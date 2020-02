TFT : Les Galaxies, nouvelle mécanique du set 3, présentées par Riot

Alors que le set 3 de TFT s'apprête à voir le jour, Riot Games a donné les premières informations quant à celui-ci, et a présenté l'une des nouvelles mécaniques : les Galaxies.

L'Avènement des éléments est sur le point de se conclure sur TFT, et de nombreuses modifications et nouveautés surviendront. Par exemple, les hexagones élémentaires, ajoutés avec le set 2, permettant de varier les parties et empêchant les joueurs de jouer chaque partie avec la même composition, ne seront plus disponibles. Même si le studio se dit satisfait dans l'ensemble des hexagones élémentaires, étant donné que toutes les parties étaient différentes grâce à ce système, il « n'était pas parfait » avoue Riot Games, ajoutant qu'il était facile de les ignorer. De ce fait, ces « hexagones élémentaires quitteront TFT avec l'Avènement des éléments » laissant place à une toute nouvelle mécanique : les Galaxies.



Les Galaxies arrivent sur TFT Le set 3 de TFT se nommera Galaxies et proposera, comme son nom l'indique, des Galaxies. Ces dernières ont pour objectif d'apporter, entre autres, encore plus d'adaptabilité et de variété dans l'auto-battler. Lorsque vous jouerez une partie, vous serez parfois envoyé dans une autre Galaxie, laquelle aura des règles quelque peu différentes des parties que nous connaissons aujourd'hui.



Pour illustrer ses propos, Riot Games prend l'exemple de la Galaxie de Neekovers, où tous les joueurs commenceront avec deux objets Coup de main de Neeko. Cela demandera donc aux joueurs de réfléchir à leur utilisation et d'adopter une stratégie pour remporter la partie. Une autre galaxie, du nom de carrousel à 4 PO (qui n'est pas le nom définitif) proposera uniquement des champions d'une valeur de 4 PO lors du premier carrousel, entraînant là aussi certaines réflexions qui auront à coup sûr des répercussions sur votre partie. Vous ne saurez qu'au début de la partie dans quelle Galaxie vous vous trouvez.



Lorsque le set 3 sera lancé, à la mi-mars, seules une ou deux Galaxies seront disponibles, mais Riot annonce que d'autres seront implantées dans les semaines suivantes, pouvant atteindre un total de dix Galaxies à la fin du set, alors que certaines pourraient disparaître.



Riot Games indique que de nouvelles informations sur le set 3 seront données dans quelques jours, et plus particulièrement sur les types qui apparaîtront dans celui-ci.