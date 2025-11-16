TFT : Tous les champions du set 16, la liste détaillée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 novembre 2025 à 16h01
Découvrez les 100 champions du roster du set 16 de TFT, Lore & Legends, dans cet article. Leurs synergies d'appartenance et leur coût sont également indiqués.
TFT : Tous les champions du set 16, la liste détaillée
Le set 16 de TFT va sortir au début du mois de décembre 2025, et il aura la particularité d'être composé du plus grand roster jamais vu sur le jeu : 100 unités seront jouables. Cette originalité est rendue possible en raison de la mécanique de déverrouillage, qui vous invite à accomplir des missions pour débloquer certaines unités. Afin que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous avons listé tous les champions de Lore & Legends ci-dessous, en veillant à indiquer leur coût et leurs traits.

Qui sont les 100 personnages jouables du set 16 de TFT ?

Palier 1

  • Anivia, Freljord + Invoker
  • Blitzcrank, Zaun + Juggernaut 
  • Briar, Noxus + Slayer + Juggernaut
  • Caitlyn, Piltover + Longshot
  • Illaoi, Bilgewater + Bruiser
  • Jarvan IV, Demacia + Defender
  • Kog'Maw, Void + Arcanist + Longshot
  • Lulu, Yordle + Arcanist
  • Qiyana, Ixtal + Slayer
  • Rumble, Yordle + Defender
  • Shen, Ionia + Bruiser
  • Sona, Demacia + Invoker
  • Viego, Shadow Isles + Quickstriker
Blitzcrank

Palier 2

  • Aphelios, Targon
  • Ashe, Freljord + Quickstriker
  • Bard, Caretaker
  • Cho'Gath, Void + Juggernaut
  • Ekko, Zaun + Disruptor
  • Graves, Bilgewater + Gunslinger
  • Neeko, Ixtal + Arcanist + Defender
  • Orianna, Piltover + Invoker
  • Poppy, Demacia + Yordle + Juggernaut
  • Rek'Sai, Void + Vanquisher
  • Sion, Noxus + Bruiser
  • Teemo, Yordle + Longshot
  • Tristana, Yordle + Gunslinger
  • Tryndamere, Freljord + Slayer
  • Twisted Fate, Bilgewater + Quickstriker
  • Vi, Piltover + Zaun + Defender
  • Xin Zhao, Demacia + Ionia + Warden
  • Yasuo, Ionia + Slayer
  • Yorick, Shadow Isles
Neeko

Palier 3

  • Ahri, Ionia + Arcaniste
  • Darius, Noxus + Defender
  • Dr. Mundo, Zaun + Bruiser
  • Draven, Noxus + Quickstriker
  • Gangplank, Bilgewater + Slayer + Vanquisher
  • Gwen, Shadow Isles + Disruptor
  • Jinx, Zaun + Gunslinger
  • Kennen, Ionia + Yordle + Defender
  • Kobuko & Yuumi, Yordle + Bruiser + Invoker
  • LeBlanc, Noxus + Invoker
  • Leona, Targon
  • Loris, Piltover + Warden
  • Malzahar, Void + Disruptor
  • Milio, Ixtal + Invoker
  • Nautilus, Bilgewater + Warden + Juggernaut
  • Sejuani, Freljord + Defender
  • Vayne, Demacia + Longshot
Draven

Palier 4

  • Ambessa, Noxus + Vanquisher
  • Bel'Veth, Void + Slayer
  • Braum, Freljord + Warden
  • Diana, Targon
  • Fizz, Bilgewater + Yordle
  • Garen, Demacia + Defender
  • Kai'Sa, Void + Longshot
  • Kalista, Shadow Isles + Vanquisher
  • Lissandra, Freljord + Invoker
  • Lux, Demacia + Arcanist
  • Miss Fortune, Bilgewater + Gunslinger
  • Nasus, Shurima
  • Nidalee, Ixtal
  • Renekton, Shurima
  • Rift Herald, Void + Bruiser
  • Seraphine, Piltover + Disruptor
  • Singed, Zaun + Juggernaut
  • Skarner, Ixtal
  • Swain, Noxus + Arcanist + Juggernaut
  • Taric, Targon
  • Veigar, Yordle + Arcanist
  • Warwick, Zaun + Quickstriker
  • Wukong, Ionia + Bruiser
  • Yone, Ionia + Slayer
  • Yunara, Ionia + Quickstriker
Lux

Palier 5

  • Aatrox, Darkin + Slayer
  • Annie, Arcanist
  • Azir, Shurima + Disruptor
  • Fiddlesticks, Vanquisher
  • Galio, Demacia
  • Kindred, Quickstriker
  • Lucian & Senna, Gunslinger
  • Mel, Noxus + Disruptor
  • Ornn, Warden
  • Ryze
  • Sett, Ionia
  • Shyvana, Juggernaut
  • T-Hex, Piltover + Gunslinger
  • Tahm Kench, Bilgewater + Bruiser
  • Thresh, Shadow Isles + Warden
  • Volibear, Freljord + Bruiser
  • Xerath, Shurima
  • Ziggs, Zaun + Ionia + Longshot
  • Zilean, Invoker
THex

Palier 5+, unités à 7 PO

  • Aurelion Sol
  • Baron Nashor
  • Brock
  • Sylas, Arcanist + Defender
  • Zaahen
Baron Nashor

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100 unités sont donc jouables sur le set 16 de TFT, et cela comprend le fameux Baron Nashor, le T-Hex, et l'énigmatique Ryze. Les possibilités en matière de compositions seront à coup sûr très nombreuses, de quoi laisser parfois libre cours à votre créativité et vos capacités à être flexible.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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