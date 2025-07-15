TFT : Les origines et classes du set 15, la liste détaillée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 juillet 2025 à 12h28
Découvrez toutes les origines et les classes avec lesquelles vous pourrez composer sur le set 15 de TFT, K.O Coliseum.
TFT : Les origines et classes du set 15, la liste détaillée
K.O Coliseum, le 15ème set de TFT, sortira le 30 juillet 2025, et les joueurs pourront dès lors découvrir de nouvelles synergies. Comme d'habitude, chacune d'entre elle présentera ses propres effets, et tous les champions appartiennent au moins à une classe et à une origine. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir la liste des synergies du set 15 ci-dessous.

Quelles synergies seront disponibles sur le set 15 de TFT et quels sont leurs effets ?

Origines

Origine   Effet
Académie du combat (Battle Academia) battle-academia Les champions de l'Académie du combat améliorent leurs compétences et gagnent du Potentiel. Le Potentiel améliore leurs compétences.

(3) : +3 %
(5) : +5 %
(7) : +7 %

Prismatique : Obtenir 17 objets complétés sur les unités Battle de l'Académie du combat → Potentiel Véritable Déverrouillé : +11 %.
 Capitaine rebelle (Rogue Captain, Twisted Fate)   capitaine-rebelle Twisted Fate améliore le Navire de L'Équipage pour infliger 15 % de ses dégâts en dégâts bruts, et tire des Cartes de Prime chaque manche qui accordent des récompenses aléatoires.
Les Cartes de Prime s'améliorent à chaque combat de joueur..
 Cellules suprêmes (Supreme Cells)   supreme-celles La Cellule ayant infligé le plus de dégâts au dernier combat devient Suprême. Quand la Cellule Suprême meurt, celle avec le plus de dégâts actuels devient Suprême.
Les Cellules gagnent de l'Amplification de Dégâts (DA).
La Cellule Suprême en gagne plus et exécute les ennemis à moins de 10% PV.
  • (2) 5% DA | 10% DA
  • (3) 15% DA | 25% DA
  • (4) 25% DA | 40% DA. Gagne une deuxième Suprême
Champion (The Champ, Braum)    the-champ Le champion obtient 2 Poro-fans à chaque victoire.
En cas de défaite, les Poro-fans absorbent 1 point de dégât de Tacticien chacun, puis vous perdez 75 % d'entre eux.
 Combattant spirituel (Soul Fighter)   soul-fighter Les Combattants spirituels gagnent des PV bonus, ainsi que de l'AD et l'AP chaque seconde, jusqu'à 8 stacks. À 8 stacks, ils infligent des dégâts bruts bonus.
Prismatique : Infligez [99] dégâts aux joueurs. PUISSANCE D'ÂME MAXIMALE.
  • (2) PV, AD & AP, +X % dégâts
  • (4) PV, AD & AP, +X % dégâts
  • (6) PV, AD & AP, +X % dégâts
  • (8) PV, AD & AP, +X % dégâts
 Dresseuse de monstres (Monster Trainer, Lulu)   monster-trainer Posez Lulu et choisissez un monstre à entraîner. Chaque monstre dispose de ses propres compétences (au choix : Kog'Maw, Rammus ou Smolder).
 L'équipage (The Crew)  the-crew Les champions de l'Équipage gagnent 6 % de PV et 6 % de Vitesse d'Attaque pour chaque membre de l'Équipage sur le terrain.
Chaque champion de l'Équipage en 3 étoiles confère un bonus supplémentaire :
  • 1x : +1 XP par relance, et les chances d'obtenir une unité d'Équipage ne diminuent jamais avec le niveau du joueur.
  • 2x : +1 relance gratuite par round.
  • 3x : Inflige 280 dégâts pour tirer une roquette infligeant 110 dégâts.
  • 4x : Tire des roquettes 2,5 % plus souvent par niveau du joueur.
  • 5x : Tire le Destructeur de Planète.
 Gambit de cristal (Crystal Gambit)  crystal-gambit Les éliminations et les défaites lors des combats entre joueurs rapportent de la Puissance de Gemme. Tous les 4 combats entre joueurs, choisissez de convertir la Puissance de Gemme en récompenses ou de Tenter le Double.

Pendant que Tenter le Double est actif, les défaites rapportent 100 % de Puissance de Gemme en plus, et les victoires font perdre 50 % de la Puissance de Gemme mais encaissent immédiatement les récompenses.

Les gains de Puissance de Gemme augmentent aux niveaux 3 et 4.
  • (3) 2 par élimination ; 22 par défaite
  • (5) Toutes les 18 éliminations, obtenez un butin bonus et relancez un nouveau seuil d'élimination.
  • (7) Récompenses augmentées de 200 %. Les unités Gambit de cristal gagnent 500 PV et 45 % de Vitesse d'attaque.
 Gardienne des étoiles (Star Guardian)   star-guardian Les Gardiennes des étoiles ont un bonus de Travail d'Équipe unique, accordé à tous les Gardiens.
Chaque Gardien ajouté augmente le bonus.
Prismatique : Dépensez 20000 de mana. 

