TFT : C-Patch 18.5, les détails du correctif du 27 octobre 2026

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 octobre 2026 à 11h05
Retrouvez les détails du correctif du 27 octobre 2026 de TFT. Le C-patch 18.5 amène principalement un nerf de Roncier et de Kha'Zix pour rééquilibrer la méta.
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TFT : C-Patch 18.5, les détails du correctif du 27 octobre 2026

Quelques jours après le déploiement du B-patch 18.5 de TFT, Riot Games a annoncé qu'un nouveau correctif est prévu pour le 27 octobre 2026. Le C-patch viendra notamment diminuer la puissance de Roncier et de Kha'Zix, afin que la « méta reste aussi variée et dynamique qu'Enchanted Wilds doit l'être ». Nous ne connaissons pas l'heure à laquelle cette mise à jour ciblée sera effective. Elle devrait toutefois arriver dans la journée, alors restez à l'affût pour ne pas vous faire surprendre. Afin d'en savoir un peu plus, nous vous invitons à consulter les détails du C-patch 18.5 de TFT ci-dessous.

C-patch 18.5 de TFT du 27 octobre 2026

Au cours de la première semaine du patch 18.5, deux compositions se sont hissées au-dessus des autres, tant en popularité qu'en puissance.

Roncier (Brambleback) et Kha'Zix : Les buffs de Roncier combinés au trait 7 Monstres de la jungle (Riftbeast) lui permettent de déchiqueter les tanks comme du papier, tandis que Kha'Zix continue de progresser malgré les nerfs qu'on lui inflige, trouvant une position imbattable lorsqu'il dispose d'équipements optimaux.

Main de la justice (Hand of Justice) : Bien que les deux champions ci-dessus profitent de la puissance de la Main de la justice, cet objet surpasse les autres options pour champions mêlée carry depuis les buffs d'omnivampirisme apportés plus tôt dans cet ensemble, en transformant des champions à dégâts élevés en drain tanks (qui conservent de très gros dégâts).

Kha'Zix

  • Dégâts de base : 250/345/500 ⇒ 230/310/450 AP
  • Dégâts ciblés (isolés) : 280/390/590 ⇒ 250/350/530 AP

Roncier (Brambleback)

  • Pénétration d'armure (AP) : 25% ⇒ 10%
  • Pénétration d'armure de base : 25% ⇒ 30%

Main de la justice (Hand of Justice)

  • Omnivampirisme : 15% ⇒ 12%
  • Omnivampirisme radieux : 30% ⇒ 25%
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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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