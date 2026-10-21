TFT : MàJ 18.5, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 18.5 de TFT a été déployée le mercredi 21 octobre 2026, et à l'heure où nous écrivons ces lignes, la traduction officielle n'a pas été partagée par Riot Games. Nous avons donc pris le soin de vous en fournir une afin que vous puissiez mieux comprendre les changements apportés par ce patch. Plusieurs ajustements sont au programme, notamment au niveau des synergies, des champions et des optimisations. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 18.5 de TFT ci-dessous.

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TFT : Riot Games s'excuse pour la transition difficile vers Unreal Engine et promet plus de transparence avec « Follow the Fix »

Patch notes 18.5 de TFT

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Changements majeurs

Synergies

Ronce-Obscure : Maintenant que les sacrifices d'Ronce-Obscure ont été optimisés, nous ciblons Ronce-Obscure (6) et le sacrifice de Puissance (AP) de base afin de réduire la puissance de la composition actuelle la plus forte d'Ronce-Obscure, qui utilise un Azir surpuissant pour balayer les combats. Ce n'est pas le seul endroit où nous affaiblissons Azir, donc si cela vous semble être un nerf trop léger ici, c'est intentionnel.

Sylvestre : Sylvestre (9) est presque une victoire automatique si vous avez les emblèmes et des unités 2 étoiles.

Fae : Nous avons été trop conservateurs avec notre buff de Fae au dernier patch. Nous ajoutons donc un peu plus de poussière magique de fae, principalement sur ses soins, ce qui profitera davantage à Rakan et Lillia. Nous lissons également certains paliers ultérieurs de la Pixie Dorée pour adoucir cette transition économique.

Flora Fatalis : Grâce à des soins constants, la synergie et son emblème peuvent empêcher la barre de PV des super tanks de descendre. Réduire les soins de la synergie devrait être un autre léger nerf pour les compositions Rammus/Azir.

Ultrarapide : Pour une classe qui n'a besoin que d'un seul emblème pour exploser, Ultrarapide est une classe verticale un peu trop puissante.

Monstres de la jungle : Maintenant que la Jungle est une option jouable sous plusieurs angles, nous pensons toujours que la synergie Monstres de la jungle (7) est légèrement trop forte. Un léger nerf ici permettra de la maintenir au niveau des autres stratégies de fin de partie.

Ronce-Obscure (Blackthorn)

Bonus renforcé (6 pièces) : 60% ⇒ 50%

Sacrifice de Puissance de base : 12% d'amplification des dégâts + 2 de régénération du mana ⇒ 10% d'amplification des dégâts + 2 de régénération du mana

Sylvestre (Elderwood) (9)

PV bonus de l'invocation (9 pièces) : 140% ⇒ 125%

Fae (2/4)

Soins : 2,5/4% ⇒ 3/5%

Seuil de la 4e Pixie : 30 000 ⇒ 25 000

Seuil de la 5e Pixie : 70 000 ⇒ 60 000

Seuil de la 6e Pixie : 110 000 ⇒ 100 000

Fleurs fatales (Flora Fatalis)

Soins basés sur les PV max : 8% ⇒ 7%

Ultrarapide (Rapidfire)

Vitesse d'attaque par attaque : 3/5/8/12% ⇒ 3/5/7/10%

Monstres de la jungle (Riftbeast) (7)

AD/AP : 6% ⇒ 5%

Unités : Palier 2

Caitlyn : Caitlyn parvient à briller dans quelques compositions très précises, notamment par le passé lorsque les Colosses verticaux étaient forts. Nous lui accordons un léger buff ici afin qu'elle puisse s'intégrer dans davantage de compositions en tant qu'utilisatrice de la Lame d'enragé de Guinsoo en stratégie reroll.

Caitlyn

Dégâts des attaques renforcées : 190/285/470 AD ⇒ 200/300/490 AD

Unités : Palier 3

Azir : Nous avons affaibli plusieurs éléments autour de la composition incontournable d'Azir, mais nous nous attaquons maintenant au nerf principal d'Azir, qui est simplement une réduction brute de ses dégâts.

