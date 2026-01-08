TFT : Les emblèmes du set 16, quels sont leurs effets ?

Retrouvez les détails des effets de chaque emblème du set 16 de TFT dans cet article.
Lors de la sortie du set 16 de TFT
, les joueurs ne se précipitaient franchement pas sur les spatules ou les poêles au cours des carrousels, tant les emblèmes n'avaient pas grande valeur dans la méta. Avec le patch 16.2 de Lore & Legends
, Riot Games a souhaité changer les choses et a fortement buffé les blasons de synergie, en leur accordant une puissance équivalente à celle de 3 composants. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous résumons ici les effets de chaque emblème du set 16 de TFT.
Qu'apporte chaque emblème à son porteur sur le set 16 de TFT ?
En plus de contribuer à une synergie, les blasons du set 16 de TFT
offrent des statistiques
variées à leurs porteurs :Origines
Classes
- Emblème de Bilgewater → 2 de régénération du mana + 10 dégâts d'attaque + 10 puissance
- Emblème de Demacia → 15 d'armure + 15 de résistance magique + 3 de régénération du mana
- Emblème de Freljord → 400 PV
- Emblème de Ionia → 25 puissance + 25 dégâts d'attaque
- Emblème d'Ixtal → 250 PV
- Emblème de Noxus → 25 puissance + 25 dégâts d'attaque
- Emblème du Néant → 20% de vitesse d'attaque + 10 dégâts d'attaque + 10 puissance
- Emblème de Yordle → 30 de résistance magique + 30 d'armure + 20 dégâts + 20 puissance
- Emblème de Zaun → 20% de chances de coup critique + 350 PV
- Emblème d'Arcaniste → 25 puissance, Mana par élimination : 20% du mana max
- Emblème de Bagarreur → 150 PV
- Emblème de Défenseur → 30 d'armure et résistance magique, +35 % d'armure ou de MR au début du combat selon la valeur la plus élevée
- Emblème de Perturbateur → 20 % de dégâts magiques supplémentaires en 3 secondes
- Emblème de Colosse → 30 d'armure et résistance magique + gain de 10 % des PV max des autres Colosses à leur mort
- Emblème de Pistolero → 150 PV + 20 dégâts d'attaque + réduit l'armure de la cible de 2
- Emblème d'Assaillant → 25% de vitesse d'attaque, Soins : 10%
- Emblème d'Incantateur → puissance à hauteur de 10 % du mana dépensé
- Emblème de Tireur d'élite → +1 de portée + 20% de vitesse d'attaque
- Emblème de Bourreau → 20% de dégâts d'attaque, Bouclier : 30%
- Emblème de Conquérant → 20% de chances de coup critique + 15 dégâts d'attaque + 15 puissance, Chance d'obtenir des PO : 3%
- Emblème de Rempart → 250 PV + lorsqu'un bouclier sur le porteur se brise, le porteur récupère des PV équivalents à 30% de la valeur initiale du bouclier.
Certains sont ainsi plus alléchants que d'autres, par exemple celui de Conquérant, permettant d'obtenir des PO, c'est pourquoi il est tout à fait possible que Riot Games apporte quelques ajustements au fur et à mesure des mises à jour. Restez donc à l'affût des patchs pour ne rien manquer, et être ainsi toujours en mesure de vous optimiser du mieux possible.
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