TFT : B-Patch 18.5, les détails du correctif du 23 octobre 2026

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 octobre 2026 à 12h39
Retrouvez les détails du correctif du 23 octobre 2026 de TFT. Le B-patch 18.5 est en ligne, et amène principalement un nerf de Roncier.
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TFT : B-Patch 18.5, les détails du correctif du 23 octobre 2026

Un correctif a été déployé le 23 octobre 2026, deux jours après le déploiement du patch 18.5 de TFT, visant surtout à réduire la puissance de Roncier, devenu trop oppressant. Des changements sont également apportés à certains Esprits de la forêt, et quelques corrections de bugs ont été mises en place. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du B-patch 18.5 de TFT ci-dessous.

B-Patch 18.5 de TFT du 23 octobre 2026

Nous avons un annulation partielle sur un buff de Roncier, un nettoyage du coût des Esprits de la forêt, et quelques corrections de bugs pour notre patch B.

Champions

Roncier : Le grand gagnant du patch 18.5 l'a un peu trop emporté. Nous annulons le soin de son Alpha Mark, tout en conservant le buff d'Armor Ignore du 18.5 afin de ne pas le sortir à nouveau de la méta.

  • Roncier : Healing On-Hit : 5 % ⇒ 4 %

Esprits de la forêt

Certains de ces Esprits de la forêt apparaissaient même lorsqu'ils ne pouvaient pas être achetés parce qu'ils étaient plus chers que leur version de base. Comme ils ne surperforment pas et qu'il est plus intuitif de faire correspondre les coûts, nous faisons les petits ajustements nécessaires pour les remettre à la bonne place.

  • Die Roll : Coût d'amélioration : 3 ⇒ 2
  • Downpour : Coût d'amélioration : 3 ⇒ 2
  • Hero's Entrance : Coût d'amélioration : 4 ⇒ 2
  • Hireling : Coût de base : 2 ⇒ 5
  • Knick-Knack Bag : Coût d'amélioration : 2 ⇒ 1
  • Moonlight Ritual : Coût de base : 2 ⇒ 3

Corrections de bugs

  • Les statistiques de l'emblème Sylvestre ont été correctement corrigées après l'annulation temporaire de son nerf du 18.4.
  • Abonnement premium accorde correctement des champions de palier 1 à 2 étoiles.
  • U.R.F. et Enracinement sont désormais correctement exclus.
  • L'amélioration Blossom de Abandon Ship coûte correctement 2 pièces d'or.
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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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