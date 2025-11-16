TFT : Lore & Legends a été présenté, le set 16 s'annonce grandiose

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 novembre 2025 à 16h01
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TFT : Lore & Legends a été présenté, le set 16 s'annonce grandiose
Quelques jours après la parution de la cinématique de Lore & Legends, le set 16 de TFT, Riot Games a dévoilé son contenu, et il s'avère que le développeur a vu les choses en grand. Cet ensemble ambitieux amènera une mécanique totalement inédite, en lien avec la centaine de champions dont le roster sera composé. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous présentons ici ce qui vous attend avec Lore & Legends.

Le set 16 introduit la mécanique de déverrouillage des champions

Si vous attendiez de l'originalité sur TFT, le set 16 ne vous décevra pas. Lore & Legends ne vous permettra pas de disposer de tous les personnages sans effort, puisque certains ne seront disponibles qu'une fois que vous aurez rempli une mission pour les débloquer. Par exemple, si vous jouez Yordle, Poppy ne pourra être achetée que lorsque que vous aurez équipé un Yordle ou un Demacien de 2 objets complets au cours d'une manche. La mécanique du déverrouillage vise aussi à réduire la part de chance sur TFT, étant donné qu'après avoir débloqué un personnage, ce dernier apparaîtra automatiquement dans votre boutique.

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Certains objectifs de déverrouillage seront plus difficiles à accomplir que d'autres, et chaque synergie présentera plusieurs unités à débloquer. Cela pourrait solliciter les joueurs à emprunter une direction rapidement, mais pour en avoir la certitude, il faudra d'abord apprivoiser le set.

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Lore & Legends comprendra 100 unités

Puisqu'il faudra débloquer des champions en validant des objectifs précis, il n'est pas surprenant que le set 16 en comportera plus qu'à l'ordinaire. Votre boutique ne pourra effectivement pas être submergée par une offre ne correspondant pas à vos besoins, c'est pourquoi Riot Games a pris le pari de proposer 100 personnages, le plus gros roster jamais vu sur l'auto-battler.
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Vous retrouverez des unités appartenant aux paliers classiques, mais cette fois, il sera également possible d'acquérir un nouveau type de légendaires : les personnages à 7 PO, et le Baron Nashor en fait partie. Sans surprise, ils seront les plus puissants du jeu, et ne pourront être récupérés qu'après avoir rempli certains prérequis. 

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Et pour couronner le tout, 350 optimisations seront disponibles

Face à tant de possibilités, Riot Games prévoit d'ajouter de nouveaux augments, certains en lien avec des champions spécifiques, d'autres liant deux unités, et d'autres encore améliorant la puissance d'une synergie. Au total, vous pourrez en rencontrer 350, un record sur TFT.

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En plus de cela, vous retrouverez de nouvelles rencontres d'ouverture, des objets et artefacts supplémentaires ou mis à jour, notamment des pièces qui transformeront vos personnages en Darkin. Des cosmétiques inédits séduiront sans doute les collectionneurs, une nouvelle arène, des apparences originales pour Choncc, Ahri libérée, et deux Chibi, Lux et Miss Fortune.

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Rendez-vous le 3 décembre 2025 pour découvrir le set 16 de TFT, ou dès le 19 novembre si vous êtes impatient et que vous prévoyez de passer de longues heures sur le PBE.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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vivement la sortie (invité) Le 16/11/2025 à 19:04

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