TFT : La composition Karma reroll avec Solaire/Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Karma reroll avec Solaire/Exécuteur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Karma reroll avec Solaire/Exécuteur.



Comment jouer la composition Karma reroll avec Solaire/Exécuteur sur TFT ?

La composition Karma reroll avec Solaire/Exécuteur du set 18 de TFT requiert de disposer d'un emblème d'Exécuteur pour fonctionner pleinement. Elle active les traits Solaire, Exécuteur et Fleur spirituelle, et sa puissance repose surtout sur les dégâts de Karma et de Yunara.





Pour jouer la composition Karma reroll avec Solaire/Exécuteur, vous devriez commencer avec Yorick, Karma, Yunara et Sejuani, sans investir d'or dans de l'expérience. Ajoutez LeBlanc au niveau 5. Vous devrez alors slow roll les unités de palier 1 : Karma, Yorick et Leona, avant d'avancer vers le niveau 6 pour faire de même avec LB, Yunara, Kayle et Sejuani. En avançant, ajoutez Azir puis Kennen.

Si vous n'avez pas LeBlanc 3 étoiles, faites appel à Fiddlesticks et à une Soraka.

Les priorités au niveau 6 sont Yunara et Sejuani. Kayle est optionnelle, mais vous avez impérativement besoin de 5 unités à 3 étoiles pour tirer profit du trait Solaire.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Karma

Emblème d'Exécuteur

Buff bleu

Coiffe de Rabadon

Gantelet précieux (si pas d'emblème)

Fléau vengeur

Bâton de l'archange

Yunara

Lame funeste

Lance de Shojin

Dernier souffle

Tueur de géants

Sejuani

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Couronne de la reine

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Karma reroll avec Solaire/Exécuteur ?

Jouer la composition Karma reroll avec Solaire/Exécuteur est une bonne option si vous avez reçu un emblème d'Exécuteur. Obtenir naturellement des exemplaires des champions à reroll est aussi à prendre en compte, tout comme une optimisation axée sur le reroll.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Karma reroll avec Solaire/Exécuteur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Karma reroll avec Solaire/Exécuteur du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Emblématiquement

Secteur commercial

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Éveil de l'âme

Dés légèrement magiques

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.