Maman Raptor (Mama Beak) : Nous corrigeons un bug de verrouillage du mana qui était assez impactant pour la meilleure Maman de la Convergence. En compensation, nous réduisons légèrement ses dégâts, mais cela devrait tout de même se traduire par un petit buff global, à hauteur de cuinement.

Tristana : Tristana reçoit un buff plutôt important qui devrait en faire une menace majeure lorsque ses synergies et ses objets sont en place.

Azir

Dégâts de la compétence : 46/69/110 AP ⇒ 43/65/105 AP

Kha'Zix

Dégâts sur cible non isolée : 255/360/515 AP ⇒ 250/345/500 AP

Dégâts sur cible isolée : 285/410/605 AP ⇒ 280/390/590 AP

Maman Raptor

Le verrouillage du mana se termine désormais lorsque les Petits becs commencent à disparaître plutôt qu'à la fin de leur action, réduisant le temps total de verrouillage du mana d'environ 1 seconde.

Dégâts d'attaque de la compétence : 22/33/52 AD ⇒ 20/30/50 AD

Maître Yi

Forme AD - Dégâts d'attaque initiaux : 60 ⇒ 63

Forme AP - Dégâts de la compétence : 125/190/285 AP ⇒ 135/200/320 AP

Tristana

Ajustement du mana : 0/60 ⇒ 0/50

Dégâts de la compétence par attaque : 10/15/25 AD ⇒ 12/18/28 AD

Unités : Palier 4

Malphite : Comme nous affaiblissons Flora fatalis, le plafond de puissance de Malphite a diminué, ce qui nous laisse de la place pour le renforcer de manière plus générale via un bouclier plus puissant.

Morgana : Morgana est généralement utilisée pour appliquer des objets d'utilité et gratter les PV de la ligne arrière adverse, mais elle est incapable de traverser les grosses lignes de front. Notre buff ici vise à l'aider à enfoncer cette frontline grâce à des dégâts de malédiction initiaux et bonus accrus sur ses trois cibles principales.

La Sentinelle ancestrale est présente sur de nombreux plateaux, avec ou sans objets. Avec notre changement, Sentinelle sera moins performante sans objets, mais un meilleur ratio de Puissance (AP) la rendra légèrement meilleure avec des objets. Dans l'ensemble, il s'agit d'un léger nerf, à moins que vous ne construisiez Sentinelle avec énormément de Puissance... auquel cas, continuez comme ça...

Sett : Il s'agit d'un tout petit buff de ratio AP qui devient plus conséquent pour nos joueurs de Floraison verticale, qui obtiennent plus d'AP en s'investissant dans la synergie.

Soraka : Grâce à un buff substantiel de sa compétence, Soraka devrait s'imposer comme un carry principal viable dans les compositions orientées Puissance (AP).

Roncier

Soins de la Marque Alpha : 4% ⇒ 5%

Ignorer l'armure : 20% + 25% AP ⇒ 25% + 25% AP

Malphite

Bouclier : 700/850 AP ⇒ 735/885 AP

Morgana

Dégâts initiaux de la Malédiction : 60/90 AP ⇒ 70/105 AP

Dégâts bonus de la Malédiction : 22/33 AP ⇒ 25/38 AP

Sentinelle ancestrale

Durée d'étourdissement : 1s ⇒ 0,5s

Bouclier : 350/450 AP ⇒ 375/475 AP

Sett

Montant des soins (AP) : 225/275 AP ⇒ 250/300 AP

Sivir

Dégâts de la compétence : 200/300 AD ⇒ 220/330 AD

Dégâts des rebonds : 20% des dégâts initiaux ⇒ 18% des dégâts initiaux

Soraka

Dégâts initiaux de l'étoile : 225/335 AP ⇒ 235/355 AP

Dégâts des étoiles supplémentaires : 100/150 AP ⇒ 110/165 AP

Unités : Palier 5

Alune : Alune est efficace, mais lui équiper des objets ne fait pas vraiment varier ses performances. Nous réduisons son passif de durabilité afin de lui faire de la place en tant que carry puissant lorsqu'elle est équipée.

Ashe : Au dernier patch, nous avons trop affaibli Ashe, qui au patch 18.3 infligeait souvent le plus de dégâts du plateau avec seulement des objets utilitaires. Notre buff ici vous incitera à lui donner des objets d'AD, tout en lui permettant de bénéficier davantage de l'AD bonus de Floraison dans les compositions Floraison verticales.

