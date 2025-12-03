TFT : Comment jouer la composition Gangplank/Draven avec Bilgewater et Noxus ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Gangplank/Draven avec Bilgewater et Noxus sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Gangplank/Draven avec Bilgewater et Noxus du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Gangplank/Draven avec Bilgewater et Noxus sur TFT ?
La composition Gangplank/Draven avec Bilgewater et Noxus du set 16 de TFT
nécessite de reroll 3 unités de palier 3, et dans l'idéal, d'atteindre le niveau 9 pour être sublimée par le présence de légendaires. Sa mise en place n'est pas la plus facile, puisqu'elle requiert une bonne gestion de vos finances et du tempo de la partie.
Pour jouer la composition Gangplank/Draven avec Bilgewater et Noxus,
vous devriez démarrer tout de suite avec Bilgewater pour collecter des serpents d'argent, avec Illaoi, Graves, Twisted Fate et Shen. N'hésitez pas à passer en 5 Bilgewater rapidement, en ajoutant Gangplank et Nautilus. N'oubliez pas de conserver un exemplaire de Briar sur votre banc.
Au niveau 7, vous devrez slow roll Draven, Gangplank et Nautilus, sachant que le marché noir vous offrira des exemplaires de ces deux derniers, ou des duplicateurs mineurs de pirates. Dès que vous les aurez obtenus, avancez pour vous renforcer de Fiddlesticks, Ornn, Ambessa et Kindred.
→ En attendant les légendaires et Tahm Kench, vous pouvez évoluer avec Braum et Twisted Fate.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Gangplank
Draven
- Main de la justice
- Tueur de géants
- Mercure
- Fléau vengeur
- Lame d'infini
- Lame funeste
Nautilus
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Lame d'infini
- Linceul de la congruence
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition Gangplank/Draven avec Bilgewater et Noxus ?
Jouer Gangplank/Draven avec Bilgewater et Noxus
peut être une solution viable si vous avez reçu de nombreux composants de type B.F ou arc, ou bien si vous avez un début de partie axé sur Bilgewater. De plus, recevoir naturellement des exemplaires de Draven, GP ou Nautilus devrait aussi vous encourager à emprunter ce chemin, tout comme une optimisation d'économie ou de reroll.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose. Auquel cas, considérez une composition classique de Bilgewater
.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Gangplank/Draven avec Bilgewater et Noxus sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Gangplank/Draven avec Bilgewater et Noxus
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Ticket prismatique
- Relances régulières
- Objets de Pandore
- Relances étoilées
- Pluie d'argent
- Secteur commercial
- Glaives à gogo
- Abondance de glaives
- Esprit d'équipe
- Petits mais costauds
- Tiercé
- Justice critique
- Bronze pour la vie (ne fonctionnera que si vous atteignez le résultat final de la composition)
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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