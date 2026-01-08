TFT : MàJ 16.2, les détails de la mise à jour

TFT : MàJ 17.7, les détails de la mise à jour (2026)
Retrouvez le patch notes 17.7 de TFT, déployé le mercredi 15 juillet 2026, dans cet article.
Patch notes 16.2 de TFT
Système
Rencontres de début de partie
- (nouveau) Gwen (6% de chance d'apparaître) : après les 3 premiers carrousels, Gwen octroie des composants aléatoires aux joueurs, ainsi qu'une paire de ciseaux qui découpe les objets en composants.
- Taux d'apparition de Draven : 6,2% ⇒ 5%
- Taux d'apparition de Lissandra : 7,2% ⇒ 6%
- Taux d'apparition de Teemo : 5,2% ⇒ 4%
- Tous les autres taux d'apparition sont réduits de 0,2% pour faire de la place pour Gwen.
Changements majeurs
Traits
- Bilgewater - Coût des unités à 2 PO : 30 serpents d'argent ⇒ 35 serpents d'argent
- Bilgewater (objet du marché noir) - Durée du debuff du Cocktail du capitaine : 3 sec ⇒ 2 sec
- Bilgewater (objet du marché noir) - Dégâts d'attaque/puissance du Cocktail du capitaine : 15% ⇒ 10%
- Bilgewater (objet du marché noir) - Stats de Dague du mort en cas d'élimination : 15 dégâts d'attaque/puissance ⇒ 10 dégâts d'attaque/puissance
- Ionia - Stats de base de voie de la prospérité : 18/30/40 dégâts d'attaque/puissance ⇒ 10/25/40 dégâts d'attaque/puissance
- Ionia - Bonus 3 étoiles de voie de la transcendance : 50% ⇒ 100%
- Ionia - Dégâts magiques de voie de la transcendance : 22/28/33/70% ⇒ 20/25/30/70%
- Ionia - Dégâts d'attaque/puissance par lancement de voie des esprits : 4/4/4/7 ⇒ 3/4/5/7
- Ionia - Pourcentage de PV de voie des esprits : 20/25/35/75% ⇒ 25/30/35/75%
- Ixtal - Quête modifiée : perdre 10 combats à la suite : 550 fragments solaires⇒ 500 fragments solaires
- Ixtal - Quête modifiée : jouer 3 Ixtal : 17 manches ⇒ 13 manches
- Ixtal - Récompenses à 550 : 7 Duplicateurs mineurs/Couronne du Tacticien/2 Duplicateurs majeurs ⇒ 7 Duplicateurs mineurs/Couronne du Tacticien/1 Enclume à objets complets
- Ixtal - Quêtes modifiées : perdre 10 combats à la suite : 550 fragments ⇒ 500 fragments, jouer 3 Ixtal : 3 Ixtal pendant 17 manches ⇒ jouer Ixtal pendant 13 manches
- Colosse (6) - Réduction des dégâts : 25-33% ⇒ 26-36%
- Noxus - Omnivampirisme d'Atakhan : 20% ⇒ 30%
- Noxus (5) - Multiplicateur de PV de Noxus (phase 4/5/6) : x3,75/x4,5/x5,5 ⇒ x4,5/x5,25/x6,5
- Noxus (7) - Multiplicateur de PV (phase 4/5/6) : x5/x6,5/x8,7 ⇒ x5,75/x7,25/x9,25
- Piltover - Dégâts de Surcharge électrique : 100 + 10% ⇒ 50 + 10%
- Îles obscures - Dégâts d'attaque/puissance : 18/20/22/25% ⇒ 18/20/25/33%
- Zaun - Durabilité : 10% ⇒ 15%
- Zaun (5) - Soins : 25% des PV max ⇒ 30% des PV max
Unités : Palier 2
- Bard - Relances en cas de défaite : 1/2/3/3/3 ⇒ 1/1/2/3/3
- Bard - Dégâts de la compétence : 115/155/220 ⇒ 120/170/240
- Graves - PV : 750 ⇒ 700
- Graves - Dégâts d'attaque de base : 55 ⇒ 50
- Teemo - Dégâts principaux de la compétence : 130/200/300 ⇒ 130/200/330
- Teemo - Dégâts sur la durée : 35/55/85 ⇒ 35/55/100
- Tryndamere - Durabilité de base de la compétence : 25% ⇒ 15%
- Tryndamere - Dégâts de la compétence : 120/180/270 ⇒ 100/150/225
- Ashe de Tryndamere - Vitesse de déplacement passive bonus : 250 ⇒ 100
- Twisted Fate - Dégâts du passif : 40/60/90 ⇒ 50/75/115
Unités : Palier 3
- Darius - Mana : 15/75 ⇒ 20/65
- Darius - Soins des PV max : 10% ⇒ 15%
- Draven - Dégâts d'attaque de base : 45 ⇒ 50
- Draven - Dégâts de la compétence : 140/210/350 ⇒ 120/170/290
- Kobuko - Correction de bug : l'effet de soins complet n'est plus relancé à la fin de sa compétence.
