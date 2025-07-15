TFT : Les origines et classes du set 15, la liste détaillée

Origine Effet

Académie du combat (Battle Academia) Les champions de l'Académie du combat améliorent leurs compétences et gagnent du Potentiel. Le Potentiel améliore leurs compétences.



(3) : +3 %

(5) : +5 %

(7) : +7 %



Prismatique : Obtenir 17 objets complétés sur les unités Battle de l'Académie du combat → Potentiel Véritable Déverrouillé : +11 %.

Capitaine rebelle (Rogue Captain, Twisted Fate) Twisted Fate améliore le Navire de L'Équipage pour infliger 15 % de ses dégâts en dégâts bruts, et tire des Cartes de Prime chaque manche qui accordent des récompenses aléatoires.

Les Cartes de Prime s'améliorent à chaque combat de joueur..

Cellules suprêmes (Supreme Cells) La Cellule ayant infligé le plus de dégâts au dernier combat devient Suprême. Quand la Cellule Suprême meurt, celle avec le plus de dégâts actuels devient Suprême.

Les Cellules gagnent de l'Amplification de Dégâts (DA).

La Cellule Suprême en gagne plus et exécute les ennemis à moins de 10% PV.

(2) 5% DA | 10% DA

(3) 15% DA | 25% DA

(4) 25% DA | 40% DA. Gagne une deuxième Suprême

Champion (The Champ, Braum) Le champion obtient 2 Poro-fans à chaque victoire.

En cas de défaite, les Poro-fans absorbent 1 point de dégât de Tacticien chacun, puis vous perdez 75 % d'entre eux.

Combattant spirituel (Soul Fighter) Les Combattants spirituels gagnent des PV bonus, ainsi que de l'AD et l'AP chaque seconde, jusqu'à 8 stacks. À 8 stacks, ils infligent des dégâts bruts bonus.

Prismatique : Infligez [99] dégâts aux joueurs. PUISSANCE D'ÂME MAXIMALE.

(2) PV, AD & AP, +X % dégâts

(4) PV, AD & AP, +X % dégâts

(6) PV, AD & AP, +X % dégâts

(8) PV, AD & AP, +X % dégâts

Dresseuse de monstres (Monster Trainer, Lulu) Posez Lulu et choisissez un monstre à entraîner. Chaque monstre dispose de ses propres compétences (au choix : Kog'Maw, Rammus ou Smolder).

L'équipage (The Crew) Les champions de l'Équipage gagnent 6 % de PV et 6 % de Vitesse d'Attaque pour chaque membre de l'Équipage sur le terrain.

Chaque champion de l'Équipage en 3 étoiles confère un bonus supplémentaire :

1x : +1 XP par relance, et les chances d'obtenir une unité d'Équipage ne diminuent jamais avec le niveau du joueur.

2x : +1 relance gratuite par round.

3x : Inflige 280 dégâts pour tirer une roquette infligeant 110 dégâts.

4x : Tire des roquettes 2,5 % plus souvent par niveau du joueur.

5x : Tire le Destructeur de Planète.

Gambit de cristal (Crystal Gambit) Les éliminations et les défaites lors des combats entre joueurs rapportent de la Puissance de Gemme. Tous les 4 combats entre joueurs, choisissez de convertir la Puissance de Gemme en récompenses ou de Tenter le Double.



Pendant que Tenter le Double est actif, les défaites rapportent 100 % de Puissance de Gemme en plus, et les victoires font perdre 50 % de la Puissance de Gemme mais encaissent immédiatement les récompenses.



Les gains de Puissance de Gemme augmentent aux niveaux 3 et 4.

(3) 2 par élimination ; 22 par défaite

(5) Toutes les 18 éliminations, obtenez un butin bonus et relancez un nouveau seuil d'élimination.

(7) Récompenses augmentées de 200 %. Les unités Gambit de cristal gagnent 500 PV et 45 % de Vitesse d'attaque.

Gardienne des étoiles (Star Guardian) Les Gardiennes des étoiles ont un bonus de Travail d'Équipe unique, accordé à tous les Gardiens.

Chaque Gardien ajouté augmente le bonus.

Prismatique : Dépensez 20000 de mana.



Rell → Gagne 400 de bouclier.

Syndra → Gagne 10 AP toutes les 3 secondes.

Xayah → Toutes les 3 attaques, inflige une attaque occasionnant des dégâts magiques.

Ahri → Après avoir incanté, gagne 7 de mana en deux secondes.

Neeko → +20 % de soins et d'efficacité des boucliers.

Poppy → Soigne 30 % de sa vie en passant sous le seuil de 40 % de PV.

Jinx → Gagne 10 % de vitesse d'attaque, et 50 % après une élimination. L'effet se dissipe après 3 secondes.

Seraphine → Gagnes 10 % de dégâts d'attaque, d'armure, de résistance magique, de santé, de chances de coup critique et de dégâts des coups critiques.

Emblème → Augmente les bonus des Gardiennes des étoiles de 12 %.

Luchador Les Luchadors gagnent des dégâts d'attaque bonus. À 50 % de vie, les Luchadors dispersent les effets négatifs, se soignent et se replongent dans le combat, projetant les ennemis dans un rayon de 1 hexagone pendant 1,5 seconde.

(2) 15 AD ; soin de 20 % des PV

(4) 40 AD ; soin de 50 % des PV

Maître des Postures (Stance Master, Lee Sin) Quand vous posez Lee Sin, choisissez entre Posture du Duelliste, de l'Exécuteur, ou du Colosse.

Chaque posture a une compétence unique, et accorde à Lee Sin le trait associé.

Méga-Mécha (Mighty Mech) Invoquez le Méga-Mécha. Il se soigne à hauteur de 10 % des dégâts qu'il inflige.

Prismatique : Débloquez le Mécha Suprême Ultime.

(3) Le Mécha Suprême arrive

(5) Protocole Lame : Niveau 1

(7) Protocole Lame : Niveau 2 Le niveau d'étoile de chaque champion Mécha augmente la puissance du Mécha Suprême.

Mentor Ce trait est actif uniquement si vous posez 1 ou 4 Mentors uniques.



→ 1 Vieux Mentor : Les alliés gagnent le bonus

→ 4 Vieux Mentors : Les Mentors gagnent tous les bonus et améliorent leurs compétences. Les autres alliés ne gagnent rien.

Kobuko : 7 % de réduction des dégâts

Udyr : 10 % AD & AP

Yasuo : 12 % vitesse d'attaque

Ryze : +2 mana par attaque

Rose-mère (Rosemother, Zyra) Gagnez 1/1/8 plantes à placer, selon le niveau d'étoile de Zyra.

Les plantes placées sur les deux premières lignes grandissent en Racines Agrippantes robustes, tandis que celles placées sur les deux lignes arrière deviennent des Épines Mortelles.



Les plantes Rose-mère bénéficient de la Puissance magique et de la Vitesse d'attaque de Zyra.



Quand Zyra lance son sort :

Sa plante récupère 50 % de ses PV

Et gagne 50 % de Vitesse d'attaque pour le reste du combat.

Si la plante est morte, elle la ranime à la place.