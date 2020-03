TFT : Riot s'exprime sur le passe Galaxies et les récompenses

À quelques jours du lancement du set 3, Riot Games est revenu sur le passe de combat, qui sera légèrement modifié, ainsi que d'autres modifications qui auront lieu dans TFT.

Un nouveau système pour le passe de combat, nommé le passe Galaxies

Contenu du passe Galaxies

Des arènes améliorées différentes des anciennes, des nouvelles emotes à thème spatial et deux petites légendes.

Farfadet OVNI et la Taupe astronaute en version 1 et 2 étoiles (pour le Galaxies+)

Des Boum, nouveau cosmétiques personnalisant les particules de dégâts de vos petites légendes.

Récompenses classées et petites légendes

Les joueurs de TFT s'apprêtent à recevoir le, nommé, apportant une ribambelle de nouveautés et modifications. Riot Games a déjà commencé à détailler certaines de ces choses , et a récemment levé le voile sur le passe de combat et certaines récompenses de fin de saison dans une nouvelle publication sur son site internet, dont les points les plus importants sont expliqués ci-dessous.À l'instar de nombreux jeux,propose lui aussi un passe de combat. S'ils étaient jusqu'à maintenant gratuits,sera également disponible comme c'est déjà le cas sur League of Legends. Du côté des récompenses, rien ne change,(skins d'arènes, œufs de petites légendes ou encore emote), alors que les joueurs faisant acquisition de la version premium profiteront eux de, mais Riot tient à préciser que le fait de payer ne donnera aucun avantage de gameplay.Lorsque les joueurs achèteront le, vendu pour la somme de 1 350 RP, toutes les récompenses sont rétroactives. C'est-à-dire, dans le cas où vous ne l'achetez pas dès le début, toutes les récompenses que vous auriez du récupérez intégreront votre inventaire.Même si les récompenses n'ont pas été entièrement révélées, Riot a listé quelques éléments :Les développeurs profitent également de l'occasion pour faire une piqûre de rappel sur la progression,. Chaque fois que vous terminerez une partie, vous gagnerez de l'XP vous permettant de progresser dans le passe, sans limite journalière.Les joueurs ayant atteint un certain rang dans le mode classé pourront une nouvelle fois gagner des récompenses, comme lors de la fin du set de lancement. Outre les emotes, Riot souhaite augmenter les récompenses. Ainsi, dorénavant,. Seuls les joueurs ayant atteint le rang Or ou plus pourront en profiter. Riot annonce qu'une variante sera offerte pour le set 2, mais aussi pour le premier, de manière rétroactive.Finalement, nous apprenons que, alors que certaines déjà présentes allaient quant à elle bénéficier d'une variante inédite. Un ensemble de trois arènes sur le thème de l'Odyssée sera également disponible.Pour rappel, le Set 3 sera lancé à la mi-mars, et sera également synonyme d'arrivée de TFT sur mobiles