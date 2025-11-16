TFT : Les origines et traits du set 16, la liste détaillée

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.
|Origines
|Effets
|Ascendant (Xerath)
|Après chaque combat, une breloque d'Ascendant apparaît dans votre boutique. Ces breloques d'Ascendant sont des effets puissants que vous pouvez acheter avec des PO.
|Assimilator (Kai'Sa)
|Kai'Sa a une compétence différente selon si son AD ou son AP est le plus élevé.
|Bilgewater (3/5/7/10)
|À chaque manche, gagnez des Serpents d'Argent (Serpents), plus 2 supplémentaires pour chaque élimination d'un Écumeur.
Les Serpents d'Argent peuvent être dépensés au Marché Noir pour donner des stats bonus ou du butin spécial aux champions Bilgewater. Les paliers élevés débloquent du butin plus rare.
|Forgeron (Ornn)
|Après chaque combat joueur auquel votre Ornn le plus puissant participe, il progresse dans la forge d'un objet Artefact.
Chaque objet dont il est équipé lui donne 200/400/2000 PV max. Les Artefacts donnent 300% de plus.
|Caretaker (Bard)
|Après avoir gagné un combat joueur, gagnez une unité aléatoire de Runeterra. Après une défaite, gagnez des relances gratuites, leur nombre augmente avec le palier de manche.
|Chainbreaker (Sylas)
|Sylas alterne entre 3 compétences différentes selon celle qui est la plus utile sur le moment. Il ne peut pas lancer la même deux fois d'affilée.
|Chronokeeper (Zilean)
|Toutes les 2 incantations, le Chronogardien stocke 1 XP. S'il en a assez pour que vous montiez de niveau, il vous transmet l'XP nécessaire.
Si vous êtes niveau 10, il gagne à la place 15% d'amplification de dégâts.
|Dark Child (Annie)
|Annie invoque Tibbers sur votre banc, qui peut être déployé et équipé séparément. Son niveau d'étoile est le même que celui d'Annie.
|Darkin (1/2/3)
|
|Demacia (3/5/7/11)
|Chaque fois que votre équipe perd 25% de ses PV max, les Demaciens RALLIENT, réduisant le coût de leurs compétences de 10%. Ils gagnent Armure & RM.
|Dragonborn (Shyvana)
|Lors de l'incantation, Shyvana remplace son sort par Souffle de Flammes. Sous forme transformée, tous les alliés subissent 10% de dégâts en moins provenant des compétences ennemies.
|Empereur (Azir)
|Azir déploie deux Gardes qui peuvent être placés n'importe où. Ils ne se déplacent pas, n'attaquent pas, et meurent quand Azir meurt.
|Eternal (Kindred)
|Toutes les 3 attaques sur la même cible, Wolf inflige 350% de dégâts supplémentaires.
|Freljord (3/5/7)
|Invoquez une Tour Gelée. Les alliés devant elle gagnent santé, ceux derrière gagnent amp. dégâts.
Les Freljordiens gagnent 150% de plus.
|Glouton (Tahm Kench)
|Une fois par phase de préparation, vous pouvez nourrir Tahm Kench avec un champion, lui conférant de manière permanente PV, AS ou AP selon leur rôle et niveau d'étoile.
|Harvester (Fiddlesticks)
|À chaque mort d'un champion ennemi, gagnez 15 mana. Lancer une compétence ne consomme pas de mana.
Tous les ennemis perdent 10 Armure et RM.
|Heroic (Galio)
|Galio ne peut pas être déployé. Ses traits comptent depuis le banc et lorsqu'un Demacien Rallie, il rejoint le combat.
À l'atterrissage, onde de choc de 3 cases infligeant 12% de ses PV max en dégâts magiques et projette en l'air 1,5 s.
|HexMech (T-Hex)
|Gagnez une case de Pilote. Début de combat : l'unité placée dedans saute dans le T-Hex, gagnant 80% de ses PV et des bonus selon son rôle.
|Huntress (Nidalee)
|Tant que votre Neeko la plus forte est en vie, votre Nidalee la plus forte n'est ciblable par personne.
|Immortel (Zaahen)
|Quand Xin Zhao n'est pas sur votre plateau, Zaahen gagne les traits Ionia, Demacia et Gardien.
