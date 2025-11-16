TFT : Comment débloquer les champions du set 16 avec la mécanique du déverrouillage ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 03 mars 2026 à 21h27
Retrouvez comment débloquer tous les personnages jouables du set 16 de TFT dans cet article avec la mécanique du déverrouillage.
TFT : Comment débloquer les champions du set 16 avec la mécanique du déverrouillage ?
Sur Lore & Legends, vous devrez composer avec pas moins de 100 unités, et ce chiffre étonnant est directement lié à la mécanique principale du set, le déverrouillage. Afin de vous aider sur ce seizième set de TFT, nous vous indiquons ici comment débloquer toutes les unités non accessibles par défaut.

Qu'est-ce que la mécanique du déverrouillage sur Lore & Legends ?

Sur le set 16 de TFT, la mécanique principale consiste à ce que tous les champions ne soient pas accessibles sans effort. En effet, pour en débloquer certains, vous devrez d'abord compléter des missions en respectant parfois un prérequis lié au niveau. Il ne sera par exemple pas possible d'obtenir Kai'Sa avant le niveau 8, même si la quête associée à cette unité est validée. Vous aurez tout intérêt à faire appel à la mécanique du déverrouillage pour bénéficier d'unités indispensables à votre composition, à l'instar du Baron Nashor pour ceux qui construisent avec les personnages du Néant. Notez qu'une fois un champion sera débloqué, il apparaîtra automatiquement dans votre boutique.

debloquer-champ

Comment débloquer les champions du set 16 ?

Pour que vous y voyiez plus clair, nous vous indiquons ici de quelle façon déverrouiller les unités de Lore & Legends.

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Palier légendaire et légendaire+

Personnage Mission
Aatrox Disposer d'une unité présentant 30 % d'omnivampirisme (niveau 8 requis)
Baron Nashor Poser 7 unités Néant (niveau 10 requis)
Aurelion Sol Poser 4 Targon en combat (niveau 7 requis)
Brock Collecter 500 fragments solaires
Galio Poser 8 niveaux d'étoile de champions de Demacia (niveau 8 requis)
Mel Une Ambessa 1 étoiles doit mourir au combat avec un objet équipé (niveau 8 requis)
Ryze Activer 3 traits de région dans un même combat (niveau 9 requis)
Sett Poser une seule unité aux deux premières rangées dans un combat (niveau 8 requis)
Sylas Vendre Garen 2 étoiles (niveau 9 requis)
T-Hex Poser 7 niveaux d'étoile de champions Piltover (niveau 8 requis)
Tahm Kench Dépenser 350 serpents d'argent (niveau 8 requis)
Thresh Poser 5 niveaux d'étoile des Îles obscures (niveau 8 requis)
Volibear Disposer d'une unité ayant plus de 3 400 points de vie (niveau 8 requis)
Xerath Alterner entre victoire et défaite avec Azir pendant 3 combats.
Zaahen Obtenir l'augment de champion de Xin Zhao, Épreuves du crépuscule, et poser un Xin Zhao 3 étoiles pendant 5 manches → au dernier patch, seul un Xin Zhao 3 étoiles + le niveau 8 sont requis
Ziggs Poser un Yordle ou un Zaunite avec 2 objets équipés (niveau 9 requis)


Palier épique

Personnage Mission
Diana Poser une Leona 1 étoile avec 3 objets équipés en combat (niveau 7 requis)
Fizz Poser 5 Yordle ou Bilgewater (niveau 7 requis)
Kai'Sa Poser un Tireur d'élite avec 2 objets équipés (niveau 7 requis)
Kalista Collecter 30 âmes (niveau 7 requis)
Nidalee Poser Neeko 2 étoiles avec 3 objets (niveau 7 requis)
Nasus Perdre 2 combats avec Azir à la suite
Renekton Gagner 2 combats avec Azir à la suite
Rift Herald Activer Néant pendant 2 combats contre des joueurs (niveau 7 requis)
Singed Encaisser 35 points de dégâts et disposer de 4 Zaunites ou Colosses
Skarner Poser un lanceur de compétences ou tireur avec 1 Cotte de mailles (niveau 7 requis)
Veigar Poser un Yordle équipé d'une Coiffe de Rabadon en combat (niveau 7 requis)
Warwick 1 objet sur Vi ET sur Jinx (plus de conditions de niveau d'étoiles)
Yone Poser un Yasuo 2 étoiles avec 3 objets (niveau 7 requis)


Palier 3

Personnage Mission
Darius 1 objet équipé sur Draven (niveau 5 requis)
Gwen Collecter 10 âmes (niveau 5 requis)
Kennen Poser 5 niveaux d'étoile de champions de Ionia, Yordle ou Défenseur (niveau 5 requis)
Kobuko & Yuumi Poser 6 niveaux d'étoile de champions de Bagarreur, Yordle ou Incantateur (niveau 6 requis)
LeBlanc Poser un Sion avec deux objets équipés en combat


Palier 2

Personnage Mission
Bard Actualiser 3 fois la boutique avant le premier carrousel
Orianna Poser 2 objets sur une unité de Piltover
Poppy Poser une unité Demacia ou Yordle avec deux objets équipés en combat
Graves Un champion de Bilgewater avec 2 objets équipés
Yorick Poser un Viego 1 étoile avec 1 objet équipé en combat
Tryndamere Poser une Ashe 1 objet équipé en combat

Ces informations seront également consultables en jeu, alors n'ayez pas d'inquiétude si vous avez un trou de mémoire en pleine partie. Le set 16 de TFT sortira le 3 décembre 2025, alors préparez-vous à composer sur l'ensemble le plus fourni en champions et optimisations de l'histoire du jeu.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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