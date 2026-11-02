TFT va disposer de son propre client en novembre 2026

C'est officiel : TFT va bénéficier de son propre client et se détacher de celui de LoL en novembre 2026. La mise à jour arrivera très prochainement.

Le moment tant attendu est enfin arrivé pour les joueurs de TFT : comme annoncé plus tôt dans l'année, Riot Games tourne une page historique en dévoilant la date de sortie d'un client entièrement indépendant pour son auto-battler.

Le client propre à TFT arrive avec le patch 18.6

Dans quelques jours, le 4 novembre 2026, TFT va disposer de son propre client avec le déploiement du patch 18.6. Jusqu'à présent hébergé au sein du client principal de LoL, le mode de jeu va voler de ses propres ailes. Si cette cohabitation historique a largement contribué au succès fulgurant du titre à ses débuts, elle montrait de sérieuses limites en matière d'ergonomie et d'évolutivité, une nouvelle qui va de pair avec le recours à l'Unreal Engine depuis Enchanted Wilds.

Cette nouveauté va offrir aux développeurs l'espace technique indispensable pour concevoir des outils dédiés. Les joueurs peuvent ainsi s'attendre à des événements en jeu plus immersifs, des visuels de salons repensés et des aperçus dynamiques des Tacticiens et des Arènes directement dans leur équipement. Bien entendu, la passerelle restera ouverte : les adeptes de polyvalence pourront toujours basculer d'un clic entre la Faille de l'Invocateur, l'ARAM et la Convergence.

Fonctionnalité, stabilité et priorités du nouveau client

Pour ce lancement majeur, Riot Games mise avant tout sur la stabilité et la fluidité technique, tout en prédisant des téléchargements un peu plus lourds que d'habitude pour les utilisateurs sur PC. Le développeur compte bien ne pas perdre de temps : des fonctionnalités supplémentaires arriveront avec le patch suivant, le 18.7.

https://t.co/Ge6KZ37byp — Teamfight Tactics (@TFT) November 2, 2026

Le programme des prochaines semaines s'annonce riche avec le retour des leaderboards, une gestion simplifiée des files d'attente en groupe ou en solo, ainsi que des écrans de fin de partie modernisés pour partager plus facilement ses compositions gagnantes. Une attention particulière sera également portée sur l'optimisation de l'affichage pour les grands écrans.

Le communiqué de Riot Games a aussi été l'occasion de faire part des compensations qui seront offertes à tous les joueurs, à la suite de la transition problématique vers l'Unreal Engine, qui a entaché le bon déroulement du set 18. Tout semble ainsi se mettre en place pour que l'ensemble 19 fasse oublier cet épisode chaotique. Le développeur vous donne d'ailleurs rendez-vous très bientôt pour un dev drop qui révélera les grandes nouveautés du prochain set.