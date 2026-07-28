TFT : Lux, comment fonctionne ce légendaire sur le set 18 ?

Retrouvez quelques explications relatives au fonctionnement de la légendaire Lux sur le set 18 de TFT dans cet article.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, va faire son entrée sur le PBE le 28 juillet 2026, et sa sortie officielle a été fixée pour le 26 août prochain. La communauté pourra ainsi découvrir un ensemble placé sous le signe d'une nature sauvage et surprenante, et rythmé par la mécanique des esprits de la forêt (Wisps). Vous devrez en outre composer avec de nouvelles origines et un roster remanié de personnages, comme la légendaire Lux, dont le fonctionnement mérite quelques éclaircissements.

Pourquoi Lux apparaît dans la plupart des origines d'Enchanted Wilds ?

Sur le set 18 de TFT, Lux, unité de palier 5, aura la particularité de pouvoir épouser presque n'importe quelle origine, et d'accorder +2 à celle qu'elle représente. En effet, la Lux Avatar du set 2 sera de retour, ce qui signifie que récupérer celle qui convient parfaitement à votre composition risque d'être quelque peu difficile, à moins que vous ne sachiez faire preuve d'une certaine flexibilité. Si la chance est avec vous, vous pourriez d'ailleurs recevoir la Lux qui vous permettra d'atteindre un palier prismatique.

La légendaire aura toutefois une particularité : lorsque vous achèterez une Lux, disons Solaire, alors les autres joueurs ne pourront se procurer une Lux présentant cette origine, à moins que vous ne la vendiez.

Quels sont les effets du laser de Lux selon son origine ?

Selon l'origine qu'elle revêtira, Lux verra sa compétence être modifiée sur le set 18 de TFT. En plus d'infliger des dégâts, son laser disposer d'un effet supplémentaire variable.

Ronce-obscure → Étourdit les cibles touchées pendant 1,25 sec.

→ Étourdit les cibles touchées pendant 1,25 sec. Fleur spirituelle → La première cible touchée subit 18 % de dégâts bonus.

→ La première cible touchée subit 18 % de dégâts bonus. Assemblée → Réduit l'armure et la résistance magique des cibles touchées de 20 pour le reste du combat.

→ Réduit l'armure et la résistance magique des cibles touchées de 20 pour le reste du combat. Sylvestre → Les activations de compétence octroient à tous les alliés un bonus de 5 % à leurs PV max pour le reste du combat.

→ Les activations de compétence octroient à tous les alliés un bonus de 5 % à leurs PV max pour le reste du combat. Fæ → Soigne l'allié ayant le moins de PV pour 18 % des dégâts de compétence.

→ Soigne l'allié ayant le moins de PV pour 18 % des dégâts de compétence. Infernal → Rend 8 pts de mana après une élimination.

→ Rend 8 pts de mana après une élimination. Lunaire → Applique 12 % de vulnérabilité (augmente les dégâts subis) aux ennemis touchés pendant 6 sec.

→ Applique 12 % de vulnérabilité (augmente les dégâts subis) aux ennemis touchés pendant 6 sec. Primitif → Gagne 60 % de vitesse d'attaque pendant 6 sec après avoir lancé sa compétence.

→ Gagne 60 % de vitesse d'attaque pendant 6 sec après avoir lancé sa compétence. Solaire → Affaiblit les ennemis touchés (réduit les dégâts infligés) de 12 % pendant 6 sec.

Ces données sont susceptibles d'être modifiées, à la suite des observations effectuées sur le PBE puis au fur et à mesure du déploiement des mises à jour de TFT.