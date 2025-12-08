TFT : Les compositions reroll sont-elles trop faibles au lancement du set 16 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 décembre 2025 à 13h28
La méta sur TFT au démarrage du set 16 plébiscite un gameplay « Fast 9 », au détriment des compositions reroll, qui peinent à se démarquer. Ce constat a été discuté sur Reddit par les joueurs, mais la politique de Riot Games pour Lore & Legends risque d'en décevoir certains.
TFT : Les compositions reroll sont-elles trop faibles au lancement du set 16 ?
Le set 16 de TFT a été déployé le mercredi 3 décembre 2025 sur les serveurs live, et a la particularité d'introduire la mécanique du déverrouillage de champions, proposant ainsi une centaine d'unités jouables. Même si Lore & Legends rencontre le succès en raison de cette originalité, il n'en demeure que pour réussir, il serait plus judicieux de s'orienter vers des compositions late game. Il en existe certes beaucoup, mais cela laisserait peu de place à ceux qui préfèrent jouer le reroll. 

Une méta axée sur les légendaires

Environ une semaine après le lancement du set 16 de TFT, les résultats des meilleurs joueurs sont sans appel : pour monter les rangs, la meilleure solution est de construire autour de carrys légendaires, tels que Lucian & Senna, Sylas, Annie, ou encore, Sett. En effet, les données du leaderboard du site metattft prouvent que ces unités sont celles ayant le plus de chances de vous faire gagner, en étant utilisées dans le cadre d'une composition cohérente. Pour y parvenir, il est nécessaire d'accéder au niveau 9 (voire 10), et ce, sans tarder. La pratique du « Fast 9 » serait ainsi déjà devenue une habitude, au grand désarroi des joueurs, en témoigne cette publication Reddit.

Pleas tell me I'm not the only one
byu/G_Ree inTeamfightTactics

Pour réussir une telle entreprise, il est recommandé de rechercher une optimisation axée sur l'économie, mais aussi de démarrer la partie avec des Yordle ou des Bilgewater, des synergies offrant soit des actualisations gratuites à conserver jusqu'au niveau 9, soit de l'or supplémentaire.

Les compositions reroll sur le carreau...

Si les meilleures compositions sont actuellement celles construites avec des légendaires, cela a une incidence directe sur le succès des équipes reroll. Ces dernières sont mal classées dans l'ensemble des tier listes, même votre préférée, Aphelios et Bard avec Bagarreurs. Il est vrai que Draven et Gangplank tirent leur épingle du jeu, mais incarnent une exception en cette première semaine de Lore & Legends.

Rerolls are currently off the menu sir
byu/Acrzyguy inTeamfightTactics

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Cela ne se ressent peut-être pas dans des paliers tels que Bronze ou Argent, mais plus vous grimpez, plus il devient délicat de remporter la victoire avec une composition reroll. Nous partageons ce ressenti : en Émeraude, nous parvenons à gagner avec des équipes late game ou Demacia/Incantateur, mais peinons à enregistrer un Top 4 en jouant reroll, tant le tempo de la partie est parfois difficile à suivre. L'écart entre les compositions end game et reroll est donc bel et bien une réalité pour l'instant : même s'il est toujours possible de réussir en menant correctement sa barque, les chances de briller sont plus élevées avec des légendaires, et les chiffres ne trompent pas.

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... mais cela est normal

Pour assainir la situation, Riot Games pourrait proposer des buffs de champions de bas palier dans un prochain patch, mais cela paraît peu crédible. "Mortdog", le créateur du jeu, avait déclaré que sur ce set, les compositions reroll redoutables « n'existeront pas », et que si cela arrivait, elles feraient rapidement l'objet d'un nerf, tout comme les verticales classées S.

Miniature vidéo

D'un autre côté, les unités légendaires utilisées trop fréquemment devraient aussi être ajustées selon "Mortdog", présageant bientôt des changements sur Lucian & Senna. Avec une telle politique, Riot Games entend proposer un ensemble dans lequel les équipes late game sont celles qui vous récompenseront le mieux, tout en préservant un certain équilibrage.  Or, avec 100 personnages, cela ne sera pas de tout repos pour le développeur, et cette façon de voir pourrait décevoir certains joueurs.

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Comment évoluera alors Lore & Legends, un set ayant pourtant le potentiel de devenir l'un des meilleurs de l'histoire de l'auto-battler ? Moins d'une semaine après son déploiement, il n'est pas pertinent d'émettre un jugement définitif. Malgré les difficultés éprouvées par les compositions reroll, l'ensemble se révèle amusant, et les choses devraient encore s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour. Seul l'avenir apportera des réponses, et en attendant les notes du patch 16.2, n'hésitez pas à nous faire part de votre réflexion en la matière en commentaire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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BKWill (invité) Le 30/12/2025 à 00:04

Trynda et Ashe reroll C’est aussi très fort à ce moment je trouve…