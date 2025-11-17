TFT : Les combinaisons d'emblèmes avec des spatules et des poêles à frire dorées du set 16, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 novembre 2025 à 14h04
Retrouvez les combinaisons d'objets disponibles avec des spatules et des poêles sur le set 16 de TFT dans cet article.
TFT : Les combinaisons d'emblèmes avec des spatules et des poêles à frire dorées du set 16, les détails
Le set 16 de TFT va sortir au début du mois de décembre 2025, et Lore & Legends mettra à l'honneur des synergies axées sur les cités et régions de Runeterra. Vous retrouverez ainsi Demacia, Ionia, Zaun ou encore Freljord, tout en composant avec une centaine d'unités jouables. Comme d'habitude, il sera possible d'assembler des blasons avec des spatules et des poêles à frire dorées, et pour vous aider à ce niveau, nous vous indiquons ici avec quel composant transformer une spatule ou une poêle en emblème de votre choix.

Emblèmes craftables avec une spatule

  • Spatule + Baguette → Emblème de Ionia
  • Spatule + Arc → Emblème de Void
  • Spatule + B.F Glaive → Emblème de Noxus
  • Spatule + Gant → Emblème de Zaun
  • Spatule + Larme de la déesse → Emblème de Bilgewater
  • Spatule + Ceinture → Emblème de Freljord
  • Spatule + Armure → Emblème de Demacia
  • Spatule + Négatron → Emblème de Yordle
  • Spatule + Spatule → Couronne du Tacticien
  • Spatule + Poêle → Cape du Tacticien
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Emblèmes craftables avec une poêle à frire dorée

  • Poêle + Baguette → Emblème d'Arcaniste
  • Poêle + Arc → Emblème de Quickstriker
  • Poêle + B.F Glaive → Emblème de Slayer
  • Poêle + Gant → Emblème de Vanquisher
  • Poêle + Larme de la déesse → Emblème d'Invoker
  • Poêle + Ceinture → Emblème de Bruiser
  • Poêle + Armure → Emblème de Defender
  • Poêle + Négatron → Emblème de Colosse
  • Poêle + Spatule → Cape du Tacticien
  • Poêle + Poêle → Bouclier du Tacticien
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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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