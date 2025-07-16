TFT : La redéfinition des rôles à venir sur le set 15 a été expliquée dans le détail par Riot Games

Champions de mêlée qui subissent les dégâts pour protéger l'équipe

+5 Mana par attaque

Génèrent du mana en subissant des dégâts

Plus susceptibles d'être ciblés

Champions de mêlée résistants qui infligent des dégâts importants sur la première ligne

+10 Mana par attaque

Possèdent 10 % d'omnivampirisme

Champions de mêlée fragiles et mobiles qui infligent des dégâts

+10 Mana par attaque

Moins susceptibles d'être ciblés

Champions à distance qui infligent la majorité de leurs dégâts en attaquant

+10 Mana par attaque

Champions à distance qui infligent la majorité de leurs dégâts en lançant des compétences

+7 Mana par attaque

Génèrent 2 mana par seconde