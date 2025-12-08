TFT : Comment jouer la composition Demacia/Incantateur avec Lux carry ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 décembre 2025 à 14h10
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Demacia/Incantateur avec Lux carry sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Demacia/Incantateur avec Lux carry ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Demacia/Incantateur avec Lux carry du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Demacia/Incantateur avec Lux carry sur TFT ?

La composition Demacia/Incantateur avec Lux carry du set 16 de TFT suit une direction claire, puisque vous jouerez avec 7 Demaciens, en prenant en compte le fait que Galio ne prend pas de place sur votre plateau. Toutefois, sa mise en place n'est pas facile puisqu'elle repose sur des carrys épiques.

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Pour jouer la composition Demacia/Incantateur avec Lux carry, il est préférable de démarrer tout de suite avec cette synergie, en vous procurant Jarvan IV, Xin Zhao et Sona, et en incluant Anivia pour Incantateur. Débloquez Poppy sans tarder, puis ajoutez Vayne pour bénéficier de 5 Demaciens. Vous risquez de perdre, car ni Sona ni Anivia ne sont des carrys puissants. Pour y remédier, vous pourriez vous servir d'Ahri avec des Défenseurs dont Neeko.

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Votre objectif sera de vous rendre rapidement au niveau 8 avec une économie prospère, dans l'optique de trouver Lux et Garen deux étoiles, et de déverrouiller le légendaire Galio. Lorsque vous l'aurez, retirez Vayne et ajoutez Lissandra ou Zilean, sans oublier Swain pour Arcaniste. Au niveau 9, renforcez-vous de Lucian & Senna, ou de Fiddlesticks, et passez Galio niveau 2 en lui octroyant si possible quelques objets.

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→ Si vous disposez d'un emblème de Demacia, utilisez le sur votre Incantateur, car Demacia accorde de la régénération de mana. Un Taric peut également se révéler dévastateur, car il castera souvent, ce qui posera grand problème aux carrys de vos adversaires.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Lux
  • Gantelet précieux
  • Dent de Nashor
  • Fléau Vengeur
  • Lance de Shojin
  • Coiffe de Rabadon
  • Bâton du vide
  • Morellonomicon
Garen
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Lithoplastron de gargouille
  • Vœu du protecteur
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
Zilean/Lissandra
  • Lance de Shojin
  • Gantelet précieux
  • Bâton du vide
  • Casque adaptatif
  • Coiffe de Rabadon
  • Dent de Nashor

Quand jouer la composition Demacia/Incantateur avec Lux carry ?

Jouer la composition Demacia/Incantateur avec Lux carry incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur ce trait ou sur l'économie. De plus, un blason de la synergie ou des composants AP devraient vous encourager à emprunter ce chemin, tout comme le fait de recevoir naturellement des unités de Demacia.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Demacia/Incantateur avec Lux carry sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Demacia/Incantateur avec Lux carry du set 16 de TFT sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Demacia à tout jamais (augment Demacia)
  • Puissance 4
  • Niveau supérieur !
  • Investissement sur le futur
  • Pluie d'argent
  • Tenir le front
  • Relances régulières
  • Honneur du maître de guerre
  • Butin varié
  • Mana magique
  • Fabricant de baguettes
  • Tout doit disparaître 
  • Océan de larmes
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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