Taric : Taric ne concrétise pas vraiment le fantasme d'une unité à 5 PO en tant que tank. Nous voulons qu'il brille comme une unité Légendaire que l'on peut équiper d'objets, donc nous le rendons encore plus résistant et nous augmentons fortement son ratio AP sur ses attaques renforcées et celles de son partenaire.

Alune

Dégâts des Éclats de lune (Moonshard) : 55/83 AP ⇒ 58/88 AP

Vitesse d'attaque : 0,8 ⇒ 0,85

Durabilité accordée : 7% ⇒ 5%

Ashe

Dégâts sur la durée (DoT) : 9/14 AD ⇒ 11/16 AD

Taric

Résistances : 65 ⇒ 70

Dégâts des deux attaques renforcées par la compétence : 100/150 AP ⇒ 130/200 AP

Objets de la lumière

Casque adaptatif

Régénération du mana : 7 ⇒ 6

AD/AP pour les unités non-tanks / non-combattantes : 40 ⇒ 35

Buff bleu

AD/AP de base : 30% ⇒ 25%

Optimisations

Nous avons effectué quelques ajustements en arrière-plan pour l'apparition des optimisations : vous devriez voir moins d'optimisations AP lorsque vous jouez AD, et moins d'optimisations AD lorsque vous jouez AP.

Flore vorace : Avec la baisse de puissance de l'emblème de Flora fatalis, nous pouvons accorder un net buff à cet emblème — peut-être que Veigar reviendra dans la méta grâce à cela.

Sombre rituel : Le style de jeu de Sombre rituel est très amusant, mais la stratégie du super-tank Elise dépasse largement les autres stratégies de ce type.

Lancer de dès : Les unités à 4 PO sont très fortes dans ce set, tout comme nos unités à 5 PO qui passent à l'échelle ; nous réduisons donc légèrement cette optimisation pour la maintenir au niveau des autres optimisations plus conventionnelles.

Les optimisations bénéficiant spécifiquement aux compositions AD ou AP ont moins de chances d'apparaître si vous jouez l'autre orientation.

Bronze pour la vie II

Résistances par synergie : 3% ⇒ 2,5%

Champion en kit

Or octroyé : 6 ⇒ 9

Challenger's Grace

Bonus de vitesse d'attaque : 25% ⇒ 30%

Chefs cuisiniers

Est désormais exclue de Couronnement, Enracinement+ et Emblématiquement+

PV par emblème : 60 ⇒ 70

Flore vorace

Efficacité bonus : 50% ⇒ 70%

Océan de larmes

Bonus de régénération du mana : 4 ⇒ 3

Sombre rituel

AP octroyée : 7/12/33/50/100/175/300/400 ⇒ 5/10/28/45/85/175/300/400

Électrocharge

Bug corrigé pour infliger les dégâts appropriés.

Agrandissement

Bonus AD/AP de base : 10% ⇒ 18%

Lancer de dès

Or octroyé au stage 3 : 18 ⇒ 15

Or octroyé au stage 4 : 20 ⇒ 18

Unités à 5 PO octroyées au stage 4 : 3 ⇒ 2

La récompense de relance pour les unités à 5 PO octroie désormais 3 pièces d'or supplémentaires.

Larmes à gogo

Seuil de mana pour le retrait d'or : 6500 ⇒ 7000

Cœur d'acier

À nouveau désactivée en raison d'un bug.

Stratégie d'investissement I

Or initial : 6 ⇒ 3

Stratégie d'investissement II

Or initial : 10 ⇒ 6

Extraction d'objets

N'octroie plus de Veigar.

Monétisation malveillante

Or initial octroyé : 4 ⇒ 6

Enclumes imbriquées

Or octroyé : 4 ⇒ 6

Monstres de la jungle Oméga

PV bonus : 10% ⇒ 8%

Vitesse d'attaque bonus : 10% ⇒ 8%

Banc de Pandore

Or octroyé : 4 ⇒ 1

Objets de Pandore II

Or octroyé : 4 ⇒ 1

NOUVEAU : Objets de Pandore II+

Apparaît en 3-2

Octroie 4 pièces d'or

NOUVEAU : Objets de Pandore II++

Apparaît en 4-2

Octroie 6 pièces d'or

Les optimisations Objets de Pandore s'excluent mutuellement.