Rell → Gagne 400 de bouclier.
Syndra → Gagne 10 AP toutes les 3 secondes. 
Xayah → Toutes les 3 attaques, inflige une attaque occasionnant des dégâts magiques.
Ahri → Après avoir incanté, gagne 7 de mana en deux secondes.
Neeko → +20 % de soins et d'efficacité des boucliers.
Poppy → Soigne 30 % de sa vie en passant sous le seuil de 40 % de PV.
Jinx → Gagne 10 % de vitesse d'attaque, et 50 % après une élimination. L'effet se dissipe après 3 secondes.
Seraphine → Gagnes 10 % de dégâts d'attaque, d'armure, de résistance magique, de santé, de chances de coup critique et de dégâts des coups critiques. 
Emblème → Augmente les bonus des Gardiennes des étoiles de 12 %.
Luchador luchador Les Luchadors gagnent des dégâts d'attaque bonus. À 50 % de vie, les Luchadors dispersent les effets négatifs, se soignent et se replongent dans le combat, projetant les ennemis dans un rayon de 1 hexagone pendant 1,5 seconde.
  • (2) 15 AD ; soin de 20 % des PV
  • (4) 40 AD ; soin de 50 % des PV
Maître des Postures (Stance Master, Lee Sin) stance-master Quand vous posez Lee Sin, choisissez entre Posture du Duelliste, de l'Exécuteur, ou du Colosse.
Chaque posture a une compétence unique, et accorde à Lee Sin le trait associé.
Méga-Mécha (Mighty Mech) mighty-mech Invoquez le Méga-Mécha. Il se soigne à hauteur de 10 % des dégâts qu'il inflige.
Prismatique : Débloquez le Mécha Suprême Ultime.
  • (3) Le Mécha Suprême arrive
  • (5) Protocole Lame : Niveau 1
  • (7) Protocole Lame : Niveau 2
Le niveau d'étoile de chaque champion Mécha augmente la puissance du Mécha Suprême.
Mentor mentor Ce trait est actif uniquement si vous posez 1 ou 4 Mentors uniques.

→ 1 Vieux Mentor : Les alliés gagnent le bonus
→ 4 Vieux Mentors : Les Mentors gagnent tous les bonus et améliorent leurs compétences. Les autres alliés ne gagnent rien.
  • Kobuko : 7 % de réduction des dégâts
  • Udyr : 10 % AD & AP
  • Yasuo : 12 % vitesse d'attaque
  • Ryze : +2 mana par attaque
Rose-mère (Rosemother, Zyra)  rosemother Gagnez 1/1/8 plantes à placer, selon le niveau d'étoile de Zyra.
Les plantes placées sur les deux premières lignes grandissent en Racines Agrippantes robustes, tandis que celles placées sur les deux lignes arrière deviennent des Épines Mortelles.

Les plantes Rose-mère bénéficient de la Puissance magique et de la Vitesse d'attaque de Zyra.

Quand Zyra lance son sort :
  • Sa plante récupère 50 % de ses PV
  • Et gagne 50 % de Vitesse d'attaque pour le reste du combat.
  • Si la plante est morte, elle la ranime à la place.
 Spectre (Wraith) wraith  Toutes les 5 secondes, le Royaume des Ombres frappe les 3 ennemis les plus proches, infligeant des dégâts magiques totaux équivalents à un pourcentage des dégâts infligés par les Spectres depuis la dernière activation.

Le Spectre avec le moins de PV récupère 18 % des dégâts infligés par les Spectres et le Royaume des Ombres.
  • (2) 18 % des dégâts
  • (4) 35 % des dégâts
  • (6) 55 % des dégâts


