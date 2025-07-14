TFT : K.O Coliseum a été présenté, les détails des traits et de la mécanique d'ensemble

Riot Games a partagé les détails concernant le prochain set à venir sur TFT, K.O Coliseum. Retrouvez une présentation des traits et de la mécanique des Powers Ups dans cet article.
Au cours du tournoi de la Tactician's Crown organisé en juillet 2025, Riot Games a levé le voile sur le prochain set de TFT
, K.O Coliseum
. Le développeur a en effet présenté les traits principaux de l'ensemble 15 en images, ainsi que le fonctionnement de la mécanique du set, les Powers Ups.
Riot Games présente K.O Coliseum
Après avoir partagé la cinématique officielle
du set 15 de TFT
, dévoilant au passage quelques unités avec lesquelles vous pourrez composer sur K.O Coliseum
, Riot Games a révélé les traits qui seront disponibles, ainsi que la mécanique des Powers Ups
.
Quelles synergies feront leur entrée sur K.O Coliseum ?
Sur le set 15
, vous pouvez vous attendre à retrouver des traits déjà connus, tels que Gardien des étoiles, mais aussi quelques nouveautés, par exemple les Combattants spirituels emmenés par Gwen. Voici quelques-unes des synergies au programme :
- Gardiens des étoiles
- Académie du combat
- Combattants spirituels
- Méga-Mécha
- Gambit de cristal (perdre pour gagner, une équivalence des Mercenaires)
- Luchador
- Mentors (similaires aux Ninjas)
- Équipage (avec suffisamment d'unités 3 étoiles, un vaisseau spatial entrera en scène pour éliminer vos adversaires)
En plus de cela, le développeur a précisé que Lulu, la dresseuse de monstres, pourra soit invoquer Kog'Maw, Rammus ou Smolder, de la même façon que Lee Sin choisira sa posture : Colosse, Exécuteur, Duelliste.
Comment fonctionnent les Powers Ups ?
La mécanique principale de K.O Coliseum sera les Power Ups
. Concrètement, vous pourrez accorder un pouvoir à l'une des vos unités, révélant ainsi tout son potentiel. Chaque personnage dispose de ses propres Powers Ups, fonctionnant d'une manière similaire aux optimisations de champion, à l'exception qu'ils sont désactivables. Au début de chaque partie, vous recevrez un pouvoir à équiper sur l'unité de votre choix, et son effet sera à sélectionner parmi 4 propositions. Vous en obtiendrez un second en fin de partie.
Ces pouvoirs seront très différents les uns des autres, certains permettant de générer une tempête, d'autres des objets spéciaux, ou même la possibilité de se cloner.
Redéfinition des rôles
Enfin, Riot Games estime que les unités ne sont pas toutes identiques et doivent remplir un rôle qui leur est propre
, et ce parmi 6 possibilités : tank, combattant, assassin, tireur, lanceur, spécialiste. Dans les faits, « chaque rôle gagnera du mana et sera ciblé différemment »
. Les tanks par exemple seront ainsi les seuls à obtenir du mana en se faisant taper, et seront plus susceptibles d'être ciblés. Au contraire, les tireurs généreront du mana en attaquant. Le but de la manœuvre est que des carrys placés à l'arrière ne puissent pas profiter de dégâts de zone pour régénérer leur énergie, ce qui devrait avoir pour effet de proposer des combats plus haletants.K.O Coliseum
sortira le 30 juillet 2025, alors préparez-vous à réapprendre à composer sur un nouvel ensemble. Nous vous recommandons de passer un peu de temps pour le PBE si vous aspirez à atteindre des paliers élevés en partie classée, de manière à vous familiariser avec les unités, les synergies et la mécanique du set 15 de TFT
.
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