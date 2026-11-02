TFT : Une pièce virtuelle à votre image et le retour de la synergie True Damage, Riot Games livre les premiers détails du set 19

Riot Games a partagé les premières informations relatives au contenu du set 19 de TFT en novembre 2026. Vous pourrez bientôt aménager votre propre espace, et la synergie True Damage sera de la partie.

Depuis l'été, les joueurs de TFT composent sur Enchanted Wilds, et le temps est bientôt venu de clôturer de chapitre pour entamer le suivant. Nous ne savons que peu de choses sur le set 19, mis à part qu'il devrait réintroduire la mécanique phare de Lore & Legends, le déverrouillage.

Dans un communiqué partagé le 2 novembre 2026, Riot Games a annoncé des compensations à la suite de la transition chaotique vers l'Unreal Engine qui a entaché le bon déroulement du set 18, le déploiement d'un client stand alone pour l'auto-battler, ainsi qu'un petit aperçu du set 19.

La « Tour Collection » arrive avec le set 19 de TFT

Le prochain ensemble de TFT va introduire une expérience en jeu inédite : la « Tour Collection », un ajout logique pour le développeur, qui avait promis un événement musical mondial avec cet 19ème set. Concrètement, il s'agit d'une pièce qui vous appartient et que vous pourrez décorer comme bon vous semble. Ce lieu virtuel illustrera votre progression tout au long de l'ensemble, et comprendra des souvenirs des groupes musicaux favoris de Riot Games. Plus de 70 options de personnalisation seront disponibles pour vous permettre de créer un endroit qui vous ressemble, dédié à votre tacticien préféré.

Zoom sur la synergie True Damage

Pour l'instant, Riot Games ne souhaite pas trop en dire au sujet du gameplay du set 19 de TFT, d'autant qu'un dev drop sera bientôt partagé. Néanmoins, le développeur a tout de même voulu vous donner un aperçu en présentant la mécanique de la synergie True Damage, en hommage au groupe virtuel bien connu de la communauté. Fidèle à l'identité du groupe et à l'image du DJ, True Damage vous invitera à modifier le fonctionnement du trait comme si vous changiez de disque durant un mix. Il s'agira probablement de la synergie risquée de l'ensemble, étant donné que si vous optez pour la face A, vous prévoyez d'enchaîner les victoires, tandis que la face B vous permettra de capitaliser sur vos défaites.

En réussissant ce pari, vous accumulerez du « Bling », de la même façon que les essences magiques de l'Assemblée sur Enchanted Wilds. Il y a donc fort à parier que plus le montant sera élevé, meilleures seront les récompenses. En revanche, True Damage sera plus punitif que l'Assemblée : si vous gagnez alors que vous deviez perdre, vous perdrez la moitié de votre réserve de Bling. Notez également qu'en plaçant 5 champions True Damage, vous vous soignerez de 2 points de vie par combat et gagnerez 2 points d'expérience, un aspect qui rappelle celui d'Ixtal (5) de Lore & Legends.

Entre la Tour Collection et une synergie True Damage pleine de panache, le set 19 s'annonce d'ores et déjà comme l'événement musical incontournable qui permettra à TFT de tourner définitivement la page après l'ensemble 18.