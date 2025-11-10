TFT : La cinématique du set 16 a été publiée, et elle promet un ensemble incroyable

Le trailer de Lore & Legends, le set 16 de TFT, a été partagé en novembre 2025, ce qui a confirmé l'identité de certains champions et la thématique de l'ensemble.
Au début du mois de novembre 2025, les premiers détails
relatifs au set 16 de TFT
ont été partagés, et quelques jours plus tard, Riot Games a publié la cinématique officielle du prochain ensemble.
La cinématique de Lore & Legends est disponible
K.O Coliseum touche à sa fin, et laissera place à Lore & Legends
, le set 16 de TFT
, aux alentours du début du mois de décembre 2025. Pour le moment, nous ne savons que peu de choses à propos de ce nouvel ensemble. Nous pouvons toutefois avancer avec certitude qu'il sera axé sur le Lore de League of Legends, et que le Baron Nashor en fera sans doute partie en tant qu'unité jouable.
Riot Games a partagé le 9 novembre la cinématique du set 16, « Still legendary »,
et le résultat est plus que réussi. La vidéo démarre sur un plan de Pengu ouvrant un livre, dont la couverture n'est autre qu'une carte de Runeterra. Après avoir plongé à l'intérieur, les scènes montrant différentes régions du monde de LoL se succèdent : Freljord, Demacia, Bilgewater, Shurima ou encore Ionia.
Les images permettent de valider la présence de certains champions sur le prochain set : Lux, Miss Fortune, Gangplank, Ashe, Dr. Mundo, les frères ennemis Nasus et Renekton, Galio et Azir.
La question est maintenant de savoir comment Riot Games parviendra à renouveler les effets de synergies probablement empruntées à ces régions, puisque vous les avez déjà rencontrées par le passé. Même si Lore & Legends se dévoile peu à peu, le mystère entoure toujours cet ensemble à plusieurs niveaux. Fort heureusement, le voile sera levé au cours des jours à venir, car le set 16 sortira en décembre, alors restez à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de TFT
.
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