Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Renata Glasc reroll avec Garde du corps sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Renata Glasc reroll avec Garde du corps.



Comment jouer la composition Renata Glasc reroll avec Garde du corps sur TFT ?

La composition Renata Glasc reroll avec Garde du corps du set 19 de TFT repose sur le reroll de plusieurs unités de palier 2, et active le trait Garde du corps (6). Jax, Renata et Nasus sont les carrys principaux.





Pour jouer la composition Renata Glasc reroll avec Garde du corps, vous devriez démarrer avec Lillia, Jax, Nasus et Renata, et inclure K'Santé et Tibbers au niveau 6. C'est à ce moment qu'il vous faudra slow roll Renata, Nasus et Jax à 3 étoiles, avant d'avancer pour poser Leona puis Garen. Vi viendra parfaire votre équipe au niveau 9.

Les objets supplémentaires sont à attribuer à Vi et Leona.

Si vous n'avez pas débloqué Tibbers (via Annie), jouez Kennen à sa place.

Les artefacts sont très utiles dans cette composition.

Vi peut être jouée à la place de Garen dès le niveau 8, vous pouvez vous permettre une certaine flexibilité.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Renata Glasc

Buff bleu

Bâton de l'archange

Pistolame Hextech

Bâton du Vide

Morellonomicon

Joyau putréfiant

Jax

Lance de Shojin

Détermination du titan

Soif-de-Sang

Mercure

Main de la justice

Tueur de géants

Nasus

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Vœu du protecteur

Cape solaire

Étincelle ionique

Cœur intrépide

Quand jouer la composition Renata Glasc reroll avec Garde du corps ?

Jouer la composition Renata Glasc reroll avec Garde du corps est une bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Renata, Jax et Nasus en début de partie. Des composants optimaux pour vos champions sont aussi à prendre en considération, tout comme une optimisation axée sur le reroll.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Renata Glasc reroll avec Garde du corps sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Renata Glasc reroll avec Garde du corps du set 19 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Secteur commercial

Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant

Ascension

Repaire du baron

Expédition

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Pile ou face

Coup de chance

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.