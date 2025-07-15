TFT : Les origines et classes du set 15, la liste détaillée

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.
|Origine
|Effet
|Académie du combat (Battle Academia)
|Les champions de l'Académie du combat améliorent leurs compétences et gagnent du Potentiel. Le Potentiel améliore leurs compétences.
(3) : +3 %
(5) : +5 %
(7) : +7 %
Prismatique : Obtenir 17 objets complétés sur les unités Battle de l'Académie du combat → Potentiel Véritable Déverrouillé : +11 %.
|Capitaine rebelle (Rogue Captain, Twisted Fate)
|Twisted Fate améliore le Navire de L'Équipage pour infliger 15 % de ses dégâts en dégâts bruts, et tire des Cartes de Prime chaque manche qui accordent des récompenses aléatoires.
Les Cartes de Prime s'améliorent à chaque combat de joueur..
|Cellules suprêmes (Supreme Cells)
|La Cellule ayant infligé le plus de dégâts au dernier combat devient Suprême. Quand la Cellule Suprême meurt, celle avec le plus de dégâts actuels devient Suprême.
Les Cellules gagnent de l'Amplification de Dégâts (DA).
La Cellule Suprême en gagne plus et exécute les ennemis à moins de 10% PV.
|Champion (The Champ, Braum)
|Le champion obtient 2 Poro-fans à chaque victoire.
En cas de défaite, les Poro-fans absorbent 1 point de dégât de Tacticien chacun, puis vous perdez 75 % d'entre eux.
|Combattant spirituel (Soul Fighter)
|Les Combattants spirituels gagnent des PV bonus, ainsi que de l'AD et l'AP chaque seconde, jusqu'à 8 stacks. À 8 stacks, ils infligent des dégâts bruts bonus.
Prismatique : Infligez [99] dégâts aux joueurs. PUISSANCE D'ÂME MAXIMALE.
|Dresseuse de monstres (Monster Trainer, Lulu)
|Posez Lulu et choisissez un monstre à entraîner. Chaque monstre dispose de ses propres compétences (au choix : Kog'Maw, Rammus ou Smolder).
|L'équipage (The Crew)
|Les champions de l'Équipage gagnent 6 % de PV et 6 % de Vitesse d'Attaque pour chaque membre de l'Équipage sur le terrain.
Chaque champion de l'Équipage en 3 étoiles confère un bonus supplémentaire :
|Gambit de cristal (Crystal Gambit)
|Les éliminations et les défaites lors des combats entre joueurs rapportent de la Puissance de Gemme. Tous les 4 combats entre joueurs, choisissez de convertir la Puissance de Gemme en récompenses ou de Tenter le Double.
Pendant que Tenter le Double est actif, les défaites rapportent 100 % de Puissance de Gemme en plus, et les victoires font perdre 50 % de la Puissance de Gemme mais encaissent immédiatement les récompenses.
Les gains de Puissance de Gemme augmentent aux niveaux 3 et 4.
|Gardienne des étoiles (Star Guardian)
|Les Gardiennes des étoiles ont un bonus de Travail d'Équipe unique, accordé à tous les Gardiens.
Chaque Gardien ajouté augmente le bonus.
Prismatique : Dépensez 20000 de mana.
Rell → Gagne 400 de bouclier.
Syndra → Gagne 10 AP toutes les 3 secondes.
Xayah → Toutes les 3 attaques, inflige une attaque occasionnant des dégâts magiques.
Ahri → Après avoir incanté, gagne 7 de mana en deux secondes.
Neeko → +20 % de soins et d'efficacité des boucliers.
Poppy → Soigne 30 % de sa vie en passant sous le seuil de 40 % de PV.
Jinx → Gagne 10 % de vitesse d'attaque, et 50 % après une élimination. L'effet se dissipe après 3 secondes.
Seraphine → Gagnes 10 % de dégâts d'attaque, d'armure, de résistance magique, de santé, de chances de coup critique et de dégâts des coups critiques.
Emblème → Augmente les bonus des Gardiennes des étoiles de 12 %.
|Luchador
|Les Luchadors gagnent des dégâts d'attaque bonus. À 50 % de vie, les Luchadors dispersent les effets négatifs, se soignent et se replongent dans le combat, projetant les ennemis dans un rayon de 1 hexagone pendant 1,5 seconde.
|Maître des Postures (Stance Master, Lee Sin)
|Quand vous posez Lee Sin, choisissez entre Posture du Duelliste, de l'Exécuteur, ou du Colosse.