- Kobuko - Soins : 100/140/200 + 8% des PV max ⇒ 180/240/300 + 12% des PV max
- Jinx - Sa compétence a été totalement rescriptée pour corriger les bugs empêchant Jinx d'attaquer ou entraînant une perte de dégâts.
- Jinx - Dégâts de la compétence : 42/63/110 ⇒ 65/100/155
- LeBlanc - Dégâts de la compétence : 270/405/620 ⇒ 300/450/700
- LeBlanc - Dégâts secondaires : 150/225/350 ⇒ 180/270/450
Unités : Palier 4
- Ambessa - Dégâts de Frappe fracassante : 275% des dégâts initiaux ⇒ 315% des dégâts initiaux
- Diana - Dégâts d'attaque de base : 45 ⇒ 35
- Diana - Bouclier : 200/250/300 ⇒ 80/100/300
- Kai'Sa - Dégâts de la compétence de la forme AD : 38/57/135 ⇒ 42/63/150
- Kalista - Vitesse d'attaque : 0,8 ⇒ 0,85
- Kalista - Mana : 20/70 ⇒ 20/65
- Kalista - Nombre de cibles : 3 ⇒ 4 (dégâts totaux inchangés, 50% des lances visent toujours la cible principale)
- Miss Fortune - Dégâts de base de la compétence : 130/200/3000 ⇒ 145/220/3000
- Séraphine - Dégâts par cristal : 25/40/200 ⇒ 35/55/300
- Séraphine - Soins : 60/90/400 ⇒ 40/80/400
- Singed - Rôle : Combattant magique ⇒ Tank magique
- Singed - Vitesse de déplacement : 200 ⇒ 425 (les Combattants gagnent de la vitesse de déplacement)
- Singed - Mana par seconde : 10 ⇒ 5
- Singed - Soins : 12/65 ⇒ 15/80
- Skarner - Durée de l'étourdissement : 2/2,25/8 sec ⇒ 1,5/1,75/8 sec
- Yunara - Dégâts de la compétence : 85/130/450 ⇒ 80/120/425
- Yunara - Réduction par ennemi : 70% ⇒ 75%
- Veigar - Dégâts de la compétence : 66/99/199 ⇒ 62/93/199
Unités : Palier 5
- Aurelion Sol - Dégâts de la compétence : 350/615 ⇒ 450/800
- Baron Nashor - Globe d'acide : 50% des dégâts de base ⇒ 40/45/50% des dégâts de base
- Kindred - Dégâts du passif : 350% ⇒ 300%
- Kindred - Durée de la compétence : 2,5 sec ⇒ 2 sec
- Senna et Lucian - Durée de Brume noire : 15 sec ⇒ 8 sec
- T-Hex - Stats : 3/6/12 de régénération du mana ⇒ 2/4/5 de régénération du mana
- T-Hex - Bouclier : 20% des PV max ⇒ 10% des PV max
- T-Hex - Dégâts de la compétence : 135/240 ⇒ 125/200
- T-Hex - Réduction des dégâts par cible : 18% (55% max) ⇒ 25% (75% max)
- Ziggs - Vitesse d'attaque : 0,85 ⇒ 0,9
- Ziggs - Mana : 0/160 ⇒ 0/140
- Ziggs - Dégâts du passif : 30/50 ⇒ 45/80
Objets
- Fureur du kraken - Vitesse d'attaque au maximum d'effets cumulés : 30% ⇒ 15%
Emblèmes→ Buffs généralisés — puissance équivalente à environ 3 composants
- Emblème de Bilgewater - Stats : 1 de régénération du mana ⇒ 2 de régénération du mana + 10 dégâts d'attaque + 10 puissance
- Emblème de Demacia - Stats : 20 d'armure ⇒ 25 d'armure + 25 de résistance magique + 3 de régénération du mana
- Emblème de Freljord - Stats : 150 PV ⇒ 400 PV
- Emblème d'Ionia - Stats : 10 puissance ⇒ 25 puissance + 25 dégâts d'attaque
- Emblème d'Ixtal - Stats : 150 PV ⇒ 250 PV
- Emblème de Noxus - Stats : 10 dégâts d'attaque ⇒ 25 puissance + 25 dégâts d'attaque
- Emblème du Néant - Stats : 10% de vitesse d'attaque ⇒ 20% de vitesse d'attaque + 10 dégâts d'attaque + 10 puissanc
- Emblème de Yordle - Stats : 20 de résistance magique ⇒ 30 de résistance magique + 30 d'armure + 20 dégâts + 20 puissance
- Emblème de Zaun - Stats : 20% de chances de coup critique ⇒ 20% de chances de coup critique + 350 PV
- Emblème d'Arcaniste - Stats : 10 puissance ⇒ 25 puissance
- Emblème d'Arcaniste - Mana par élimination : 15% du mana max ⇒ 20% du mana max
