TFT : Les origines du set 18, quels sont leurs effets ?

Découvrez les effets des différentes origines qui seront disponibles sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article.

Le set 18 de TFT, Enchanted Wilds, va faire son entrée sur le PBE le 28 juillet 2026, pour une sortie prévue en août. Vous pourrez dès lors composer avec de nouveaux personnages, et bien sûr des synergies inédites. Afin que vous y voyiez un peu plus clair, Riot Games a détaillé les détails des origines du set 18.

Riot Games présente les origines du set 18 de TFT

Fleur spirituelle (3/5/7/9/11)

→ Karma, Yorick, Yunara, Maître Yi, Ahri, Sett, Ashe, Lux

Les champions Fleur spirituelle gagnent des dégâts d'attaque, de la puissance et des PV max, mais leur plus grand atout réside dans leur interaction avec les esprits de la forêt ! Après le combat, vos esprits de la forêt sont renforcés.

(3) Les esprits de la forêt sont améliorés.

(5) Toutes les boutiques proposent des esprits de la forêt.

(7) Vous gagnez des PO après avoir acheté un esprit de la forêt.

(9) Vous pouvez acheter 2 esprits de la forêt par manche.

(11) Les esprits de la forêt débordent de puissance.

Jungle (3/5/7/10)

→ Rougelin, Caillou, Lycan, Gromp, Carapateur, Maman Raptor, Krug, Roncier, Sentinelle, Dragon ancestral

Ici, vous pouvez utiliser une Marque alpha pour renforcer un monstre de la Jungle dans votre équipe. Jungle est une origine très large qui peut être utilisée de diverses façons selon l'unité qui détient la marque Alpha et les paliers que vous activez.

(3) Utilisez la Marque alpha pour octroyer à un monstre de la Jungle son buff unique.

(5) Tous les quelques combats, votre prochaine boutique est envahie par des monstres de la Jungle.

(7) Au début du combat et toutes les 5 sec, les monstres de la Jungle grandissent et gagnent des stats.

(10) La taille de l'équipe augmente de 1.

Assemblée (3/4/5/7)

→ Camille, Caitlyn, Elise, Cassiopeia, Morgana, Lux

Assemblée est le type risqué. Concrètement, vous récolterez des essences en éliminant des champions et en perdant des combats. À partir d'une certaine quantité d'essences, vous pouvez convertir l'essence en récompenses ou continuer d'en accumuler. Chaque récompense nécessite une quantité croissante d'essences et offre un gain de plus en plus puissant. Plus vous jouez d'unités Assemblée, plus vous récupérez d'essences. Si vous vous abandonnez complètement entre les mains de l'Assemblée, le type vous récompensera continuellement avec du butin à chaque combat.

Sylvestre (3/5/7/9/11)

→ Xayah, Ornn, Alistar, LeBlanc, Hecarim, Ezreal, Gnar, Lux

Sylvestre est un type d'invocation dont le placement devra être soigneusement réfléchi. Au fur et à mesure que vous progressez dans les paliers, vous obtiendrez des plantes Sylvestres à placer, chacune ayant son propre rôle dans votre écosystème, ou composition d'équipe. Voyons ce que vous pouvez planter sur votre plateau !

(3) Un Rochécorce et une Fleur de vie.

(5) Un deuxième Rochécorce.

(7) et le Protecteur de Fonds-de-bois.

(9) Les plantes passent à 2 étoiles.

(11) Les plantes passent à 3 étoiles.

Ami de la forêt (3 / 5 / 7)

→ Kobuko, Veigar, Teemo, Tristana, Rammus, Gnar

​Ami de la forêt vous permet d'asseoir un Yordle (ou Rammus) sur notre Adorable Monstre Imposant pour obtenir une quantité énorme de PV et de vitesse d'attaque. Avec un Emblème d'Ami de la forêt (ou des pics), n'importe quel champion peut se déguiser en Yordle (ou Rammus) et monter sur l'Adorable Monstre Imposant pour tirer parti de ses statistiques.

(3) Le cavalier gagne des PV et de la vitesse d'attaque,

(5) et une partie du bonus de l'AMI s'applique à votre équipe,

(7) et une plus grande partie du bonus de l'AMI s'applique à vos champions Amis de la forêt.

Ronce-obscure (2/4/6)

→ Rek'Sai, Veigar, Warwick, Azir, Malphite

Les unités Ronce-obscure sacrifient un allié en début de combat pour s'octroyer des stats de combat. Celles-ci diffèrent selon le rôle, le coût et le niveau d'étoile de l'unité sacrifiée. À Ronce-obscure (6), la mécanique de sacrifice s'inverse, accordant des stats bonus à l'unité placée dans l'hexagone.

(2) L'allié sur l'hexagone Ronce-obscure est sacrifié au début du combat, conférant 225 PV à votre équipe. Les champions Ronce-obscure gagnent des stats supplémentaires en fonction du rôle, du niveau d'étoile et du coût du sacrifice.

(4) Le bonus est 25 % plus puissant. Les alliés gagnent 350 PV.

(6) Le sacrifice ne meurt pas. Il gagne à la place des dégâts d'attaque et de la puissance, de la vitesse d'attaque, de l'armure et résistance magique, des PV et de l'omnivampirisme. Les alliés gagnent 350 PV.

Fæ (2/4)

→ Rakan, Xayah, Tristana, Lillia, Lux

Les dégâts, soins et boucliers de votre équipe attirent des fées. Chaque fée confère aux Fæs des dégâts d'attaque et de la puissance, et lorsqu'ils tombent sous la moitié de leurs PV, ils récupèrent des PV pour chaque fée.

(2) 5 % AD/AP et 2 % de soins

(4) 8 % AD/AP et 3,5 % de soins. Après avoir attiré 7 fées, ils commencent à attirer des fées dorées qui octroient des PO.

Infernal (2 / 3 / 5 / 7)

→ Akali, Varus, Shen, Amumu, Kennen, Lux

Les paliers suivants du type permettent d'accéder rapidement à des unités chères et puissantes en enflammant un emplacement de boutique pour obtenir un champion du palier supérieur. Le dernier palier du type offre l'une des brûlures les plus ardentes de toute l'existence de TFT. Les dégâts des unités Infernales infligent brûlure et hémorragie. Brûlure : inflige chaque seconde des dégâts bruts équivalents à un pourcentage des PV max de la cible. Hémorragie : réduit les soins reçus.

(2) 1 % de brûlure.

(3) Après le combat, 1 emplacement de la boutique sans champion Infernal s'embrase, faisant apparaître un champion d'un palier supérieur.

(5) 2 emplacements de la boutique s'embrasent, 2 % de brûlure.

(7) 4 emplacements de la boutique s'embrasent, 3 % de brûlure.

Adaptateur (2/3/4)

→ Akali, Gromp, Kog'Maw, Maître Yi, Nidalee

Adaptateur est l'une de nos classes les plus cool, car toutes ses unités disposent d'une version AP ou d'une version AD de leur compétence qui varie selon la statistique que vous lui équipez. Ce type octroie des dégâts d'attaque ou de la puissance selon la stat la plus élevée du champion.

Pour en apprendre un peu plus sur le set 18 de TFT, n'hésitez pas à consulter la liste des champions qui seront disponibles sur Enchanted Wilds.