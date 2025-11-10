TFT : La cinématique du set 16 a été publiée, et elle promet un ensemble incroyable

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 novembre 2025 à 14h57
Le trailer de Lore & Legends, le set 16 de TFT, a été partagé en novembre 2025, ce qui a confirmé l'identité de certains champions et la thématique de l'ensemble.
TFT : La cinématique du set 16 a été publiée, et elle promet un ensemble incroyable
Au début du mois de novembre 2025, les premiers détails relatifs au set 16 de TFT ont été partagés, et quelques jours plus tard, Riot Games a publié la cinématique officielle du prochain ensemble.

La cinématique de Lore & Legends est disponible

K.O Coliseum touche à sa fin, et laissera place à Lore & Legends, le set 16 de TFT, aux alentours du début du mois de décembre 2025. Pour le moment, nous ne savons que peu de choses à propos de ce nouvel ensemble. Nous pouvons toutefois avancer avec certitude qu'il sera axé sur le Lore de League of Legends, et que le Baron Nashor en fera sans doute partie en tant qu'unité jouable. 

Riot Games a partagé le 9 novembre la cinématique du set 16, « Still legendary », et le résultat est plus que réussi. La vidéo démarre sur un plan de Pengu ouvrant un livre, dont la couverture n'est autre qu'une carte de Runeterra. Après avoir plongé à l'intérieur, les scènes montrant différentes régions du monde de LoL se succèdent : Freljord, Demacia, Bilgewater, Shurima ou encore Ionia.

Miniature vidéo

Les images permettent de valider la présence de certains champions sur le prochain set : Lux, Miss Fortune, Gangplank, Ashe, Dr. Mundo, les frères ennemis Nasus et Renekton, Galio et Azir.

cinematique-set-16-tft
La question est maintenant de savoir comment Riot Games parviendra à renouveler les effets de synergies probablement empruntées à ces régions, puisque vous les avez déjà rencontrées par le passé. Même si Lore & Legends se dévoile peu à peu, le mystère entoure toujours cet ensemble à plusieurs niveaux. Fort heureusement, le voile sera levé au cours des jours à venir, car le set 16 sortira en décembre, alors restez à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de TFT.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : La composition Rengar et Tristana avec Fæ, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 28 août 2026

TFT : La composition Rengar et Tristana avec Fæ, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rengar et Tristana avec Fæ sur le set 18 de TFT.
TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds
Teamfight Tactics 27 août 2026

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Retrouvez notre tier list des meilleures compositions à jouer sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds.
TFT : La composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 27 août 2026

TFT : La composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Dragon ancestral avec les Monstres de la jungle sur le set 18 de TFT.

commentaire (0)