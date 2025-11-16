TFT : Le set 16 amène de nouveaux cosmétiques qui vous feront de l'œil

Retrouvez un aperçu des cosmétiques à venir sur le set 16 de TFT, Lore & Legends, dans cet article. Au programme, des Chibi, deux nouvelles apparences « Unbound » et deux arènes inédites.
Le set 16 de TFT
a été officiellement présenté le 16 novembre 2025, et il aura la particularité de battre des records : 100 champions jouables disponibles
, une mécanique inédite et plus de 300 optimisations possibles. En plus de promettre des parties dynamiques et originales, Lore & Legends introduira des cosmétiques inédits.
Les cosmétiques de Lore & Legends arrivent bientôt
Si vous aimez les Chibi
sur TFT,
vous allez être servi avec le set 16
. En effet deux personnages emblématiques de Runeterra vont revêtir cette apparence, et il s'agit de Lux et de Miss Fortune. Des animations spéciales sont bien entendu au programme, et Lux aura d'ailleurs tendance à vomir sur ses adversaires.
Dark Cosmic Lux
et Miss Fortune Lune de sang
sortiront en même temps que l'ensemble, le 3 décembre 2025.
En même temps, deux nouvelles apparences libérées « Unboud »
seront disponibles, et parmi les heureux élus, vous retrouverez Ahri de la collection K/DA Popstar. Le second sera accordé à Darius, qui deviendra le Godking
. Une arène assortie à ce tacticien sera d'ailleurs accessible, de quoi vous faire remarquer de tous vos adversaires dans la Convergence.
Les tacticiens classiques ne seront pas laissés pour compte, puisque Choncc
épousera de nouveaux styles variés, incarnant des personnages divers, par exemple en étant équipé d'un parapluie sous une météo capricieuse ou avec une superbe moustache.
Les deux nouvelles arènes
qui arriveront avec Lore & Legends
pourront satisfaire tous les goûts. Comme énoncé plus haut, la première sera en lien avec Unbound Darius
, tandis que la seconde sera plus chaleureuse et colorée, suivant la thématique du café parisien.
Rendez-vous dès le 3 décembre 2025 pour découvrir le set 16 de TFT
sur les serveurs live, ou à compter du 19 décembre sur le PBE pour les plus impatients d'entre vous.
commentaire (1)
Rien de plus énervant que les chibi, faut arrêter ac sa. Par contre les Chonk pourquoi pas