TFT : Notre avis sur le set 16 en avant-première, Lore & Legends deviendra-t-il le meilleur de l'histoire ?

Le set 16 de TFT sortira en décembre 2025, et nous avons eu le privilège de le tester avant sa sortie sur le PBE. Nous partageons avec vous nos impressions sur Lore & Legends.
Le set 16 de TFT
a été officiellement présenté au monde le 16 novembre 2025, mais chez GAMEWAVE, nous avons eu la chance de le découvrir un peu plus tôt. Ce privilège a également amené la possibilité de faire quelques parties sur Lore & Legends pour tester cet ensemble hors du commun, et nous vous partageons ici notre expérience.
Lore & Legends, un set plus intuitif que complexe
Si le fait que le set 16
de TFT
comportera 100 champions peut faire peur au premier abord, il n'en demeure qu'il n'est pas aussi difficile à prendre en main qu'il n'y paraît. Même si la mécanique du déverrouillage apporte plus d'unités avec lesquelles composer qu'à l'ordinaire, la boutique n'en est pas pour autant submergée. Il est donc autant possible que sur les ensembles précédents de reroll, ce qui est plutôt rassurant.
Puisqu'il faut débloquer des personnages
, le pivot semble toutefois moins aisé. Il pourrait être plus confortable de suivre une direction plus ou moins précise dès les premières manches de la partie, ce qui pourrait inviter les joueurs à être plus attentifs à ce que font leurs adversaires. Néanmoins, à force d'apprentissage, les plus assidus et créatifs sauront sans nul doute commencer avec une synergie et bifurquer avec brio.
Une thématique familière ; vous trouverez forcément votre bonheur
Même si des traits basés sur des régions de Runeterra ont déjà été utilisés sur TFT
, leur retour fait plaisir, d'autant que vous avez de fortes chances de retrouver vos champions favoris sur le set 16
. Les Yordle sont enfin là, tout comme des personnages tels que Lux, Miss Fortune, Draven, Ziggs, ou des plus récents, à l'instar de Yunara. Le fonctionnement par paire de Lucian et Senna et de Kobuko & Yuumi est tout autant bienvenu, mais ce qui nous a le plus marqué est le Baron Nashor et le Rift Herald en tant qu'unités jouables.
Atakhan est également de la partie, puisqu'il se joint aux Noxiens, emmenés par Ambessa, Mel, et bien sûr, Darius. De la même manière, obtenir Zaahen grâce à une optimisation de Xin Zhao, ou l'imposant Aurelion Sol avec 5 Targons est aussi un aspect du jeu original, qui laisse penser que le set 16 présente un fort potentiel en matière de diversité
. Riot Games a peut-être trouvé là le moyen de proposer un ensemble qui ne lassera pas les joueurs avant longtemps.
Le temps filait trop vite
En lançant notre première partie sur le PBE anticipé du set 16 de TFT
, nous étions quelque peu inquiet à l'idée de se sentir perdu, mais les craintes se sont vite estompées. Pour commencer, nous avons expérimenté une synergie rassurante axée sur le reroll : les très appréciés Yordle. Le résultat nous a encouragés à relancer, puis nous avons successivement testé Demacia, Piltover, Freljord, Zaun, Targon avec Aurelion Sol, Néant avec l'incroyable Baron Nashor
, Bilgewater
, Ionia
avec Ahri reroll, Îles obscures avec l'optimisation de Viego, ou encore Ixtal
, le trait risqué de l'ensemble. La mécanique du déverrouillage ajoute une nouvelle profondeur à l'auto-battler, en fixant des objectifs supplémentaires. De plus, le fait d'acquérir automatiquement le personnage débloqué vient contrer la malchance, et cela est rafraîchissant.
Au final, des heures se sont écoulées sans que nous voyions le temps passer, tant Lore & Legends
offre un divertissement de qualité, et nous l'adorons déjà. Il pourrait bel et bien s'agir du meilleur set de l'histoire du jeu, si bien sûr, l'équilibrage permet une méta aussi diversifiée qu'il le suggère.
Rendez-vous le 3 décembre 2025 pour découvrir le set 16 de TFT
sur les serveurs live, et à compter du 19 novembre sur le PBE. Vous pourrez ainsi vous faire votre propre avis sur Lore & Legends
, et partager avec nous vos impressions et commentaires.
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