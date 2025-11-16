TFT : Le Baron Nashor, comment l'obtenir ?

Le Baron Nashor en tant qu'unité jouable est une nouveauté marquante pour tous les amoureux de TFT. Découvrez ici comment le débloquer pour construire la composition Néant parfaite sur le set 16.
Lore & Legends sera disponible à partir du 3 décembre 2025, et ce seizième set de TFT aura la particularité de transformer l'un des personnages les plus emblématiques de LoL en unité jouable. Pour la première fois, vous pourrez intégrer le Baron Nashor à votre composition, mais pour y parvenir, il sera nécessaire de remplir quelques prérequis. Afin de vous aider, nous vous expliquons ici comment débloquer le Baron Nashor.
Comment inclure le Baron Nashor à sa composition sur le set 16 de TFT ?
Sur l'ensemble 16 de TFT, la mécanique principale est celle du déverrouillage, qui vous contraint à valider des missions pour débloquer des champions. En effet, certains ne seront disponibles dans votre boutique qu'après réalisation de la quête associée, et le Baron Nashor fait partie des unités à récupérer de cette façon. Pour pouvoir évoluer avec le roi de la jungle de la Faille de l'Invocateur, vous n'aurez d'autre choix que de poser 7 personnages de la synergie Void (Néant), et d'atteindre le niveau 10.
Concrètement, cela signifie que vous devrez rapidement construire autour de ce trait, avec Cho'Gath, Malzahar, Rek'Sai, et Kog'Maw. Vous décrocherez alors 2 effets de mutation, et 18 % de vitesse d'attaque en disposant de 4 Void. Ensuite, vous devrez acquérir le Rift Herald, ce qui nécessite d'activer Néant pendant 8 combats contre des joueurs. Ne tardez donc pas avant de vous engager dans cette voie.
Au niveau 8, il vous faudra obtenir Kai'Sa, en posant un Longshot avec 3 objets équipés. Bel'Veth sera votre 7ème unité Néant, et lorsque vous aurez récupéré ces champions, avancez vers le niveau 10 pour enfin bénéficier de la puissance du Baron Nashor. Ce dernier coûte 7 PO et octroie +2 à la synergie Néant, vous permettant d'en avoir 9, et augmentant le pouvoir de vos mutations de 50 %.
Même s'il n'est jamais aisé d'atteindre le niveau 10 sur TFT, le jeu en vaut la chandelle, car le Nashor invoque des créatures du Néant après 8 secondes de combat, accordant 30 % d'amplification de dégâts à vos champions Void, et frappant constamment les ennemis. Il va s'en dire que si vous y parvenez, vous avez de fortes chances de remporter la partie, alors préparez-vous à cliquer sur des optimisations facilitant l'accès aux niveaux supérieurs pour obtenir le Baron Nashor et dominer la Convergence.
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