TFT : Riot Games s'excuse pour la transition difficile vers Unreal Engine et promet plus de transparence avec « Follow the Fix »

Face aux problèmes techniques rencontrés sur le set 18 de TFT en raison de la transition vers le moteur Unreal Engine, Riot Games s'excuse et présente son initiative « Follow the Fix », visant à offrir une transparence totale aux joueurs concernant la résolution des bugs.

Le set 18 de TFT a la particularité d'être le premier sous le moteur Unreal Engine, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le PBE avait duré un mois au lieu de quinze jours. Riot Games avait fort à faire pour effectuer la transition, et avait promis que tout irait pour le mieux. Malheureusement, cette promesse n'a pas pu être tenue : encore aujourd'hui, le jeu tourne mal et présente de nombreux bugs. Le développeur a pris la parole à ce sujet le 20 octobre 2026, dans un dev update intitulé « Follow the Fix ».

Riot Games s'excuse des problèmes techniques rencontrés sur Enchanted Wilds

Enchanted Wilds ne connaît pas le succès escompté, et ce n'est pas en raison du gameplay. Le set 18 de TFT est le premier développé avec Unreal Engine, et malgré les nombreux correctifs, l'aspect technique n'est toujours pas optimal. Entre bugs et cosmétiques indisponibles, les joueurs ne bénéficient pas d'une expérience fluide, et Riot Games en a bien conscience. Le développeur a tenu à présenter ses excuses et à justifier son choix via le dev drop du 20 octobre 2026.

Ce n'est pas l'expérience que nous vous avions promise et nous en sommes désolés. Vous avez également posé une question très légitime : si nous savions qu'il restait du travail, pourquoi avons-nous lancé ? Il n'y a pas de réponse simple, mais nous voulons vous donner la vraie. Nous avons migré TFT vers Unreal parce que nous voulons continuer à développer ce jeu pendant très longtemps. Nous atteignions les limites de notre ancien moteur et, dans certains cas, nous devions développer la même expérience deux fois : une fois pour PC et une fois pour mobile.

Pour mener à bien cette transition vers Unreal Engine, sa sortie avait été repoussée d'un set. Ce décalage a contraint les équipes à avancer en urgence la sortie de l'ensemble précédent, Space Gods, qui a ainsi bénéficié de moins de temps de peaufiner sa mécanique principale et son design. Une fois Space Gods terminé, reporter à nouveau Enchanted Wilds aurait exigé de précipiter un autre set inédit sans le moindre temps de préparation, alors qu'aucun contenu supplémentaire n'était disponible sur l'ancien moteur.

Face à cette impasse, la direction a pris la responsabilité de lancer l'ensemble 18 en sachant pertinemment que des bugs subsistaient et que la conversion des éléments cosmétiques était incomplète. Riot Games a admis avoir sous-estimé l'impact réel de cette transition sur une échelle globale. Les bons résultats observés sur le PBE ont donné une fausse confiance au développeur, avant que le déploiement général sur une très large variété de configurations PC et mobiles ne révèle de nombreux problèmes imprévus : plantages, chutes de framerate, latences sur les commandes et soucis de mémoire. L'accumulation de ces défauts techniques et cosmétiques a fini par détériorer l'expérience des joueurs.

« Follow the Fix » : l'initiative de Riot Games pour rétablir la confiance

Pour rétablir la confiance et offrir une transparence totale à sa communauté, Riot Games lance « Follow the Fix ». Il s'agit site dédié a été mis en place afin de permettre aux joueurs de suivre en temps réel l'avancement des chantiers prioritaires de l'équipe de développement. Loin de s'en tenir à une simple liste exhaustive de bugs, la plateforme se concentre sur les problèmes ayant le plus grand impact sur les sensations de jeu : stabilité générale et plantages, réactivité des contrôles, déplacements et ciblage des champions, clarté visuelle, pings ou encore conversion des cosmétiques manquants.

L'objectif est de restaurer la mémoire musculaire et la fluidité historique qui font l'essence de TFT. En complément de ce suivi public, le développeur promet de poursuivre des échanges directs avec les joueurs pour répondre aux questions les plus délicates sur cette transition. Enfin, pour remercier la communauté de sa patience à travers ces turbulences, Riot a d'ores et déjà annoncé préparer quelques surprises qui accompagneront le lancement du futur set 19, qui rappelons le, réintroduira la mécanique du déverrouillage que vous aviez tant adorée sur Lore & Legends.