Sur élimination, Zaahen gagne un stack de Focus. À 3+ Focus quand il meurt, il ressuscite avec 60% PV.
|Ionia (3/5/7/10)
|Les Ioniens suivent un chemin différent à chaque partie :
|Ixtal (3/5/7)
|
|Noxus (3/5/7/10)
|Après que l'équipe ennemie ait perdu 15% PV, invoquez Atakhan, Porte-Ruine. Chaque niveau d'étoile Noxien augmente sa puissance.
|Piltover (2/4/6)
|Construisez une invention à droite du plateau. Après 8 s, elle s'active et déclenche chaque module.
|Riftscourge (Baron Nashor)
|Baron Nashor occupe 2 slots et donne +2 au trait Néant (Void).
Après 8 s, la faille du Néant s'ouvre : Void gagne 30% amp. dégâts et des éclairs frappent les ennemis (5% PV max).
|Rune Mage (Ryze)
|Le Rune Mage bénéficie de toutes les régions actives, mais ne contribue à aucune.
Il modifie son sort selon la puissance runique des régions actives.
|Shadow Isles (2/3/4/5)
|À chaque mort de n'importe quel champion, gagnez des Âmes. Les compétences SI se renforcent avec vos Âmes.
AD & AP bonus :
|Shurima (2/3/4)
|Chaque seconde, les Shurimans gagnent 2% AS et restaurent 20 PV. Début de combat : effets bonus.
|Soulbound (Lucian & Senna)
|Lucian & Senna combattent ensemble, alternant lorsqu'ils lancent leur compétence. Chaque champion a un sort unique.
Le duo le plus puissant donne des bonus à l'équipe :
|Star Forger (Aurelion Sol)
|Aurelion Sol gagne +40% poussière d'étoile pour chaque autre Targonien unique sur le terrain.
|Targon
|Les Targoniens sont forgés par les étoiles. Sans trait, mais plus puissants qu'un champion normal.
|The Boss (Sett)
|Quand Sett tombe sous 45% PV, il sort du combat et fait des abdos. Chaque abdo : rend 15% PV et +60% AS/MS.
S'il revient full PV : mode Pumped Up, dégâts transformés en dégâts vrais.
Si tous les alliés meurent, il revient immédiatement.
|Void (2/4/6/9)
|Gagnez des Mutations utilisables uniquement par les champions du Néant. Ils gagnent AS.
|World Ender (Aatrox)
|Aatrox gagne de l'AD égal à son omnivampirisme.
À sa première mort, il devient inciblable et régénère full PV en 2 s. Ensuite, -20 mana max et +25% durabilité.
|Yordle (2/4/6/8/10)
|
|Zaun (3/5/7)
|
À lire également
TFT : Tous les champions du set 16, la liste détaillée
|Traits
|Effets
|Arcaniste (2/4/6)
|L'équipe gagne de l'AP, les Arcanistes davantage.
|Bruiser (2/4/6)
|Votre équipe gagne 150 PV max. Les Bagarreurs en gagnent davantage.
|Défenseur (2/4/6)
|Votre équipe gagne 12 Armure et Résistance magique. Les Défenseurs en gagnent davantage.
|Disruptor (2/4)
|Les compétences des Disruptor éblouissent les ennemis touchés. Ils infligent des dégâts supplémentaires aux ennemis Éblouis.
|Gunslinger (2/4)
|Les Gunslinger gagnent des Dégâts d'attaque. Chaque 4ᵉ attaque des Gunslinger inflige des dégâts physiques bonus.
|Invoker (2/4)
|Votre équipe gagne 1 régénération de mana. Les Invocateurs gagnent davantage de Mana depuis toutes les sources.
|Juggernaut (2/4/6)
|Les Juggernaut gagnent de la Durabilité, augmentée lorsqu'ils sont au-dessus de 50% de PV. Lorsqu'un Juggernaut meurt, les autres Juggernaut se soignent de 5% de leurs PV max.
|Longshot (2/3/4/5)
|Les Longshot gagnent de l'amplification de dégâts et infligent plus de dégâts aux cibles éloignées.
|Quickstriker (2/3/4/5)
|Votre équipe gagne 15% de vitesse d'attaque. Les Quickstriker gagnent une vitesse d'attaque bonus basée sur les PV manquants de leur cible.
|Slayer (2/4/6)
|Les Slayer gagnent de l'omnivampirisme et des dégâts d'attaque. Ils augmentent leurs dégâts d'attaque bonus jusqu'à +50% selon leurs PV manquants.
|Vanquisher (2/3/4/5)
|Les compétences des Vanquisher peuvent infliger des coups critiques. Ils gagnent aussi des chances de coup critique et des dégâts critiques.
|Warden (2/3/4/5)
|Quand un Gardien passe sous 75% puis sous 25% de PV, il gagne un Bouclier basé sur ses PV max.
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