodine en apparence est déjà un très beau cadeau. Mais le message ne s'arrête pas là. Revenant quelques instants sur la création de The Last of Us depuis ce premier croquis, il continue la publication en déclarant ceci : 
Ça a été un sacré voyage. Je suis reconnaissant pour chaque étape de celui-ci, surtout pour les quelques arrêts qui restent encore sur la route devant moi. 

Une révélation avant l'heure de l'arrivée du troisième jeu de la saga ? 

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Or, les quelques arrêts qu'il mentionne ont suffi pour enflammer le cœur des fidèles de la licence. Certains y voient simplement une allusion aux nouveaux projets que Neil Druckmann va développer chez Naughty Dog. Mais comme ils sont rattachés aux croquis de The Last of Us, d'autres ont vu dans cette déclaration une officialisation du projet The Last of Us Part III. 

Cependant, il s'agit de simples spéculations partagées dans les commentaires de la publication en question. Ni Neil Druckmann ni Naughty Dog n'ont encore confirmé le développement d'un troisième jeu The Last of Us. D'autant que les « quelques arrêts » en question peuvent aussi faire référence à la série diffusée sur HBO.

En effet, cela pourrait être une simple allusion à la troisième saison de la série, d'autant qu'elle a été confirmée le 9 avril 2025, même si Neil Druckmann n'est plus le showrunner.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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