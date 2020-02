Prévu pour le mois de mars selon les dires de Riot Games, le studio vient donner de nouvelles informations, et notamment expliquer les différences entre la version PC et mobile.

Quelles sont les différences entre la version mobile et PC ?

Riot Games a partagé plus de détails sur, qui est très attendue par de nombreux joueurs. Si le but du jeu reste bien évidemment inchangé, certaines fonctionnalités ont été aménagées pour offrir une ergonomie plus confortable aux joueurs.Comme l'a indiqué le studio dans une publication sur son site , mais toutes les fonctionnalités les plus importantes et essentielles au gameplay seront de la partie. La seule absence notable étant celle du chat en jeu, qui pourrait faire son arrivée par la suite. Question utilisation, pour que cela soit plus intuitif, divers changements seront effectués sur l'inventaire et les objets, pour être adaptés avec le tactile des mobiles. La boutique, quant à elle, s'ouvrira au début de chaque round en haut de l'écran pour pouvoir positionner ses champions tout en pouvant gérer ses achats/ventes, sans que cela prenne trop de place sur l'écran.Finalement, le tout disposera d'un nouveau client,telles que les amis, les invitations, les parties classées et normales, la possibilité de visualiser le système de progression, etc.Pour ce qui est des récompenses et de ce que vous possédez déjà, Riot Games précise que si vous vous connectez sur la version mobile avec vos identifiants de la version PC, ou inversement,et vous pourrez retrouver toutes vos récompenses (petites Légendes, skins d'arène, etc.).Quant à la bêta,. TFT Mobile est toujours prévu pour sortir durant le mois de mars. Vous pouvez toujours vous pré-inscrire pour la version Android sur le Play Store . Pour ce qui est des caractéristiques minimales, sachez que seuls lesseront capables de le faire tourner, alors qu'il faudra, au minimum, un