Classes

Classe   Effet
Bastion  bastion Votre équipe gagne 10 d'Armure et de Résistance Magique.
Les Bastions en gagnent davantage, et cette valeur est doublée pendant les 10 premières secondes du combat.
  • (2) 18 Armure & RM
  • (4) 36 Armure & RM
  • (6) 70 Armure & RM ; les unités non-Bastions gagnent 25 Armure & RM supplémentaires.
Colosse (Juggernaut)   colosse Les Colosses gagnent de la Réduction de Dégâts (Durabilité), augmentée lorsqu'ils ont plus de 50 % de leurs PV.
Lorsqu'un Colosse meurt, les autres Colosses récupèrent 10 % de leurs PV max.
  • (2) 15 % ou 25 % de réduction des dégâts
  • (4) 20 % ou 35 % de réduction des dégâts
  • (6) 25 % ou 40 % de réduction des dégâts
Duelliste (Duelist)  duelliste Les Duellistes gagnent de la Vitesse d'Attaque à chaque attaque, cumulable jusqu'à 12 fois.
  • (2) +4 % de Vitesse d'Attaque par attaque
  • (4) +7 % de Vitesse d'Attaque par attaque
  • (6) +10 % de Vitesse d'Attaque par attaque ; les Duellistes gagnent également 12 % de Réduction de Dégâts
Edgelord   edgelords Les Edgelords gagnent du Vampirisme universel et des Dégâts d'attaque (AD). Ils bénéficient également de 40 % de Vitesse d'Attaque lorsqu'ils attaquent des ennemis ayant moins de 50 % de leurs PV.
  • (2) 10 % de Vampirisme universel, 15 AD
  • (4) 12 % de Vampirisme universel, 35 AD
  • (6) 15 % de Vampirisme universel, 60 AD
Exécuteur (Executioner)   executeur Les Exécuteurs gagnent du pourcentage de Coup Critique et leurs sorts peuvent infliger des coups critiques supplémentaires.
  • (2) 25% de Coup Critique ; 10% de Multiplicateur de Coup Critique
  • (3) 35% de Coup Critique ; 12% de Multiplicateur de Coup Critique
  • (4) 45% de Coup Critique ; 15% de Multiplicateur de Coup Critique
  • (5) 55% de Coup Critique ; 20% de Multiplicateur de Coup Critique
Poids lourd (Heavyweight)   poids-lourd Votre équipe gagne 100 PV. Les Poids lourd gagnent des PV bonus supplémentaires et des Dégâts d'Attaque équivalents à un pourcentage de leurs PV.
  • (2) 20% de PV | 0,20% des PV en Dégâts d'Attaque
  • (4) 40% de PV | 0,40% des PV en Dégâts d'Attaque
  • (6) 55% de PV | 0,60% des PV en Dégâts d'Attaque
Prodige (Prodigy)   prodige Votre équipe gagne de la Régénération de Mana. Les Prodiges en gagnent davantage.
  • (2) 1 de Régénération de Mana pour l'équipe | 3 de Régénération de Mana pour les Prodiges
  • (3) 2 de Régénération de Mana pour l'équipe | 5 de Régénération de Mana pour les Prodiges
  • (4) 3 de Régénération de Mana pour l'équipe | 7 de Régénération de Mana pour les Prodiges
  • (5) 4 de Régénération de Mana pour l'équipe | 9 de Régénération de Mana pour les Prodiges
De plus, les compétences des Prodiges soignent un allié à hauteur de 12% des dégâts infligés.
Protecteur (Protector)   protecteur Vos unités gagnent 5% de Durabilité tant qu'elles sont sous l'effet d'un bouclier. Une fois par combat, lorsqu'ils atteignent 50% de leurs PV, les Protecteurs se protègent eux-mêmes et leur allié le plus proche avec un bouclier équivalent à un pourcentage de leurs PV maximum. Les boucliers se cumulent.
  • (2) Bouclier de 20% des PV
  • (4) Bouclier de 40% des PV
  • (6) Bouclier de 60% des PV
Sorcier (Sorcerer)   sorcier Les Sorciers gagnent de la Puissance de Sort bonus. Lorsqu'un ennemi meurt après avoir été blessé par un Sorcier, ce dernier inflige un pourcentage des PV maximum de cet ennemi à un autre ennemi.
  • (2) 20 Puissance de Sort ; 8% des PV max
  • (4) 50 Puissance de Sort ; 10% des PV max
  • (6) 80 Puissance de Sort ; 12% des PV max à 2 ennemis
Sniper   sniper Les Snipers gagnent des Dégâts Amplifiés, augmentés contre les cibles plus éloignées.
  • (2) 10% de Dégâts Amplifiés ; +4% de Dégâts Amplifiés par case
  • (3) 15% de Dégâts Amplifiés ; +6% de Dégâts Amplifiés par case
  • (4) 25% de Dégâts Amplifiés ; +9% de Dégâts Amplifiés par case
  • (5) 30% de Dégâts Amplifiés ; +12% de Dégâts Amplifiés par case
Stratège (Strategist)   stratege Début du combat : Les alliés des 2 premières lignes gagnent un bouclier pendant 15 secondes. Les alliés des 2 dernières lignes gagnent des Dégâts Amplifiés. Les Stratèges gagnent le triple.
  • (2) 150 de bouclier ; 5% de Dégâts Amplifiés
  • (3) 250 de bouclier ; 8% de Dégâts Amplifiés
  • (4) 400 de bouclier ; 12% de Dégâts Amplifiés
  • (5) 500 de bouclier ; 15% de Dégâts Amplifiés

Pour en savoir plus sur ce que vous réserve le set 15 de TFT, retrouvez la liste des champions par palier dans notre article.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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