TFT : Tous les champions disponibles sur le set 15 K.O Coliseum, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 juillet 2025 à 12h28
Retrouvez la liste de toutes les unités du set 15 de TFT dans cet article (nom, palier, synergies).
TFT : Tous les champions disponibles sur le set 15 K.O Coliseum, les détails
TFT s'apprête à accueillir un nouvel ensemble, K.O Coliseum et ce 15ème set sera axé sur univers animé. Vous retrouverez des synergies bien connues, comme Gardien des étoiles, ainsi que des nouvelles, à l'instar des Combattants spirituels. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous dressons ici la liste de tous les champions qui seront présents sur le set 15 de TFT, avec leur coût et leurs traits (classes et origines).

Quels champions seront présents sur le set 15 de TFT ?

Palier 1

  • Aatrox → Méga-Mécha, Colosse, Poids lourd
  • Ezreal → Académie du combat, Prodige
  • Garen → Académie du combat, Bastion
  • Gnar → Luchador, Sniper
  • Kalista → Combattant spirituel, Exécuteur
  • Kayle → Spectre, Duelliste
  • Kennen → Cellules suprêmes, Protecteur, Sorcier
  • Lucian → Méga-Mécha, Sorcier
  • Malphite → L'équipage, Protecteur
  • Naafiri → Combattant spirituel, Colosse
  • Rell → Gardienne des étoiles, Bastion
  • Sivir → L'équipage, Sniper
  • Syndra → Gambit de cristal, Gardienne des étoiles, Prodige
  • Zac → Spectre, Poids lourd

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Palier 2

  • Dr. Mundo → Luchador, Colosse
  • Gangplank → Méga-Mécha, Duelliste
  • Janna → Gambit de cristal, Protecteur, Stratège
  • Jhin → Spectre, Sniper
  • Kai'Sa → Cellules suprêmes, Duelliste
  • Katarina → Académie du combat, Exécuteur
  • Kobuko → Mentor, Poids lourd
  • Lux → Combattant spirituel, Sorcier
  • Rakan → Académie du combat, Protecteur
  • Shen → L'équipage, Bastion, Edgelord
  • Vi → Gambit de cristal, Colosse
  • Xayah → Gardienne des étoiles, Edgelord
  • Xin Zhao → Combattant spirituel, Bastion

Palier 3

  • Ahri → Gardienne des étoiles, Sorcier
  • Caitlyn → Académie du combat, Sniper
  • Darius → Cellules suprêmes, Poids lourd
  • Jayce → Académie du combat, Poids lourd
  • Lulu → Dresseuse de monstres
  • Malzahar → Spectre, Prodige
  • Neeko → Gardienne des étoiles, Protecteur
  • Senna → Méga-Mécha, Exécuteur
  • Swain → Gambit de cristal, Bastion, Sorcier
  • Udyr → Mentor, Colosse, Duelliste
  • Viego → Combattant spirituel, Duelliste
  • Yasuo → Mentor, Edgelord
  • Ziggs → L'équipage, Stratège
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Palier 4

  • Akali → Cellules suprêmes, Exécuteur
  • Ashe → Gambit de cristal, Duelliste
  • Jarvan IV → Méga-Mécha, Stratège
  • Jinx → Gardienne des étoiles, Sniper
  • K'Santé → Spectre, Protecteur
  • Karma → Méga-Mécha, Sorcier
  • Leona → Académie du combat, Bastion
  • Poppy → Gardienne des étoiles, Poids lourd
  • Ryze → Mentor, Exécuteur, Stratège
  • Samira → Combattant spirituel, Edgelord
  • Sett → Combattant spirituel, Colosse
  • Volibear → Luchador, Edgelord
  • Yuumi → Académie du combat, Prodige

Palier 5

  • Braum → Champion, Luchador, Bastion
  • Gwen → Combattant spirituel, Sorcier
  • Lee Sin → Maître des postures
  • Seraphine → Gardienne des étoiles, Prodige
  • Twisted Fate → Capitaine rebelle, L'équipage
  • Varus → Spectre, Sniper
  • Yone → Méga-Mécha, Edgelord
  • Zyra → Gambit de cristal, Rose-mère
braum-luchador
Pour en savoir plus, découvrez les effets de chaque synergie du set 15 dans notre article.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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