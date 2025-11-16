TFT : Tous les champions du set 16, la liste détaillée

Découvrez les 100 champions du roster du set 16 de TFT, Lore & Legends, dans cet article. Leurs synergies d'appartenance et leur coût sont également indiqués.
Le set 16 de TFT
va sortir au début du mois de décembre 2025, et il aura la particularité d'être composé du plus grand roster jamais vu sur le jeu : 100 unités seront jouables. Cette originalité est rendue possible en raison de la mécanique de déverrouillage, qui vous invite à accomplir des missions pour débloquer certaines unités. Afin que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous avons listé tous les champions de Lore & Legends
ci-dessous, en veillant à indiquer leur coût et leurs traits.
Qui sont les 100 personnages jouables du set 16 de TFT ?
Palier 1
- Anivia, Freljord + Invoker
- Blitzcrank, Zaun + Juggernaut
- Briar, Noxus + Slayer + Juggernaut
- Caitlyn, Piltover + Longshot
- Illaoi, Bilgewater + Bruiser
- Jarvan IV, Demacia + Defender
- Kog'Maw, Void + Arcanist + Longshot
- Lulu, Yordle + Arcanist
- Qiyana, Ixtal + Slayer
- Rumble, Yordle + Defender
- Shen, Ionia + Bruiser
- Sona, Demacia + Invoker
- Viego, Shadow Isles + Quickstriker
Palier 2
- Aphelios, Targon
- Ashe, Freljord + Quickstriker
- Bard, Caretaker
- Cho'Gath, Void + Juggernaut
- Ekko, Zaun + Disruptor
- Graves, Bilgewater + Gunslinger
- Neeko, Ixtal + Arcanist + Defender
- Orianna, Piltover + Invoker
- Poppy, Demacia + Yordle + Juggernaut
- Rek'Sai, Void + Vanquisher
- Sion, Noxus + Bruiser
- Teemo, Yordle + Longshot
- Tristana, Yordle + Gunslinger
- Tryndamere, Freljord + Slayer
- Twisted Fate, Bilgewater + Quickstriker
- Vi, Piltover + Zaun + Defender
- Xin Zhao, Demacia + Ionia + Warden
- Yasuo, Ionia + Slayer
- Yorick, Shadow Isles
Palier 3
- Ahri, Ionia + Arcaniste
- Darius, Noxus + Defender
- Dr. Mundo, Zaun + Bruiser
- Draven, Noxus + Quickstriker
- Gangplank, Bilgewater + Slayer + Vanquisher
- Gwen, Shadow Isles + Disruptor
- Jinx, Zaun + Gunslinger
- Kennen, Ionia + Yordle + Defender
- Kobuko & Yuumi, Yordle + Bruiser + Invoker
- LeBlanc, Noxus + Invoker
- Leona, Targon
- Loris, Piltover + Warden
- Malzahar, Void + Disruptor
- Milio, Ixtal + Invoker
- Nautilus, Bilgewater + Warden + Juggernaut
- Sejuani, Freljord + Defender
- Vayne, Demacia + Longshot
Palier 4
- Ambessa, Noxus + Vanquisher
- Bel'Veth, Void + Slayer
- Braum, Freljord + Warden
- Diana, Targon
- Fizz, Bilgewater + Yordle
- Garen, Demacia + Defender
- Kai'Sa, Void + Longshot
- Kalista, Shadow Isles + Vanquisher
- Lissandra, Freljord + Invoker
- Lux, Demacia + Arcanist
- Miss Fortune, Bilgewater + Gunslinger
- Nasus, Shurima
- Nidalee, Ixtal
- Renekton, Shurima
- Rift Herald, Void + Bruiser
- Seraphine, Piltover + Disruptor
- Singed, Zaun + Juggernaut
- Skarner, Ixtal
- Swain, Noxus + Arcanist + Juggernaut
- Taric, Targon
- Veigar, Yordle + Arcanist
- Warwick, Zaun + Quickstriker
- Wukong, Ionia + Bruiser
- Yone, Ionia + Slayer
- Yunara, Ionia + Quickstriker
Palier 5
- Aatrox, Darkin + Slayer
- Annie, Arcanist
- Azir, Shurima + Disruptor
- Fiddlesticks, Vanquisher
- Galio, Demacia
- Kindred, Quickstriker
- Lucian & Senna, Gunslinger
- Mel, Noxus + Disruptor
- Ornn, Warden
- Ryze
- Sett, Ionia
- Shyvana, Juggernaut
- T-Hex, Piltover + Gunslinger
- Tahm Kench, Bilgewater + Bruiser
- Thresh, Shadow Isles + Warden
- Volibear, Freljord + Bruiser
- Xerath, Shurima
- Ziggs, Zaun + Ionia + Longshot
- Zilean, Invoker
Palier 5+, unités à 7 PO
- Aurelion Sol
- Baron Nashor
- Brock
- Sylas, Arcanist + Defender
- Zaahen
100 unités sont donc jouables sur le set 16 de TFT
, et cela comprend le fameux Baron Nashor, le T-Hex, et l'énigmatique Ryze. Les possibilités en matière de compositions seront à coup sûr très nombreuses, de quoi laisser parfois libre cours à votre créativité et vos capacités à être flexible.
commentaire (0)