TFT : Le Baron Nashor, comment l'obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 novembre 2025 à 16h01
Le Baron Nashor en tant qu'unité jouable est une nouveauté marquante pour tous les amoureux de TFT. Découvrez ici comment le débloquer pour construire la composition Néant parfaite sur le set 16.
TFT : Le Baron Nashor, comment l'obtenir ?
Lore & Legends sera disponible à partir du 3 décembre 2025, et ce seizième set de TFT aura la particularité de transformer l'un des personnages les plus emblématiques de LoL en unité jouable. Pour la première fois, vous pourrez intégrer le Baron Nashor à votre composition, mais pour y parvenir, il sera nécessaire de remplir quelques prérequis. Afin de vous aider, nous vous expliquons ici comment débloquer le Baron Nashor.

Comment inclure le Baron Nashor à sa composition sur le set 16 de TFT ?

Sur l'ensemble 16 de TFT, la mécanique principale est celle du déverrouillage, qui vous contraint à valider des missions pour débloquer des champions. En effet, certains ne seront disponibles dans votre boutique qu'après réalisation de la quête associée, et le Baron Nashor fait partie des unités à récupérer de cette façon. Pour pouvoir évoluer avec le roi de la jungle de la Faille de l'Invocateur, vous n'aurez d'autre choix que de poser 7 personnages de la synergie Void (Néant), et d'atteindre le niveau 10.

À lire également

TFT : Comment débloquer les champions du set 16 avec la mécanique du déverrouillage ?

TFT : Comment débloquer les champions du set 16 avec la mécanique du déverrouillage ?

Concrètement, cela signifie que vous devrez rapidement construire autour de ce trait, avec Cho'Gath, Malzahar, Rek'Sai, et Kog'Maw. Vous décrocherez alors 2 effets de mutation, et 18 % de vitesse d'attaque en disposant de 4 Void. Ensuite, vous devrez acquérir le Rift Herald, ce qui nécessite d'activer Néant pendant 8 combats contre des joueurs. Ne tardez donc pas avant de vous engager dans cette voie.

baron-nashor-tft
Au niveau 8, il vous faudra obtenir Kai'Sa, en posant un Longshot avec 3 objets équipés. Bel'Veth sera votre 7ème unité Néant, et lorsque vous aurez récupéré ces champions, avancez vers le niveau 10 pour enfin bénéficier de la puissance du Baron Nashor. Ce dernier coûte 7 PO et octroie +2 à la synergie Néant, vous permettant d'en avoir 9, et augmentant le pouvoir de vos mutations de 50 %.

nashor-3-stars
Le premier Baron Nashor 3 étoiles de l'histoire de TFT, réalisé sur le PBE d'avant-première par "Sky".

Même s'il n'est jamais aisé d'atteindre le niveau 10 sur TFT, le jeu en vaut la chandelle, car le Nashor invoque des créatures du Néant après 8 secondes de combat, accordant 30 % d'amplification de dégâts à vos champions Void, et frappant constamment les ennemis. Il va s'en dire que si vous y parvenez, vous avez de fortes chances de remporter la partie, alors préparez-vous à cliquer sur des optimisations facilitant l'accès aux niveaux supérieurs pour obtenir le Baron Nashor et dominer la Convergence.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 02 septembre 2026

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.
TFT : D-Patch du 1er septembre 2026, les détails de la mise à jour
Teamfight Tactics 01 septembre 2026

TFT : D-Patch du 1er septembre 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails des changements et corrections mis en place avec le D-patch 18.1 du set 18 de TFT, déployé le 1er septembre 2026.
TFT : La composition Ahri avec Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 30 août 2026

TFT : La composition Ahri avec Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ahri avec Incantateur sur le set 18 de TFT.

commentaire (1)

Avatar
maylon (invité) Le 16/11/2025 à 19:06

toujours plus