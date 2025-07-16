TFT : La redéfinition des rôles à venir sur le set 15 a été expliquée dans le détail par Riot Games

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 juillet 2025 à 11h32
Riot Games a donné des explications concernant la redéfinition prévue avec le set 15 de TFT, K.O Coliseum.
TFT : La redéfinition des rôles à venir sur le set 15 a été expliquée dans le détail par Riot Games
En présentant le set 15 de TFT en juillet 2025, Riot Games a évoqué une redéfinition des rôles en partant du principe que chaque unité doit remplir un rôle qui lui est propre : tank, combattant, assassin, tireur, lanceur ou spécialiste. Cela se traduit notamment par une manière de gagner du mana différente. Afin que les joueurs y voient plus clair, le développeur a partagé une publication sur son blog officiel, dans laquelle est détaillée la redéfinition des rôles à venir sur K.O Coliseum.

Pourquoi faut-il redéfinir les rôles sur TFT ?

Avec la sortie du set 15 de TFT, Riot Games prévoit de modifier la façon dont chaque personnage remporte du mana, et cela se fera en fonction du rôle qu'il joue. Le but de la manœuvre est de « créer un système plus sain qui nous permettra de concevoir davantage de carrys de mêlée, des unités farfelues, mais amusantes, avec différents types de compétences et d'attaques, et de manière plus générale, rendre TFT plus intéressant. » En plus de cela, ces ajustements devraient résoudre des « cas anormaux », par exemple le fait que des dégâts d'AOE permettent aux unités placées à l'arrière de régénérer à outrance du mana.

redef-roles-tft

Comment seront définis les rôles ?

Chaque rôle sera composé de deux éléments, le premier étant le type de dégâts que l'unité inflige, et les objets qu'elle peut porter. Ils seront répartis en trois catégories :
  • Les dégâts d'attaque : l'unité bénéficie principalement des dégâts d'attaque pour ses stats offensives.
  • Les dégâts magiques : l'unité bénéficie principalement de puissance pour ses stats offensives.
  • Les dégâts hybrides : l'unité bénéficie principalement des dégâts d'attaque et de compétences pour ses stats offensives.
Le second paramètre sera le rôle que remplit le personnage dans l'équipe, et le développeur a expliqué ce point dans le détail.

Tanks Combattants Assassins Tireurs Lanceurs de compétence Spécialistes
  • Champions de mêlée qui subissent les dégâts pour protéger l'équipe
  • +5 Mana par attaque
  • Génèrent du mana en subissant des dégâts
  • Plus susceptibles d'être ciblés
  • Champions de mêlée résistants qui infligent des dégâts importants sur la première ligne
  • +10 Mana par attaque
  • Possèdent 10 % d'omnivampirisme
  • Champions de mêlée fragiles et mobiles qui infligent des dégâts
  • +10 Mana par attaque
  • Moins susceptibles d'être ciblés
  • Champions à distance qui infligent la majorité de leurs dégâts en attaquant
  • +10 Mana par attaque
  • Champions à distance qui infligent la majorité de leurs dégâts en lançant des compétences
  • +7 Mana par attaque
  • Génèrent 2 mana par seconde
  • Champions uniques (comme Viktor du set Into the Arcane)
  • Génèrent des ressources d'une manière unique

Les changements apportés ont ainsi pour objectif de « préserver le mode de génération naturel du mana des unités et de récompenser les champions avec du mana lorsqu'ils remplissent leur rôle ». Cela ne viendra pas modifier votre manière de jouer à TFT, et vous pourrez toujours consulter en jeu le rôle rempli par chaque unité si vous souhaitez être rassuré sur vos choix au cours d'une partie.

K.O Coliseum sortira avec le patch 15.1 de TFT, le 30 juillet 2025, et sera accompagné d'une mise à jour des objets.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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