Chaque posture a une compétence unique, et accorde à Lee Sin le trait associé.
|Méga-Mécha (Mighty Mech)
|Invoquez le Méga-Mécha. Il se soigne à hauteur de 10 % des dégâts qu'il inflige.
Prismatique : Débloquez le Mécha Suprême Ultime.
|Mentor
|Ce trait est actif uniquement si vous posez 1 ou 4 Mentors uniques.
→ 1 Vieux Mentor : Les alliés gagnent le bonus
→ 4 Vieux Mentors : Les Mentors gagnent tous les bonus et améliorent leurs compétences. Les autres alliés ne gagnent rien.
|Rose-mère (Rosemother, Zyra)
|Gagnez 1/1/8 plantes à placer, selon le niveau d'étoile de Zyra.
Les plantes placées sur les deux premières lignes grandissent en Racines Agrippantes robustes, tandis que celles placées sur les deux lignes arrière deviennent des Épines Mortelles.
Les plantes Rose-mère bénéficient de la Puissance magique et de la Vitesse d'attaque de Zyra.
Quand Zyra lance son sort :
|Spectre (Wraith)
|Toutes les 5 secondes, le Royaume des Ombres frappe les 3 ennemis les plus proches, infligeant des dégâts magiques totaux équivalents à un pourcentage des dégâts infligés par les Spectres depuis la dernière activation.
Le Spectre avec le moins de PV récupère 18 % des dégâts infligés par les Spectres et le Royaume des Ombres.
|Classe
|Effet
|Bastion
|Votre équipe gagne 10 d'Armure et de Résistance Magique.
Les Bastions en gagnent davantage, et cette valeur est doublée pendant les 10 premières secondes du combat.
|Colosse (Juggernaut)
|Les Colosses gagnent de la Réduction de Dégâts (Durabilité), augmentée lorsqu'ils ont plus de 50 % de leurs PV.
Lorsqu'un Colosse meurt, les autres Colosses récupèrent 10 % de leurs PV max.
|Duelliste (Duelist)
|Les Duellistes gagnent de la Vitesse d'Attaque à chaque attaque, cumulable jusqu'à 12 fois.
|Edgelord
|Les Edgelords gagnent du Vampirisme universel et des Dégâts d'attaque (AD). Ils bénéficient également de 40 % de Vitesse d'Attaque lorsqu'ils attaquent des ennemis ayant moins de 50 % de leurs PV.
|Exécuteur (Executioner)
|Les Exécuteurs gagnent du pourcentage de Coup Critique et leurs sorts peuvent infliger des coups critiques supplémentaires.
|Poids lourd (Heavyweight)
|Votre équipe gagne 100 PV. Les Poids lourd gagnent des PV bonus supplémentaires et des Dégâts d'Attaque équivalents à un pourcentage de leurs PV.
|Prodige (Prodigy)
|Votre équipe gagne de la Régénération de Mana. Les Prodiges en gagnent davantage.
|Protecteur (Protector)
|Vos unités gagnent 5% de Durabilité tant qu'elles sont sous l'effet d'un bouclier. Une fois par combat, lorsqu'ils atteignent 50% de leurs PV, les Protecteurs se protègent eux-mêmes et leur allié le plus proche avec un bouclier équivalent à un pourcentage de leurs PV maximum. Les boucliers se cumulent.
|Sorcier (Sorcerer)
|Les Sorciers gagnent de la Puissance de Sort bonus. Lorsqu'un ennemi meurt après avoir été blessé par un Sorcier, ce dernier inflige un pourcentage des PV maximum de cet ennemi à un autre ennemi.
|Sniper
|Les Snipers gagnent des Dégâts Amplifiés, augmentés contre les cibles plus éloignées.
|Stratège (Strategist)
|Début du combat : Les alliés des 2 premières lignes gagnent un bouclier pendant 15 secondes. Les alliés des 2 dernières lignes gagnent des Dégâts Amplifiés. Les Stratèges gagnent le triple.
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