Jeu de patience

Relances initiales : 4 ⇒ 5

Destin prismatique

Or octroyé : 4 ⇒ 2

Mana du protecteur

PV octroyés : 200 ⇒ 175

Bâton angélique

Seuil d'AP : 90% ⇒ 110%

U.R.F

Est désormais exclue de Couronnement, Enracinement, Emblématiquement

Partage emblématique

Les modifications de ciblage du patch 18.3 sont désormais correctement appliquées.

Description mise à jour pour plus de clarté.

Esprits de la forêt

L'optimisation via le banc et le plateau pour filtrer les Esprits de la forêt n'est pas très amusante. C'est un contrôle lourd de connaissances et d'APM (actions par minute) qui ne nous convient pas. Si vous SOUHAITEZ continuer à optimiser vos Esprits de la forêt, vous le pouvez toujours, mais nous le rendons moins optimal et moins nécessaire afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est réellement le cœur de TFT : rater votre roll-down.

En plus de nos changements sur le filtrage des Esprits de la forêt, nous en ajustons quelques-uns pour l'équilibrage et la facilité de filtrage. Les points majeurs ici sont Abandonner le navire, qui à 0 gold était trop facile à forcer, et Main du Baron, qui était tout simplement trop puissante.

Filtrage des Esprits de la forêt

Les Esprits de la forêt qui filtrent par nombre d'unités équipées incluent désormais aussi les unités sur le banc.

Les Esprits de la forêt qui filtrent par rôles spécifiques prennent désormais un instantané du dernier combat plutôt que du plateau actuel.

Reconversion

Coût : 0 PO ⇒ 2 PO

Esprit du mendiant

Or : 3/5 PO ⇒ 2/3 PO

Sang et fer

Coût : 3 PO (bug) ⇒ 4 PO

Main du Baron

Coût : 6 PO ⇒ 4 PO

Stats : 33/55 PV + 3/5% Résistances/AD/AP/AS/Omnivampire/Durabilité/Amplification de dégâts ⇒ Stats : 22/33 PV + 2/3% Résistances/AD/AP/AS/Omnivampire/Durabilité/Amplification de dégâts

Chance de coup critique : 10/15% ⇒ 6/8%

Sacrifice héroïque

PV bonus : 1200/1500 ⇒ 1000/1250

Dette vitale

Correction d'un bug où sa condition de PV manquants ne fonctionnait pas.

Ami de retour

Ajouté au stage 3.

Armure du Bosquet

Ajouté au stage 3.

Corrections de bugs

Bien que nous listions toujours nos corrections de bugs du patch ici, n'hésitez pas à consulter le site Follow the Fix pour une ventilation complète des corrections de ce patch, du précédent et au-delà.

Correction d'un problème où le chat en jeu pouvait s'envoyer automatiquement après avoir atteint une certaine longueur.

Correction d'un problème où le passif de Taric pouvait échouer à s'activer sur les équipes fantômes.

Double Up : Correction d'un problème où les partenaires pouvaient avoir des classements différents.

Chefs cuisiniers octroie désormais correctement des PV si le porteur possède des emblèmes non fabriquables.

Hé ouais, c'est moi est désormais correctement alignée avec le reste de la grille.

Correction de fautes de frappe dans les descriptions des Esprits de la forêt Potion de soin et Fleur de vie en pot.

Correction d'un problème qui attribuait une unité invisible si l'optimisation Doublure était active lors de l'achat de l'esprit Starting Town.

Correction d'un problème où les spatules et les poêles à frire ne tombaient pas dans le Tocker's Trial.

Correction d'un problème où le passif de Taric ne s'activait pas lors de son premier round de combat s'il s'associait automatiquement avec un champion.

Correction d'un problème où le Recombobulateur se réappliquait au début du combat sur les plateaux d'armées fantômes.

La pièce de l'optimisation Vous vous sentez en veine ? ne traverse plus les décors des arènes.

Correction d'un problème avec la fenêtre du Planificateur d'équipe qui se comportait de manière incorrecte après la sauvegarde de l'équipe.

