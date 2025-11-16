TFT : Comment débloquer les champions du set 16 avec la mécanique du déverrouillage ?

Retrouvez comment débloquer tous les personnages jouables du set 16 de TFT dans cet article avec la mécanique du déverrouillage.
Sur Lore & Legends
, vous devrez composer avec pas moins de 100 unités, et ce chiffre étonnant est directement lié à la mécanique principale du set, le déverrouillage. Afin de vous aider sur ce seizième set de TFT
, nous vous indiquons ici comment débloquer toutes les unités non accessibles par défaut.
Qu'est-ce que la mécanique du déverrouillage sur Lore & Legends ?
Sur le set 16 de TFT
, la mécanique principale consiste à ce que tous les champions ne soient pas accessibles sans effort. En effet, pour en débloquer certains, vous devrez d'abord compléter des missions en respectant parfois un prérequis lié au niveau.
Il ne sera par exemple pas possible d'obtenir Kai'Sa avant le niveau 8, même si la quête associée à cette unité est validée. Vous aurez tout intérêt à faire appel à la mécanique du déverrouillage
pour bénéficier d'unités indispensables à votre composition, à l'instar du Baron Nashor pour ceux qui construisent avec les personnages du Néant. Notez qu'une fois un champion sera débloqué, il apparaîtra automatiquement dans votre boutique.
Comment débloquer les champions du set 16 ?
Pour que vous y voyiez plus clair, nous vous indiquons ici de quelle façon déverrouiller les unités de Lore & Legends.
Palier légendaire et légendaire+
|Personnage
|Mission
|Aatrox
|Disposer d'une unité présentant 30 % d'omnivampirisme (niveau 8 requis)
|Baron Nashor
|Poser 7 unités Néant (niveau 10 requis)
|Aurelion Sol
|Poser 4 Targon en combat (niveau 7 requis)
|Brock
|Collecter 500 fragments solaires
|Galio
|Poser 8 niveaux d'étoile de champions de Demacia (niveau 8 requis)
|Mel
|Une Ambessa 1 étoiles doit mourir au combat avec un objet équipé (niveau 8 requis)
|Ryze
|Activer 3 traits de région dans un même combat (niveau 9 requis)
|Sett
|Poser une seule unité aux deux premières rangées dans un combat (niveau 8 requis)
|Sylas
|Vendre Garen 2 étoiles (niveau 9 requis)
|T-Hex
|Poser 7 niveaux d'étoile de champions Piltover (niveau 8 requis)
|Tahm Kench
|Dépenser 350 serpents d'argent (niveau 8 requis)
|Thresh
|Poser 5 niveaux d'étoile des Îles obscures (niveau 8 requis)
|Volibear
|Disposer d'une unité ayant plus de 3 400 points de vie (niveau 8 requis)
|Xerath
|Alterner entre victoire et défaite avec Azir pendant 3 combats.
|Zaahen
|Obtenir l'augment de champion de Xin Zhao, Épreuves du crépuscule, et poser un Xin Zhao 3 étoiles pendant 5 manches → au dernier patch, seul un Xin Zhao 3 étoiles + le niveau 8 sont requis
|Ziggs
|Poser un Yordle ou un Zaunite avec 2 objets équipés (niveau 9 requis)
Palier épique
|Personnage
|Mission
|Diana
|Poser une Leona 1 étoile avec 3 objets équipés en combat (niveau 7 requis)
|Fizz
|Poser 5 Yordle ou Bilgewater (niveau 7 requis)
|Kai'Sa
|Poser un Tireur d'élite avec 2 objets équipés (niveau 7 requis)
|Kalista
|Collecter 30 âmes (niveau 7 requis)
|Nidalee
|Poser Neeko 2 étoiles avec 3 objets (niveau 7 requis)
|Nasus
|Perdre 2 combats avec Azir à la suite
|Renekton
|Gagner 2 combats avec Azir à la suite
|Rift Herald
|Activer Néant pendant 2 combats contre des joueurs (niveau 7 requis)
|Singed
|Encaisser 35 points de dégâts et disposer de 4 Zaunites ou Colosses
|Skarner
|Poser un lanceur de compétences ou tireur avec 1 Cotte de mailles (niveau 7 requis)
|Veigar
|Poser un Yordle équipé d'une Coiffe de Rabadon en combat (niveau 7 requis)
|Warwick
|1 objet sur Vi ET sur Jinx (plus de conditions de niveau d'étoiles)
|Yone
|Poser un Yasuo 2 étoiles avec 3 objets (niveau 7 requis)
Palier 3
|Personnage
|Mission
|Darius
|1 objet équipé sur Draven (niveau 5 requis)
|Gwen
|Collecter 10 âmes (niveau 5 requis)
|Kennen
|Poser 5 niveaux d'étoile de champions de Ionia, Yordle ou Défenseur (niveau 5 requis)
|Kobuko & Yuumi
|Poser 6 niveaux d'étoile de champions de Bagarreur, Yordle ou Incantateur (niveau 6 requis)
|LeBlanc
|Poser un Sion avec deux objets équipés en combat
Palier 2
|Personnage
|Mission
|Bard
|Actualiser 3 fois la boutique avant le premier carrousel
|Orianna
|Poser 2 objets sur une unité de Piltover
|Poppy
|Poser une unité Demacia ou Yordle avec deux objets équipés en combat
|Graves
|Un champion de Bilgewater avec 2 objets équipés
|Yorick
|Poser un Viego 1 étoile avec 1 objet équipé en combat
|Tryndamere
|Poser une Ashe 1 objet équipé en combat
Ces informations seront également consultables en jeu, alors n'ayez pas d'inquiétude si vous avez un trou de mémoire en pleine partie. Le set 16 de TFT
sortira le 3 décembre 2025, alors préparez-vous à composer sur l'ensemble le plus fourni en champions et optimisations de l'histoire du jeu.
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