TFT : Mise à jour des objets du set 15, les détails des changements prévus sur K.O Coliseum

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.
Mise à jour des objets du set 15 de TFT, les détailsAvec le lancement de K.O Coliseum sur TFT, les effets qui se déclenchent une fois par combat lorsque les PV du champion atteignent un certain seuil sont désormais appelés « Lien vital ». Cela permet de regrouper ces effets dans une seule catégorie et simplifie la lecture des bulles d'aide.
La plupart des objets qui octroyaient du « mana » octroient désormais de la « régénération du mana ». La régénération de mana est une stat plus équilibrée que nous introduisons dans le cadre de la redéfinition des rôles. Le mana de départ était toujours inadapté et déséquilibré, car sa puissance était utile pour l'accélération de la première compétence et n'avait ensuite plus aucune utilité.
Les objets fabriqués à partir de composants ne sont plus uniques. Les objets uniques sont souvent source de confusion chez les joueurs et peuvent provoquer des imprévus lorsque les composants ne s'assemblent pas correctement. Nous allons donc rendre viable le fait de cumuler plusieurs exemplaires d'un même objet. Que cette option soit optimale ou non, c'est à vous de décider.
ObjetsLarme de la déesse
Lance de Shojin
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 1
Buff bleu (refonte) : le Buff bleu est depuis longtemps un objet qui limite les possibilités de conception des champions dans TFT, nous avons donc décidé de le modifier. Comme pour l'Armure de Warmog, Lame funeste, Coiffe de Rabadon, etc., les deux Larmes deviennent « l'objet de régénération du mana »
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 1
Voici une vidéo de comparaison entre les anciennes versions du Buff bleu et de la Lance de Shojin de Cyber City et les nouvelles versions du set K.O. Coliseum :
- L'objet n'est plus unique.
- Régénération du mana : 5
- Dégâts d'attaque : 15
- Puissance : 15
Bâton de l'archange
Main de la justice
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 1
Morellonomicon : pour les lanceurs de compétence, nous nous éloignons de la vitesse d'attaque et mettons l'accent sur la régénération du mana. Cela permet également de créer un objet de régénération du mana sans Larme.
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 1
Casque adaptatif (refonte) :
- Vitesse d'attaque : 10 >>> 0
- Puissance : 25 >>> 20
- Régénération du mana : 0 >>> 2
Vœu du protecteur (refonte) :
- Régénération du mana : 2
- Résistance magique : 20
- Le porteur gagne 15 % de mana supplémentaire de toutes les sources. Le porteur gagne un bonus en fonction de son rôle :
- Tank/Combattant : le porteur gagne +35 armure et résistance magique.
- Autres rôles : le porteur gagne +15 dégâts d'attaque et puissance.
Tueur de géants (refonte) : infliger des dégâts supplémentaires aux tanks a toujours été l'objectif de l'objet, et nous disposons désormais du système nécessaire pour y arriver.
- Régénération du mana : 1
- Armure : 25
- Résistance magique : 25
- Début du combat : le porteur gagne +20 mana.
- Lien vital : quand le porteur tombe à 40 % de PV, il gagne +20 mana et un bouclier équivalent à 20 % de ses PV max.
Dent de Nashor :
- Dégâts d'attaque : 25 >>> 20 %
- Puissance : 25 >>> 20 %
- Vitesse d'attaque : 25 >>> 20 %
- Amplification des dégâts : 5 % >> 10 %
- Le porteur gagne +15 % d'amplification des dégâts supplémentaires contre les tanks.
Manteau de la nuit
- PUISSANCE : 10 >>> 20
- Vitesse d'attaque au déclenchement : 60 % >>> 30 %
- Régénération du mana : 0 >>> 2
Détermination du titan
- L'objet n'est plus unique.
- VITESSE D'ATTAQUE : 0 >>> 15 %
- PUISSANCE : 0 >>> 10
- Armure : 10 >>> 0
- Lien vital : quand le porteur tombe à 60 % de ses PV, il devient brièvement impossible à cibler et dissipe les effets négatifs qui l'affectent.
Pistolame Hextech
- Résistances bonus au max d'effets cumulés : 20 >>> 15
- Au max d'effets cumulés, le porteur est immunisé contre les contrôles de foules pour le reste du combat.
- Régénération du mana : 0 >>> 1
Objets de la LumièreLance de Shojin de la lumière
Bâton de l'archange de la lumière
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 2
Main de la justice de la lumière
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 2
Morellonomicon de la lumière
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 2
Casque adaptatif de la lumière
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 4
Vœu du protecteur de la lumière
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 5
- Résistance magique : 25
- Le porteur gagne +40 % de mana supplémentaire de toutes les sources. Le porteur gagne un bonus en fonction de son rôle :
- Tank/Combattant : le porteur gagne +60 armure et résistance magique.
- Autres rôles : le porteur gagne +30 dégâts d'attaque et puissance.
Buff bleu de la lumière
- Mana : 30 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 3
- Armure : 50
- Résistance magique : 50
- Début du combat : le porteur gagne +30 mana.
- Lien vital : quand le porteur tombe à 40 % de PV, il gagne +40 mana et un bouclier équivalent à 45 % de ses PV max.
Visage spirituel de la lumière
- Mana : 30 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 10
- Dégâts d'attaque : 60
- Puissance : 60
Tueur de géants de la lumière
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 2
Dent de Nashor de la lumière
- Dégâts d'attaque : 50
- Puissance : 50
- Vitesse d'attaque : 20%
- Amplification des dégâts : 20
- Amplification des dégâts bonus : 20 %
- Le porteur gagne +25 % d'amplification des dégâts supplémentaires contre les tanks.
Manteau de la nuit de la lumière
- Puissance : 30
- Vitesse d'attaque de base : 20
- Vitesse d'attaque au déclenchement : 75
- Régénération du mana : 3
Détermination du titan de la lumière
- L'objet n'est plus unique.
- Vitesse d'attaque : 40 %
- Dégâts d'attaque : 25
- Puissance : 30
- Armure : 10 >>> 0
- Lien vital : quand le porteur tombe à 60 % de ses PV, il devient brièvement impossible à cibler et dissipe les effets négatifs qui l'affectent.
- Résistances bonus au max d'effets cumulés : 50 >>> 40
- Au max d'effets cumulés, le porteur est immunisé contre les contrôles de foules pour le reste du combat.
ArtefactsNOUVEAU → Cœur de l'aube
CHANGÉ
- Puissance : 15
- Dégâts d'attaque : 15
- Mana de départ : 15
- Régénération du mana : 5
- Réduit le mana max du porteur de 10. Les compétences suivantes réduisent le mana max du porteur de 10 %, jusqu'à un minimum de 15.
Joyau putréfiant
Bracelet de feu mortel
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 2
Concentration lointaine
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 2
Médaillon d'excitation
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 2
Manazane
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 2
Les valeurs des changements exposés ici sont susceptibles de changer avant la sortie du set, qui aura lieu avec le déploiement du patch 15.1, le 30 juillet 2025.
- Mana : 15 >>> 0
- Régénération du mana : 0 >>> 2
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