- Emblème de Bagarreur - Stats : 150 PV ⇒ 250 PV
- Emblème de Défenseur - Stats : 20 d'armure ⇒ 30 d'armure et résistance magique
- Emblème de Perturbateur - Stats : 150 PV ⇒ 150 PV + 20% de vitesse d'attaque
- Emblème de Colosse - Stats : 20 de résistance magique ⇒ 30 d'armure et résistance magique
- Emblème de Pistolero - Stats : 150 PV ⇒ 150 PV + 20 dégâts d'attaque
- Emblème d'Assaillant - Stats : 10% de vitesse d'attaque ⇒ 25% de vitesse d'attaque
- Emblème d'Assaillant - Soins : 10% ⇒ 15%
- Emblème d'Incantateur - Régénération du mana : 1 ⇒ 3
- Emblème de Tireur d'élite - Stats : +1 de portée ⇒ +1 de portée + 20% de vitesse d'attaque
- Emblème de Bourreau - Stats : 10% de dégâts d'attaque ⇒ 20% de dégâts d'attaque
- Emblème de Bourreau - Bouclier : 15% ⇒ 30%
- Emblème de Conquérant - Stats : 20% de chances de coup critique ⇒ 20% de chances de coup critique + 15 dégâts d'attaque + 15 puissance
- Emblème de Conquérant - Chance d'obtenir des PO : 2% ⇒ 3%
- Emblème de Rempart - Stats : 150 PV ⇒ 250 PV
Artefacts
- Égide de l'aube - Vol d'armure : toutes les 3 sec ⇒ toutes les 2,5 sec
- Égide de l'aube s'active toutes les 1,5 sec si l'Égide du crépuscule est équipée ⇒ toutes les 1,25 sec si l'Égide du crépuscule est équipée
- Égide du crépuscule - Vol de résitance magique : toutes les 3 sec ⇒ toutes les 2,5 sec
- Égide du crépuscule s'active toutes les 1,5 sec si l'Égide de l'aube est équipée ⇒ toutes les 1,25 sec si l'Égide de l'aube est équipée
- Jus chapi-chapo - Dégâts d'attaque/Puissance de base : 20 ⇒ 25
- Jus chapi-chapo - Augmentation des dégâts d'attaque/puissance : 0,8% ⇒ 1%
- Faux des Darkin ne peut plus infliger de coup critique ni appliquer d'effets à l'impact
- Gantelet du Néant - Stocke 25% des PV max et 2% de plus par seconde ⇒ Stocke 30% des PV max et 2,5% de plus par seconde
Objets de la lumière
- Casque adaptatif de la lumière - 90 d'armure et résistance magique ⇒ 100 d'armure et résistance magique
- Casque adaptatif de la lumière - 20% de dégâts d'attaque et puissance ⇒ 25% de dégâts d'attaque et puissance
- Griffe de dragon de la lumière - 18% des PV max ⇒ 22% des PV max
- Fureur du kraken de la lumière - Vitesse d'attaque au maximum d'effets cumulés : 60% ⇒ 30%
- Visage spirituel de la lumière - 600 PV ⇒ 700 PV
- Cœur intrépide de la lumière - 500 PV ⇒ 600 PV
- Lithoplastron de gargouille de la lumière - 20 d'armure et résistance magique ⇒ 25 d'armure et résistance magique
- Lithoplastron de gargouille de la lumière - 200 PV ⇒ 300 PV
- Armure de Warmog de la lumière - 1000 PV ⇒ 1200 PV
- Armure de Warmog de la lumière - 30% des PV max ⇒ 33% des PV max
Optimisations
- L'optimisation axiomatique prismatique a été temporairement supprimée.
- Les hexagones de ligne arrière des optimisations axiomatiques apparaissent désormais toujours dans un coin.
- Butin de Bandle - PO par Yordle : 3 ⇒ 2
- Butin de Bandle II - PO par Yordle : 5 ⇒ 4
- Réunion d'anniversaire - Condition des Gants de voleur : niveau 6 ⇒ niveau 7
- Bronze pour la vie octroie désormais 4 d'armure et résistance magique par type plutôt que 2% de durabilité.
- XP en promotion a été supprimée.
- Voyage Hextech a été supprimée.
- Revanche de Silco - Dégâts selon les PV max : 40% ⇒ 30%
- Éveil de l'âme - Dégâts bruts bonus : 15% ⇒ 12%
- Épreuves du crépuscule octroie désormais instantanément 2 copies de Xin Zhao au lieu de 1.
