TFT : Chibi mythique et jetons, Riot Games offre une compensation royale après un set 18 chaotique

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 novembre 2026 à 21h03
Marqué par les bugs de l'Unreal Engine, le set 18 de TFT a mis la patience de la communauté à rude épreuve. Pour tourner la page en beauté, Riot Games dévoile de généreuses compensations et missions exclusives à venir avec le patch 19.1.
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TFT : Chibi mythique et jetons, Riot Games offre une compensation royale après un set 18 chaotique

Dans un communiqué datant du 2 novembre 2026, Riot Games a annoncé l'arrivée du nouveau client réservé à TFT, et le développeur en a également profité pour dévoiler des compensations à la suite de la transition chaotique vers le moteur Unreal Engine. 

Un set 18 qui n'a pas répondu aux attentes

En octobre 2026, Riot Games avait présenté ses excuses à la communauté de TFT. Enchanted Wilds n'a pas rencontré un grand succès, en raison des problèmes techniques variés occasionnées par le passage vers l'Unreal Engine. Une expérience peu fluide, des cosmétiques indisponibles ou même des bugs encore jamais vus ont vite lassé les joueurs, ce qui n'était pas dans l'intention du développeur. Ainsi, l'initiative Follow the Fix a vu le jour, pour garantir une meilleure transparence, en vous offrant un suivi en temps réel l'avancement des chantiers prioritaires de l'équipe de développement. 

Riot Games offre une compensation pour vous remercier

Pour vous aider à oublier cet épisode et vous remercier de votre patience, Riot Games prévoit quelques surprises avec le lancement du set 19. Une série de missions simples offrant de belles récompenses seront disponibles dès le patch 19.2 pour tous les joueurs :

  • Jouer une partie du set 19 → gagner 500 jetons au trésor
  • Jouer 20 parties du set 19 → un Chibi Mythique aléatoire Vous recevrez un jeton utilisable sur une nouvelle bannière qui ne contiendra que des Chibi Mythiques.

cadeaux-compensation

Qui plus est, une compensation supplémentaire sera accordée aux joueurs possédant déjà des cosmétiques de palier supérieur avant le patch 18.7, puisque vous n'avez pas pu utiliser certains objets sur Enchanted Wilds. 

  • Les joueurs qui possèdent un Tacticien Mythique ou une Arène avant le patch 18.7 recevront 2 Médaillons mythiques.
  • Les joueurs qui possèdent un Tacticien Prestige avant le patch 18.7 recevront un Chibi Mythique non annoncé.

Sans aucun doute, ces cadeaux devraient ravir les joueurs, qui pourront peaufiner leurs collections de cosmétiques. Avec ces compensations généreuses et l'arrivée salvatrice de son client indépendant, TFT se donne tous les moyens de tourner la page. Reste à espérer que le set 19, rythmé par son événement musical mondial, saura réconcilier définitivement la communauté avec la Convergence.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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