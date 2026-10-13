TFT : La composition Rengar avec Défenseur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rengar avec Défenseur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Rengar avec Défenseur.



Comment jouer la composition Rengar avec Défenseur sur TFT ?

La composition Rengar avec Défenseur du set 18 de TFT repose sur une front lane à toute épreuve et le reroll de plusieurs unités de palier 3. Toutefois, sa mise en place ne peut se faire que de façon situationnelle : sans emblème de Défenseur, elle ne sera pas aussi efficace qu'elle devrait l'être.





Pour jouer la composition Rengar avec Défenseur, vous avez tout intérêt à démarrer tout de suite avec des Défenseurs, à savoir Ornn, Leona, Shen et Rengar, avant d'ajouter une Cassiopeia puis un Fiddlesticks. Votre objectif sera d'aller sans tarder au niveau 7, sans nuire à votre économie, afin de slow roll Rengar, Cassiopeia, Fiddlesticks et Rammus 3 étoiles. Lillia remplacera Leona, et Soraka vous apportera Flora Fatalis (2) au niveau 8.

Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez soit un Kennen, soit un Ivern.

Si vous n'obtenez pas d'emblème de Défenseur, vous pourriez vous tourner vers la composition classique Cassiopeia avec Défenseur.

Sans blason, Soraka pourrait être remplacée par un autre Défenseur au niveau 8, mais ce choix viendra réduire la puissance de votre équipe.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.

Rengar

Emblème de Défenseur

Lame enragée de Guinsoo

Détermination du titan

Gage de Sterak

Cassiopeia

Bâton de l'archange

Buff bleu

Pistolame Hextech

Lance de Shojin

Coiffe de Rabadon

Gantelet précieux

Fiddlesticks

Étincelle ionique

Détermination du titan

Casque adaptatig

Couronne de la reine

Armure de Warmog

Lithoplastron de gargouille

Rammus

Cape solaire

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Rengar avec Défenseur ?

Jouer la composition Rengar avec Défenseur est sans doute la bonne option si vous avez reçu un emblème de Défenseur, qui n'est d'ailleurs pas craftable. Des exemplaires naturels de Rengar, Fiddlesticks, Rammus et Cassiopeia sont aussi à prendre en compte, tout comme un augment facilitant le reroll.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Rengar avec Défenseur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Rengar avec Défenseur du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Aléatoire jacta est (risqué)

Stratégie de ligne arrière

Légion des trois

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.