- Les runes telluriques - PO à l'encaissement : 40 PO ⇒ 30 PO
Changements mineurs
Optimisations
- Évoluer et vaincre affiche désormais le total d'XP gagnée dans la bulle d'aide.
- La bulle d'aide de Protection infinie a été améliorée.
- La bulle d'aide de Fin de partie indique désormais que seuls les combats contre un joueur sont pris en compte.
- La bulle d'aide de Crescendo aléatoire a été améliorée.
- La bulle d'aide de Avènement des deux indique désormais que seuls les combats contre un joueur sont pris en compte.
Corrections de bugs
- Le script de Jinx a été totalement réécrit. Le champion ne devrait plus arrêter d'attaquer lorsqu'il se trouve sur le bord du plateau.
- Le passif d'augmentation de puissance de Veigar et le Buff bleu interagissent désormais correctement.
- Emblématique utilise désormais la bonne icône d'optimisation.
- Les effets visuels du cumul d'effet d'Honneur du Maître de guerre disparaissent désormais correctement quand un champion est mis sur le banc.
- Gredin est désormais correctement exclu de Spéculation et Investissement.
- Si le joueur possède Buffet de composants, l'optimisation Suppresseur doré octroie désormais des Enclumes à composants au lieu de composants aléatoires.
- Armure couverte d'épines augmente désormais correctement les dégâts d'Armure roncière à la phase 3.
- Correction d'un bug à cause duquel Étincelle ionique de la lumière infligeait plus de dégâts que prévu si une unité était équipée d'au moins deux exemplaires de l'objet et que le joueur possédait l'optimisation
- Haute tension. L'Étincelle ionique classique n'était pas concernée par ce bug.
- Aura négative : si un joueur abandonne alors que le champion Patience est toujours verrouillé, il se retire du plateau et retourne dans la pool de champions.
- Les compétences de Veigar, Miss Fortune et Aurelion Sol toucheront désormais leurs cibles même si les ennemis se déplacent d'au moins 2 hexagones de l'épicentre de la compétence avant que celle-ci atteigne sa destination.
- Correction d'un bug à cause duquel le ciblage du T-Hex n'était pas cohérent.
- Le T-Hex n'oubliera plus d'absorber son pilote, comme il lui arrivait de faire selon certaines conditions.
- Les Assaillants ne choisissent plus leurs cibles avant les autres unités au début du combat.
- Achat 3 étoiles n'échoue plus si le joueur possède 2 copies de l'unité sur l'emplacement le plus à droite de son banc.
- La Pistolame Hextech n'interrompt plus les attaques de base améliorées de Fizz.
- Amour fraternel : Yone ne peut plus faire revenir Yasuo à la vie selon certaines conditions.
- La logique de la compétence de Sylas a été améliorée de sorte à utiliser plus régulièrement la compétence de Garen lorsqu'une seule unité est en vie.
- La logique de déplacement de Fiddlesticks a été améliorée afin de toucher globalement plus d'ennemis.
- Le timing de la quête Ixtal est désormais correctement pris en compte à la fin de la phase de combat.
- Les relances gratuites de Secteur commercial et Relances régulières peuvent désormais se cumuler.
- Les Gants porte-bonheur+ octroient désormais correctement les Gants d'entraînement supplémentaires dans les épreuves de Pic-toc.
- La quête Ixtal Infliger 7 500 pts de dégâts se termine correctement sur les autres plateaux.
- Axiome de bois ne perd plus ses PV bonus au début du combat selon certaines conditions.
- Les dégâts physiques des attaques renforcées de Fizz peuvent désormais correctement infliger des dégâts critiques.
- La bulle d'aide des mutations du Néant s'actualise correctement en cas de surcharge.
- Les dégâts excédentaires de Lissandra s'appliquent désormais sur les unités revenant à la vie tels que Zaahen ou Aatrox.
- Le clone de Wukong bénéficie désormais des effets d'Armure couverte d'épines.
- Le porte-bonheur de Découverte funeste de Xerath dispose désormais d'effets visuels.
- La voie de la sagesse prismatique d'Ionia octroie désormais correctement de l'XP.
- Chefs cuisiniers n'octroie plus de stats aux invocations.
- Correction d'un bug à cause duquel les ralentissements de serveur modifiaient parfois le montant des soins de Garen.
- Correction d'un bug à cause duquel la progression des quêtes Ixtal de combat n'était pas prise en compte avec la manche en cours si la quête était sélectionnée durant le combat.
commentaires (2)
c'est le pire patch qui n'est jamais existé sur TFT, merci d'avoir retiré le T rex pour ne reboost qu'une seule team GG riot
Ça s'annonce pas mal tout ça !