Correction d'un problème où les icônes de synergies affichaient brièvement l'icône de synergie de remplacement (Pentakill du set 10).

Correction d'un problème où le passif de Taric ne s'activait pas occasionnellement lors d'un placement automatique.

Correction d'un problème où les PV max d'un champion pouvaient être réduits en équipant trois Forbidden Idols. Cette technique est interdite.

Correction d'un problème avec l'unité 3 étoiles donnée par Champion en kit qui arrivait sous forme de copies individuelles.

Les joueurs en train de scout peuvent désormais interagir avec les fonctionnalités de l'arène.

Correction d'un problème où le Planificateur d'équipe ne se fermait pas pendant un Finisher.

Correction d'un problème avec les raccourcis clavier pour Placer le champion sur le terrain / Retour au banc.

Correction d'un problème où la cérémonie du Top 4 ne se déclenchait parfois pas.

Correction d'un problème de déconnexion suivie d'une reconnexion après avoir accepté une partie.

Correction d'un problème où les icônes d'objets pouvaient parfois être mal alignées avec le champion.

Correction de plusieurs problèmes avec les éléments cosmétiques suivants sur le PBE/Live : Chibi Arcane Caitlyn, Chibi Faker Falio Boom, Prestige Dragon Fist Rage, Chibi T1 Yunara, Chibi Galio, Chibi Firelight Ekko, Warwick Unbound, Chibi Arcane Vi, Hextech Fenroar, Jhin Unbound, Chibi Teemo, Chibi Kai'Sa (and variants), Chibi Surprise Party Amumu, Lux's Demacian Daydream Arena, Odyssey Jinx Arena, Chibi Hearsteel Sett, Heaven's Celestial Court, Sanctuary of the Ancient Arena, Pengu's 7th Anniversary Bash, Sentinel Vayne Unbound, various Booms

Corrections de bugs, performance et stabilité

Correction de divers plantages du serveur : Nous avons effectué un nettoyage général du code qui devrait se traduire par moins de plantages dans l'ensemble.

Cosmétiques convertis dans le patch 18.5

52 éléments cosmétiques seront réintégrés dans ce patch :

Prestige Chibi (1): Prestige Chibi Porcelain Ezreal

Mythic Chibi (11): Chibi Arcane Caitlyn; Chibi Arcane Vi; Chibi Beemo; Chibi Firelight Ekko; Chibi Galaxy Slayer Zed; Chibi Heartsteel Sett; Chibi Star Guardian Lux; Chibi Surprise Party Amumu; Chibi Yuubee; Chibi T1 Faker Galio; Chibi T1 Yunara

Mythic Unbound (3): PROJECT: Vayne Unbound; PROJECT: Warwick Unbound; Sentinel Vayne Unbound

Base Unbound (2): Jhin Unbound; Yasuo Unbound

Little Legends (19): Astronaut Sprite; Astronyan; Battle Academia Sprite; Elder Dragon; Fruity-tooty Umbra; Gingersnap Dango; Hearty Blepup; Jade Emperor Sprite; Lucky Astronyan; Moo Cow Poro; Prodigy Baron; Pufferfin; Sweet Dreams Pufferfin; Anniversary Scuttle Crab; Nebulae Astrovix

Legendary Boom (1): Perfect Execution

Legendary Portal (6): Irelia's Unfolding Tales; K/DA ALL IN; Lux's Fountain of Rainbows; By-Way of the Banana; 2026 Worlds High-Tier Portal; Briar's Bindings

Mythic Boom (9): Battle Bunny Make It Rain; Crimson Cobalt; God Fist Tempest; God King Noxian Guillotine; K/DA Charm; Majestic Empress Soul Shackles; Porcelain Vanguard's Edge; Super Mega Firecracker; T1 Galio Boom

Tard dans le processus de conversion, nous avons découvert des bugs visuels sur certains cosmétiques introduits dans ce patch. Comme aucun n'impactait le gameplay et que très peu sont particulièrement visibles (à l'exception d'interactions de niche comme la paire d'yeux supplémentaire que Yuubee obtient après une provocation juste après un Finisher), nous avons choisi de les maintenir pour la version live de ce patch. Ils restent sur notre liste de corrections à effectuer ultérieurement. Voici la liste des cosmétiques concernés :